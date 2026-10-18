« Mes trois premiers points sous ce maillot ! Une victoire importante, remportée ensemble. Fier de cette équipe et heureux d’apporter de la joie à nos supporters. Continuons comme ça ! Pour le Napoli et ses supporters, toujours le même respect et la même affection. Notre histoire ne s’oublie pas. »





C’est ce qu’écrit sur InstagramJuan Jesus, défenseur de Venise, pour célébrer la victoire de son équipe contre son ancien club, le Napoli. Puis, en réponse au commentaire d’un abonné qui lui écrit : « Tu aurais très bien pu jouer, tu seras toujours un joueur du Napoli », le défenseur brésilien de 35 ans répond : « Demande à De Laurentiis et à Manna pourquoi, pour eux, j’étais trop “vieux”. »



