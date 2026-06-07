Jude Bellingham a laissé Rio Ngumoha, jeune prodige de Liverpool, « sans voix ». Ses débuts de rêve avec l’équipe d’Angleterre lui ont valu les éloges d’une star du Real Madrid

Au lendemain de la victoire 1-0 de l’Angleterre au Raymond James Stadium, Jude Bellingham s’est exprimé dans les vestiaires pour saluer la dernière recrue de la sélection. Le milieu du Real Madrid, revenu de blessure et immédiatement décisif pour les Three Lions, a remis le maillot à Ngumoha, puis a souligné le grand potentiel international du jeune joueur.

Bellingham a déclaré : « Félicitations pour ces débuts incroyables. Je pense que nous avons tous pris plaisir à te voir jouer, et il est évident que tu as un avenir très prometteur dans ton club et, espérons-le, avec nous aussi. C'est un plaisir de te remettre cette casquette, car je sais qu'il y en aura beaucoup d'autres. Alors, félicitations. » Visiblement ému, Ngumoha a simplement répondu : « Merci à tous. Je suis heureux. Je suis sans voix ! Je veux juste vous dire merci. On continue ! »



