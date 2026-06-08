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Jude Bellingham a été averti par le sélectionneur anglais Thomas Tuchel : il ne dispose que de « 14 ou 15 places de titulaire ». La star du Real Madrid est en concurrence avec Morgan Rogers pour le poste de numéro 10 en Coupe du monde
Tuchel maintient la pression sur son effectif.
Tuchel a clairement indiqué que la réputation seule ne suffirait pas à garantir une place dans son onze de départ pour la prochaine Coupe du monde. Si Bellingham reste un pilier des ambitions de l’équipe nationale, le technicien allemand a souligné qu’il considérait son effectif comme regorgeant de talents capables d’intégrer le onze de départ, ce qui place le joueur de 22 ans dans une lutte acharnée pour obtenir du temps de jeu.
Interrogé sur la nécessité pour le milieu du Real Madrid de se battre afin d'intégrer le onze de départ, Tuchel a confirmé aux journalistes : « Oui, c'est le cas. Il est un titulaire, il sait qu'il l'est, mais nous avons 14 ou 15 titulaires potentiels. Les rôles peuvent évoluer, mais actuellement je considère que nous avons 14 ou 15 vrais titulaires et Jude en fait partie. »
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L'ascension de Morgan Rogers
C’est Rogers qui s’est imposé comme le principal challenger de Bellingham au poste de milieu offensif. Le joueur d’Aston Villa est devenu un incontournable sous les ordres de Tuchel, ayant disputé 12 des 13 matches joués par l’équipe depuis l’arrivée de l’entraîneur. Il est également le seul à avoir pris part aux huit rencontres de qualification de l’Angleterre pour la Coupe du monde, ce qui lui confère un avantage tactique dans le système préféré du technicien.
Depuis l’arrivée de Tuchel en janvier 2025, la participation de Bellingham est plus sporadique : seulement quatre titularisations et trois entrées en jeu comme remplaçant. Un contraste net avec l’Euro 2024 sous Gareth Southgate, où le milieu ex-Borussia Dortmund n’avait manqué que 29 minutes en sept matchs.
Gérer une relation instable
Les relations entre Tuchel et Bellingham ont connu des hauts et des bas. L’entraîneur avait d’abord jugé « répugnant » l’attitude du milieu de terrain lors d’une défaite contre le Sénégal, avant de présenter des excuses. De nouvelles tensions sont apparues en novembre lorsque Tuchel a annoncé qu’il allait « examiner » le comportement du joueur après une réaction visible à son remplacement durant un match de qualification face à l’Albanie.
Les blessures ont par ailleurs perturbé le rythme du milieu de terrain : une lésion à l’épaule l’a contraint à déclarer forfait pour plusieurs matches de qualification, puis il a été écarté du stage international d’octobre. Malgré ces contretemps, Tuchel a rapidement salué l’impact du joueur lors de la récente victoire en match de préparation contre la Nouvelle-Zélande à Tampa, où Bellingham a porté le brassard de capitaine après être entré en jeu à la mi-temps.
« On voit bien que Jude a sans aucun doute le sens du jeu et la combativité », a déclaré Tuchel après la victoire 1-0. « C’est sa principale caractéristique, mais on voit qu’il revient de blessure, qu’il déborde d’énergie et qu’il est heureux d’être de retour sur le terrain. Il a malheureusement dû faire une pause à un moment décisif de la saison, celui de la Ligue des champions et de la course au titre en Espagne, ce qui a été très regrettable pour le Real Madrid et pour lui personnellement. »
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Trouver le point d’équilibre parfait pour la Coupe du monde
La grande question pour les Three Lions est de savoir si cela a suffi à Bellingham pour écarter la concurrence de Rogers et s'assurer une place parmi les « 14 ou 15 titulaires » de Tuchel. À l'approche du tournoi, Tuchel estime que Bellingham retrouve sa meilleure forme au bon moment. « On voit bien maintenant qu’il est vraiment au sommet de sa forme », a ajouté l’entraîneur. « Il revient, il est frais, il a envie de jouer et il est au top. »