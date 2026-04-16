Journée mondiale du football solidaire : tout ce que vous devez savoir sur le tout nouveau « cœur mondial » du football

Souvent qualifié de « beau jeu », le football entend aussi devenir le plus généreux le 26 mai.

S’appuyant sur la dynamique de la Journée mondiale du football des Nations unies et en prévision de la Coupe du monde de la FIFA 2026, une nouvelle initiative caritative d’envergure voit le jour : la Journée mondiale du don pour le football. Soutenue par certains des plus grands noms du sport et portée par le mouvement d’impact social Common Goal, elle vise à unir la famille mondiale du football pour venir en aide aux communautés dans le besoin.

Mais en quoi consiste exactement cette initiative, qui y participe et quelles actions pouvez-vous mener ? GOAL vous explique tout.