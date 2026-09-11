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Juan Mata confirme son départ de Melbourne Victory, mais écarte l’idée de la retraite en endossant un nouveau rôle de propriétaire en A-League
La vétérane se retire en Australie
Victory a officiellement confirmé que Mata ne retrouvera pas les terrains pour la saison 2026-2027 d’A-League Men. Le milieu offensif de 38 ans a choisi d’évaluer les prochaines étapes de sa carrière depuis sa base européenne, sans annoncer officiellement sa retraite. L’implication du maestro espagnol au sein du club se poursuivra désormais en dehors du terrain grâce à une participation au capital et à son rôle de président de leur nouveau comité football.
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Mata chérit une campagne mémorable
Mata a publié un message émouvant dans lequel il exprime sa profonde gratitude envers l’ensemble du club pour l’accueil chaleureux dont il a bénéficié tout au long de la saison dernière.
Revenant sur son passage marquant en Australie, l’ancien international espagnol a déclaré : « J’ai aimé chaque minute et j’ai énormément apprécié tout ce que nous avons accompli la saison dernière, en retombant amoureux du football dans un endroit si spécial, au sein d’une ville incroyable qu’avoir pu appeler chez moi a été un privilège.
« Merci à mes coéquipiers, au staff et au conseil d’administration de m’avoir accueilli si chaleureusement, de m’avoir soutenu avec tant de générosité, et de m’avoir permis de donner le meilleur de moi-même pour ce club merveilleux ainsi que pour les membres et supporters extraordinaires dont je ressens encore le soutien chaque jour.
« Maintenant, je suis enthousiaste à l’idée de nos prochains chapitres, en croyant ensemble à l’avenir du football australien et en inspirant la prochaine génération de joueurs et de supporters de Melbourne Victory. »
Le rôle de dirigeant scelle son héritage
La campagne exceptionnelle de Mata sous les ordres de l’ancien entraîneur principal Arthur Diles lui a valu le prestigieux Johnny Warren Medal, après un retour remarqué marqué par cinq buts et 13 passes décisives.
Se félicitant de la transition de la star marquee vers un rôle dans les instances dirigeantes, le directeur du football de Victory, John Didulica, a ajouté : « La saison 2025-2026 de Juan restera longtemps dans la mémoire des supporters de Victory et devrait être chérie par tous les supporters du football ici, en Australie.
« Sa manière de se comporter sur le terrain comme au sein du club a été exemplaire. Tout le monde au club est enthousiaste à l’idée qu’il fasse partie de notre groupe de propriétaires et, à l’avenir, se réjouit de voir son intelligence footballistique guider notre comité football. »
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La conquête de trophées en tête des priorités
Désormais dirigé par le nouvel entraîneur Giovanni Savarese, Victory prépare la finale de la Coupe d'Australie après avoir battu le Sydney FC mercredi soir. Savarese conserve son invincibilité depuis sa prise de fonction et attend le vainqueur entre South Melbourne et Lions FC pour la finale. Pendant ce temps, les dirigeants du club explorent activement le marché des transferts pour recruter un attaquant étranger et occuper la dernière place de visa laissée vacante par Mata.
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