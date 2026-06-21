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« Joyeux anniversaire, ma chérie » : la défenseure d’Arsenal et des Lionesses Leah Williamson publie plusieurs clichés complices pour célébrer les 28 ans de sa compagne, la mannequin Elle Smith
Hommage romantique pour un anniversaire sur les réseaux sociaux
Loin de l’intensité de ses séances de rééducation, Williamson a célébré cette semaine une étape personnelle importante. Pour marquer le 28e anniversaire de Smith, la star d’Arsenal a publié sur Instagram une série de clichés affectueux, retraçant leurs moments passés ensemble loin du terrain. La publication était accompagnée d’une légende simple mais touchante : « Joyeux anniversaire, ma chérie x ».
La publication a rapidement suscité l’engouement des fans et de ses coéquipières, offrant un aperçu de la vie de l’une des figures les plus emblématiques du football féminin. Pour Williamson, cette célébration représente une parenthèse joyeuse bienvenue après une saison frustrante, marquée par les blessures, qui a considérablement limité son impact sur le terrain, tant en club qu’en sélection nationale.
- AFP
Garder la forme après avoir quitté l’équipe d’Angleterre
Malgré l’effervescence qui entoure l’équipe, Williamson poursuit son combat pour retrouver sa pleine forme, après une série de revers frustrants. La capitaine des Lionesses a récemment dû déclarer forfait pour les rencontres décisives de Sarina Wiegman ; malgré un programme de rééducation censé la rendre disponible, une nouvelle lésion aux ischio-jambiers l’a écartée. La défenseure de West Ham, Grace Fisk, a été appelée pour la remplacer lors des matchs de qualification contre l’Espagne et l’Ukraine.
Cette saison, la défenseuse a déjà vu son rythme perturbé par des problèmes à la cheville et au genou. Après avoir manqué le début du championnat, elle avait effectué un bref retour avant que cette nouvelle lésion aux ischio-jambiers ne la remette sur la touche. La coach d’Arsenal, Renée Slegers, et le staff médical des Lionesses gèrent désormais sa charge de travail avec une extrême prudence afin d’éviter toute récidive à long terme.
Son engagement envers Arsenal demeure absolu.
Malgré une saison physiquement éprouvante, l’avenir de Williamson à Arsenal est assuré. En début d’année, le club a officialisé la prolongation de sa défenseuse vedette, qui restera donc à Meadow Park pour plusieurs saisons. Formée chez les Gunners, elle demeure le pilier d’une arrière-garde expérimentée.
Dans la lignée des prolongations de Steph Catley et Kim Little, cette signature s’inscrit dans la stratégie du club de conserver son ossature expérimentée afin de briguer des titres nationaux et européens d’ici à la saison 2026-2027.
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En route vers un grand retour
La priorité immédiate de la défenseure de 29 ans est de terminer avec succès son programme de rééducation afin d’aborder la prochaine saison sur des bases solides. Williamson, qui a guidé l’Angleterre vers un doublé européen en 2022 et 2025, reste exigeante envers elle-même. Son expérience est jugée indispensable pour les Lionesses, engagées dans le parcours qualificatif pour la Coupe du monde. Deuxièmes du groupe A3 derrière l’Espagne après la lourde défaite 4-0 en début de mois, les Lionesses doivent désormais battre la Grèce en barrage en octobre pour se qualifier pour la Coupe du monde.
La défenseuse espère que cette nouvelle période de repos permettra à son corps de récupérer pleinement de la fatigue accumulée au cours de plusieurs saisons au plus haut niveau. Sa situation contractuelle étant désormais réglée et bénéficiant d’un solide réseau de soutien autour d’elle, Williamson est déterminée à mettre ses problèmes de blessures derrière elle et à retrouver la forme exceptionnelle qui a fait d’elle un pilier tant à Arsenal qu’en équipe d’Angleterre.