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Venezia FC v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Juan Jesus, une pique à l’adresse du Napoli : « Pour De Laurentiis et Manna, j’étais trop "vieux" »

Venezia
Guilherme Nunes Jesus Juan
SSC Naples

Après la victoire de Venezia face à Napoli, le défenseur règle quelques comptes.

« Mes trois premiers points sous ce maillot ! Une victoire importante, remportée ensemble. Fier de cette équipe et heureux d’apporter de la joie à nos supporters. Continuons comme ça ! Pour le Napoli et ses supporters, toujours le même respect et la même affection. Notre histoire ne s’oublie pas. »


C’est ce qu’écrit sur InstagramJuan Jesus, défenseur de Venise, pour célébrer la victoire de son équipe contre son ancien club, le Napoli. Puis, en réponse au commentaire d’un abonné qui lui écrit : « Tu aurais très bien pu jouer, tu seras toujours un joueur du Napoli », le défenseur brésilien de 35 ans répond : « Demande à De Laurentiis et à Manna pourquoi, pour eux, j’étais trop “vieux”. »


  • « Pour Manna et ADL, j’étais trop vieux »



  • JUAN JESUS, DEUX SCUDETTI À NAPLES

    Juan Jesus, né en 1991, a joué au Napoli de 2021 à 2026, remportant deux titres de champion d’Italie et une Supercoupe d’Italie.

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