Depuis son départ à l’étranger pour rejoindre l’Udinese à l’été 2009, Cuadrado a connu une brillante carrière, marquée par un titre de Premier League avec Chelsea et cinq sacres en Serie A en sept ans avec la Juventus. En plus de ses passages à Lecce, la Fiorentina, l’Inter Milan, l’Atalanta et Pise, il s’est imposé comme un pilier de la sélection avec 116 sélections et 11 buts. Sa participation à deux Coupes du monde et à cinq Copa America confirme son statut comme l’un des footballeurs colombiens les plus titrés.