« Joyeux anniversaire, ma chérie » : la défenseure d’Arsenal et des Lionesses Leah Williamson publie plusieurs clichés complices pour célébrer les 28 ans de sa compagne, la mannequin Elle Smith

Loin de l’intensité de ses séances de rééducation, Williamson a célébré cette semaine une étape personnelle importante. Pour marquer le 28e anniversaire de Smith, la star d’Arsenal a publié sur Instagram une série de clichés affectueux, retraçant leurs moments passés ensemble loin du terrain. La publication était accompagnée d’une légende simple mais touchante : « Joyeux anniversaire, ma chérie x ».

La publication a rapidement suscité l’engouement des fans et de ses coéquipières, offrant un aperçu de la vie de l’une des figures les plus emblématiques du football féminin. Pour Williamson, cette célébration représente une parenthèse joyeuse bienvenue après une saison frustrante, marquée par les blessures, qui a considérablement limité son impact sur le terrain, tant en club qu’en sélection nationale.



