L'Angleterre a lancé sa campagne pour la Coupe du monde 2026 de manière impressionnante en battant la Croatie 4-2, grâce notamment aux buts de ses deux figures de proue. Lors d'une conférence de presse à Kansas City, Burn a souligné l'importance pour l'équipe de pouvoir compter sur des joueurs de l'envergure de Kane et Bellingham, au sommet de leur art sur la scène internationale.

« Ce sont deux leaders de notre groupe, ils jouent dans des clubs de haut niveau et sont au sommet de leur carrière », a déclaré aux journalistes l’imposant défenseur de Newcastle. « Je sais que Jude n’a que 12 ans, ou un truc dans le genre, mais il est déjà là ! Il a encore un long chemin à parcourir, mais on sent qu’il est déjà un joueur clé pour nous. C’est important. Pour toute équipe possédant des joueurs de classe mondiale, il faut un peu de chance pour les maintenir en forme et les voir briller et marquer, afin de franchir les derniers tours du tournoi. »