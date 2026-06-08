Les relations entre Tuchel et Bellingham ont connu des hauts et des bas. L’entraîneur avait d’abord jugé « répugnant » l’attitude du milieu de terrain lors d’une défaite contre le Sénégal, avant de présenter des excuses. De nouvelles tensions sont apparues en novembre lorsque Tuchel a annoncé qu’il allait « examiner » le comportement du joueur après une réaction visible à son remplacement durant un match de qualification face à l’Albanie.

Les blessures ont par ailleurs perturbé le rythme du milieu de terrain : une lésion à l’épaule l’a contraint à déclarer forfait pour plusieurs matches de qualification, puis il a été écarté du stage international d’octobre. Malgré ces contretemps, Tuchel a rapidement salué l’impact du joueur lors de la récente victoire en match de préparation contre la Nouvelle-Zélande à Tampa, où Bellingham a porté le brassard de capitaine après être entré en jeu à la mi-temps.

« On voit bien que Jude a sans aucun doute le sens du jeu et la combativité », a déclaré Tuchel après la victoire 1-0. « C’est sa principale caractéristique, mais on voit qu’il revient de blessure, qu’il déborde d’énergie et qu’il est heureux d’être de retour sur le terrain. Il a malheureusement dû faire une pause à un moment décisif de la saison, celui de la Ligue des champions et de la course au titre en Espagne, ce qui a été très regrettable pour le Real Madrid et pour lui personnellement. »