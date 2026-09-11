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Juan Cuadrado signe un retour émouvant en Colombie, Millonarios confirme l’arrivée de l’ancienne star de la Juventus et de Chelsea
Un ailier expérimenté s’offre un retour au bercail
Le poids lourd colombien Millonarios a officiellement confirmé jeudi la signature de Cuadrado, libre de tout contrat. Ce transfert met fin aux 17 saisons passées par l'ailier en Europe, durant lesquelles il a porté les couleurs de huit clubs différents. Âgé de 38 ans, il retourne désormais dans son pays natal pour représenter le deuxième club le plus titré de Colombie, après avoir commencé sa carrière professionnelle à l'Independiente Medellin.
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Le club salue une recrue iconique
Le club n’a pas dévoilé les détails financiers de l’accord en accueillant le joueur dans la capitale, même si Transfermarktindique que son contrat court jusqu’en juin 2027. En saluant le retour de l’icône de l’équipe nationale dans l’élite nationale, Millonarios a publié un communiqué indiquant : « Après avoir foulé certaines des scènes les plus importantes du football mondial, Juan Guillermo Cuadrado revient en Colombie pour porter le maillot bleu et entamer un nouveau chapitre de sa carrière avec Millonarios. »
Une carrière riche en titres à travers les continents
Depuis son départ à l’étranger pour rejoindre l’Udinese à l’été 2009, Cuadrado a connu une brillante carrière, marquée par un titre de Premier League avec Chelsea et cinq sacres en Serie A en sept ans avec la Juventus. En plus de ses passages à Lecce, la Fiorentina, l’Inter Milan, l’Atalanta et Pise, il s’est imposé comme un pilier de la sélection avec 116 sélections et 11 buts. Sa participation à deux Coupes du monde et à cinq Copa America confirme son statut comme l’un des footballeurs colombiens les plus titrés.
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La course au titre national commence
Cuadrado cherchera à se mettre rapidement au niveau en Categoria Primera A alors que Millonarios intensifie sa quête de trophées nationaux. Le vaste vécu du vétéran au plus haut niveau européen apporte une sérénité inestimable au club de Bogota dans un calendrier de plus en plus exigeant. Ses débuts à venir sous le maillot bleu s’annoncent comme l’une des principales attractions du football colombien au cours des prochaines semaines.
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