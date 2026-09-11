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imago-sport-1081603266.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa

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Juan Cuadrado signe un retour émouvant en Colombie, Millonarios confirme l’arrivée de l’ancienne star de la Juventus et de Chelsea

Mercato
J. Cuadrado
Millonarios
Primera A
Juventus FC
Serie A
Chelsea
Premier League

L’ancien ailier de la Juventus et de Chelsea Juan Cuadrado a officiellement bouclé un retour émouvant en Colombie en signant à Millonarios jeudi. Le vétéran de 38 ans retrouve son pays natal après une brillante carrière de 17 saisons en Europe, en paraphant un contrat courant jusqu’en juin 2027 avec le poids lourd du championnat basé à Bogota.

  • Un ailier expérimenté s’offre un retour au bercail

    Le poids lourd colombien Millonarios a officiellement confirmé jeudi la signature de Cuadrado, libre de tout contrat. Ce transfert met fin aux 17 saisons passées par l'ailier en Europe, durant lesquelles il a porté les couleurs de huit clubs différents. Âgé de 38 ans, il retourne désormais dans son pays natal pour représenter le deuxième club le plus titré de Colombie, après avoir commencé sa carrière professionnelle à l'Independiente Medellin.


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    Le club salue une recrue iconique

    Le club n’a pas dévoilé les détails financiers de l’accord en accueillant le joueur dans la capitale, même si Transfermarktindique que son contrat court jusqu’en juin 2027. En saluant le retour de l’icône de l’équipe nationale dans l’élite nationale, Millonarios a publié un communiqué indiquant : « Après avoir foulé certaines des scènes les plus importantes du football mondial, Juan Guillermo Cuadrado revient en Colombie pour porter le maillot bleu et entamer un nouveau chapitre de sa carrière avec Millonarios. »

  • Une carrière riche en titres à travers les continents

    Depuis son départ à l’étranger pour rejoindre l’Udinese à l’été 2009, Cuadrado a connu une brillante carrière, marquée par un titre de Premier League avec Chelsea et cinq sacres en Serie A en sept ans avec la Juventus. En plus de ses passages à Lecce, la Fiorentina, l’Inter Milan, l’Atalanta et Pise, il s’est imposé comme un pilier de la sélection avec 116 sélections et 11 buts. Sa participation à deux Coupes du monde et à cinq Copa America confirme son statut comme l’un des footballeurs colombiens les plus titrés.

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  • imago-sport-1081603256.jpgZUMA Press Wire

    La course au titre national commence

    Cuadrado cherchera à se mettre rapidement au niveau en Categoria Primera A alors que Millonarios intensifie sa quête de trophées nationaux. Le vaste vécu du vétéran au plus haut niveau européen apporte une sérénité inestimable au club de Bogota dans un calendrier de plus en plus exigeant. Ses débuts à venir sous le maillot bleu s’annoncent comme l’une des principales attractions du football colombien au cours des prochaines semaines.