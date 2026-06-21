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« Jude a 12 ans ou un truc dans le genre » : un coéquipier de l’équipe d’Angleterre plaisante sur l’âge de Bellingham tout en expliquant pourquoi la star du Real Madrid est devenue un « leader » aux côtés du capitaine Harry Kane
Le leadership de l'élite
L'Angleterre a lancé sa campagne pour la Coupe du monde 2026 de manière impressionnante en battant la Croatie 4-2, grâce notamment aux buts de ses deux figures de proue. Lors d'une conférence de presse à Kansas City, Burn a souligné l'importance pour l'équipe de pouvoir compter sur des joueurs de l'envergure de Kane et Bellingham, au sommet de leur art sur la scène internationale.
« Ce sont deux leaders de notre groupe, ils jouent dans des clubs de haut niveau et sont au sommet de leur carrière », a déclaré aux journalistes l’imposant défenseur de Newcastle. « Je sais que Jude n’a que 12 ans, ou un truc dans le genre, mais il est déjà là ! Il a encore un long chemin à parcourir, mais on sent qu’il est déjà un joueur clé pour nous. C’est important. Pour toute équipe possédant des joueurs de classe mondiale, il faut un peu de chance pour les maintenir en forme et les voir briller et marquer, afin de franchir les derniers tours du tournoi. »
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Imposer le tempo dès l’entame du match
La prestation de Bellingham lors du match d’ouverture a été une véritable leçon de jeu moderne au milieu de terrain, alliant élégance technique et éthique de travail acharnée. Burn a souligné que le joueur de 22 ans possède une capacité unique à inspirer ses coéquipiers simplement par ses actions dès les premières minutes d’un match, poussant ainsi chacun à élever son niveau de jeu pour égaler son intensité.
« Mais pour Harry, qui a marqué ces buts, et pour Jude aussi, j’ai trouvé qu’il était partout sur le terrain », ajoute Burn. « J’ai vraiment l’impression que Jude est de ces joueurs dont on perçoit immédiatement la forme. Il fixe parfois le niveau d’entrée. Quand il réalise un tacle dès la troisième minute, ça donne de l’énergie. On se dit : “Waouh, Jude est en forme aujourd’hui, je dois élever un peu mon niveau.” Il a ce petit quelque chose en plus. Alors, le voir bien démarrer le tournoi, j’étais vraiment ravi pour lui. »
Réponse aux critiques
Figure parmi les meilleurs joueurs mondiaux, Jude Bellingham n’a pas échappé aux projecteurs durant la phase de préparation du tournoi. L’ancien milieu du Borussia Dortmund a souvent été au cœur de vifs débats concernant son rôle en sélection, mais sa performance décisive contre la Croatie a rappelé avec force son immense valeur dans le système de Thomas Tuchel.
Le milieu de terrain a fait preuve d’une honnêteté rafraîchissante au sujet de la pression exercée en dehors du terrain. « Je sais que ça fait partie du métier de footballeur ; je n’en veux à personne qui dit du mal de moi, car parfois je le mérite », a-t-il déclaré. « Aujourd’hui, je pense que c’était bien d’essayer de montrer aux gens et de leur rappeler qui je suis. » Il a insisté sur le fait que sa priorité restait entièrement d’aider son pays à réussir, plutôt que de se préoccuper du « bruit » qui entoure un joueur de haut niveau au Real Madrid.
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L’ambiance unique d’une Coupe du monde
Au-delà des aspects tactiques, Burn a souligné le lien émotionnel qui se forge entre l’équipe et les supporters présents. Après le coup de sifflet final du match d’ouverture, joueurs et fans ont entonné ensemble « Wonderwall » d’Oasis, un moment que le défenseur estime avoir donné le ton pour la suite de la compétition nord-américaine.
« “Wonderwall”, c’était un moment incroyable, un moment spécial », se souvient Burn. « Si ça se passe comme ça à chaque match, ça va être génial. C’était un moment tellement spécial pour moi, avec toute ma famille présente. Ça a donné le ton et j’espère qu’on va pouvoir continuer sur cette lancée. » L’Angleterre cherchera à maintenir son élan et à assurer sa place en phase à élimination directe lorsqu’elle affrontera le Ghana lors de son deuxième match de phase de poules, le 23 juin.