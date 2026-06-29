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Juan Mata a acquis une participation minoritaire dans le club australien Melbourne Victory, mais l’ex-star de Manchester United n’a pas encore fixé sa décision concernant sa retraite
Un siège au conseil d'administration pour une icône espagnole
Le Melbourne Victory a officialisé lundi après-midi l’entrée de Mata au capital du club, via une participation minoritaire significative et de long terme. L’accord prévoit également que le champion du monde préside à l’avenir un nouveau comité football, chargé de conseiller la direction une fois sa carrière de joueur terminée.
Les modalités financières et la part exacte de son investissement demeurent confidentielles, mais cette opération consolide l’ancrage de Mata dans le football australien. L’ancien international espagnol a commenté cette initiative : « J’ai découvert le football australien de l’intérieur et je crois au potentiel de l’A-League. Je veux donc m’impliquer dans ce qui, selon moi, marquera l’évolution de ce sport dans le pays. Chaque investissement doit avoir une résonance personnelle pour moi – et avec le Victory, j’ai porté le maillot, et mon attachement au club et à ses membres est évident. J’ai joué devant ces supporters et j’ai pu observer de près les programmes communautaires. C’est donc une étape naturelle. »
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L’avenir de Playing demeure enveloppé de mystère.
Malgré son nouveau statut d’actionnaire, le joueur de 38 ans n’est pas encore prêt à raccrocher les crampons. Le club a souligné que l’accord d’investissement était « distinct des dispositions relatives à la carrière de joueur de Mata », laissant ainsi la porte ouverte à un éventuel retour sur le terrain sous la houlette du nouvel entraîneur Giovanni Savarese. L’Espagnol a connu une renaissance spectaculaire la saison dernière, remportant la médaille Johnny Warren qui récompense le meilleur joueur du championnat.
« Je n’ai pas encore pris de décision », a admis Mata au sujet de son avenir sur le terrain. « Ce que cette annonce signifie, c’est que quelle que soit ma décision concernant ma carrière de joueur, ma relation à long terme avec ce club ne changera pas. Je suis venu ici pour prendre du plaisir à jouer au football, pour jouer et pour apporter ma contribution sur le terrain autant que possible. Au fil de la saison, les discussions avec la direction du club sont devenues plus ambitieuses : nous partageons la même vision de l’avenir du football dans ce pays, et la possibilité de nouer une relation durable avec le club nous a semblé être une étape naturelle. »
Développer un portefeuille d'activités à l'international
Le Melbourne Victory vient enrichir l’empire commercial en plein essor de Mata, déjà actionnaire du San Diego FC (MLS) et de l’écurie Alpine en Formule 1. Après une carrière couronnée de succès à l’AAMI Park, où il a marqué 13 buts et délivré 5 passes décisives en 21 titularisations, l’Espagnol se tourne désormais vers les fonctions dirigeantes.
L’ancien international espagnol espère que son engagement incitera d’autres stars européennes à envisager l’Australie. Il a déclaré : « Quand des joueurs européens m’interrogent sur l’Australie, je leur raconte mon expérience : le football y est compétitif, le mode de vie est incroyable, et le championnat ne va cesser de se développer et de s’améliorer. Si cette annonce éveille la curiosité de quelques-uns d’entre eux, tant mieux. »
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Une alliance est nouée avec Tony Bloom, basé à Brighton.
L’arrivée de Mata renforce encore le conseil d’administration de Victory, où siège déjà Tony Bloom, propriétaire de Brighton & Hove Albion. En 2025, Bloom a acquis une participation de 19,1 % dans le club, important ainsi sa méthode « Jamestown Analytics », fondée sur l’analyse de données, au sein de cette formation de l’A-League. Mata s’est dit ravi de collaborer avec l’un des propriétaires les plus respectés de la Premier League.
« J'ai un immense respect pour ce que Tony a construit, et j'ai hâte d'en apprendre davantage sur sa façon de travailler », a déclaré Mata. Alors que le club rompt définitivement avec ses liens antérieurs avec 777 Partners, aujourd'hui en faillite, la double influence de Bloom et de Mata marque le début d'une nouvelle ère de stabilité et d'ambition pour cette puissance de Melbourne, qui entend désormais dominer tant sur le terrain qu'en dehors.