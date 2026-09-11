Juan Mata confirme son départ de Melbourne Victory, mais écarte l’idée de la retraite en endossant un nouveau rôle de propriétaire en A-League

Mata a publié un message émouvant dans lequel il exprime sa profonde gratitude envers l’ensemble du club pour l’accueil chaleureux dont il a bénéficié tout au long de la saison dernière.

Revenant sur son passage marquant en Australie, l’ancien international espagnol a déclaré : « J’ai aimé chaque minute et j’ai énormément apprécié tout ce que nous avons accompli la saison dernière, en retombant amoureux du football dans un endroit si spécial, au sein d’une ville incroyable qu’avoir pu appeler chez moi a été un privilège.

« Merci à mes coéquipiers, au staff et au conseil d’administration de m’avoir accueilli si chaleureusement, de m’avoir soutenu avec tant de générosité, et de m’avoir permis de donner le meilleur de moi-même pour ce club merveilleux ainsi que pour les membres et supporters extraordinaires dont je ressens encore le soutien chaque jour.

« Maintenant, je suis enthousiaste à l’idée de nos prochains chapitres, en croyant ensemble à l’avenir du football australien et en inspirant la prochaine génération de joueurs et de supporters de Melbourne Victory. »