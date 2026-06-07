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Jude Bellingham a laissé Rio Ngumoha, jeune prodige de Liverpool, « sans voix ». Ses débuts de rêve avec l’équipe d’Angleterre lui ont valu les éloges d’une star du Real Madrid
Bellingham prédit un « brillant avenir » à Ngumoha
Au lendemain de la victoire 1-0 de l’Angleterre au Raymond James Stadium, Jude Bellingham s’est exprimé dans les vestiaires pour saluer la dernière recrue de la sélection. Le milieu du Real Madrid, revenu de blessure et immédiatement décisif pour les Three Lions, a remis le maillot à Ngumoha, puis a souligné le grand potentiel international du jeune joueur.
Bellingham a déclaré : « Félicitations pour ces débuts incroyables. Je pense que nous avons tous pris plaisir à te voir jouer, et il est évident que tu as un avenir très prometteur dans ton club et, espérons-le, avec nous aussi. C'est un plaisir de te remettre cette casquette, car je sais qu'il y en aura beaucoup d'autres. Alors, félicitations. » Visiblement ému, Ngumoha a simplement répondu : « Merci à tous. Je suis heureux. Je suis sans voix ! Je veux juste vous dire merci. On continue ! »
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Tuchel garde une attitude critique malgré les performances de ses jeunes joueurs.
Si la soirée a permis à Ngumoha d’établir un record personnel, Thomas Tuchel s’est montré nettement moins satisfait de la performance collective. L’entraîneur allemand, qui prépare déjà la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, a pointé du doigt le manque de discipline tactique en première période, estimant que son équipe jouait de manière trop « freestyle », loin de ses consignes. Malgré la victoire, il a réclamé davantage de rigueur, alors que les Three Lions se rapprochent de leur premier match du tournoi face à la Croatie.
Ngumoha a été rejoint en équipe senior par d’autres jeunes espoirs tels qu’Alex Scott, Josh King et Ethan Nwaneri. L’ailier de Liverpool a mérité sa sélection après une saison au cours de laquelle il a disputé 29 matches pour les Reds, bien qu’il ne fasse actuellement pas partie de la liste finale des 26 joueurs retenus pour le tournoi. Le gardien vétéran Jordan Pickford, lui, s’est dit impressionné : « Il a fait preuve de qualité, rien ne l’a déstabilisé. Il a réalisé une très bonne saison à Liverpool et le sélectionneur lui a donné sa chance ; il a montré à quel point il était bon. »
Le Bayern Munich lorgne le joyau d’Anfield
L’ascension fulgurante de Ngumoha a attiré l’attention bien au-delà de Melwood et de St George’s Park. En coulisses, le Bayern Munich de Vincent Kompany préparerait une opération surprise pour recruter l’ailier et l’arracher à Anfield. Le géant de la Bundesliga aurait identifié le jeune joueur de 17 ans comme une cible prioritaire pour le flanc gauche, alors qu’il cherche à rajeunir une ligne d’attaque vieillissante. Liverpool, cependant, devrait se battre bec et ongles pour conserver l’ancien produit du centre de formation de Chelsea. Les Reds considèrent Ngumoha comme un élément essentiel de leur projet d’avenir sous la houlette du nouvel entraîneur Andoni Iraola, en particulier après le départ de Mohamed Salah.
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S’adapter à la chaleur de la Floride
Le match amical disputé à Tampa a constitué un test crucial pour l’équipe sur le plan de l’adaptation au climat, Tuchel ayant souligné les exigences physiques liées au fait de jouer sous le soleil intense de Floride. L’entraîneur a insisté sur le fait que ces difficultés étaient nécessaires pour permettre à l’équipe de s’acclimater aux défis environnementaux auxquels elle sera confrontée lorsque la Coupe du monde débutera officiellement. L’Angleterre va désormais se concentrer sur Orlando pour son dernier match de préparation, où elle affrontera le Costa Rica.
« Nous avons eu une séance d’entraînement sous le soleil et ce match nous a semblé vraiment très étrange », a admis Tuchel. « Mais c’est une bonne chose que nous y soyons exposés, car c’est pour cela que nous sommes ici. C’est ce que nous voulions et nous devons nous y habituer, car cela arrivera tôt ou tard. » Pour Ngumoha, l’expérience d’entraînements et de débuts dans de telles conditions s’est avérée essentielle pour sa progression, alors qu’il brigue une place de titulaire avec l’équipe A lors du prochain grand tournoi.