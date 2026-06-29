Malgré son nouveau statut d’actionnaire, le joueur de 38 ans n’est pas encore prêt à raccrocher les crampons. Le club a souligné que l’accord d’investissement était « distinct des dispositions relatives à la carrière de joueur de Mata », laissant ainsi la porte ouverte à un éventuel retour sur le terrain sous la houlette du nouvel entraîneur Giovanni Savarese. L’Espagnol a connu une renaissance spectaculaire la saison dernière, remportant la médaille Johnny Warren qui récompense le meilleur joueur du championnat.

« Je n’ai pas encore pris de décision », a admis Mata au sujet de son avenir sur le terrain. « Ce que cette annonce signifie, c’est que quelle que soit ma décision concernant ma carrière de joueur, ma relation à long terme avec ce club ne changera pas. Je suis venu ici pour prendre du plaisir à jouer au football, pour jouer et pour apporter ma contribution sur le terrain autant que possible. Au fil de la saison, les discussions avec la direction du club sont devenues plus ambitieuses : nous partageons la même vision de l’avenir du football dans ce pays, et la possibilité de nouer une relation durable avec le club nous a semblé être une étape naturelle. »