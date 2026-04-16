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Journée mondiale du football solidaire : tout ce que vous devez savoir sur le tout nouveau « cœur mondial » du football

CULTURE
J. Mata
J. Klopp

Jürgen Klopp, Vivianne Miedema et Juan Mata mènent la charge pour la toute première Journée mondiale de la bienfaisance consacrée au football. Voici ce qu’il faut retenir.

Souvent qualifié de « beau jeu », le football entend aussi devenir le plus généreux le 26 mai.

S’appuyant sur la dynamique de la Journée mondiale du football des Nations unies et en prévision de la Coupe du monde de la FIFA 2026, une nouvelle initiative caritative d’envergure voit le jour : la Journée mondiale du don pour le football. Soutenue par certains des plus grands noms du sport et portée par le mouvement d’impact social Common Goal, elle vise à unir la famille mondiale du football pour venir en aide aux communautés dans le besoin.

Mais en quoi consiste exactement cette initiative, qui y participe et quelles actions pouvez-vous mener ? GOAL vous explique tout.

  • Qu’est-ce que la Journée mondiale du don dans le football ?

    Considérez cela comme l'équivalent footballistique du « Giving Tuesday ». Il s'agit d'un événement mondial annuel dédié à tous ceux qui s'investissent dans ce sport — des athlètes vedettes et des grandes marques aux clubs amateurs et aux supporters de tous horizons — afin de se mobiliser et de s'engager pour la communauté.

    Inspirée du célèbre « engagement 1 % » lancé par Common Goal en 2017, qui invite joueurs et entraîneurs à reverser 1 % de leur salaire à des organisations communautaires à fort impact, cette journée s’ouvre désormais à tous afin que chacun puisse soutenir plus de 100 structures à but non lucratif engagées sur des enjeux tels que l’égalité des sexes, la santé mentale et la cohésion sociale.

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  • Quand a lieu la Journée mondiale du don dans le football ?

    Cet événement se tiendra chaque année le 26 mai.

    Cette date a été soigneusement choisie pour succéder à la Journée mondiale du football des Nations unies, célébrée le 25 mai. Le concept est clair : le 25 mai met à l’honneur la culture footballistique mondiale, tandis que le 26 mai invite à concrétiser des actions pour améliorer la société grâce à ce sport.

  • Quels joueurs et entraîneurs sont impliqués ?

    Le mouvement peut déjà compter sur une pléiade d’ambassadeurs de renom.

    L’ancien entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp en est l’un des principaux porte-parole. Il déclare : « La Journée mondiale du don dansle football nous rappelle que ce sport que nous aimons peut aussi créer des opportunités et susciter de l’espoir. Il s’agit de montrer que le football a un cœur et qu’ensemble, nous pouvons vraiment changer les choses. »

    Il est rejoint par Juan Mata, pionnier de Common Goal, Vivianne Miedema, star d’Arsenal et de la WSL, Dani Olmo, international espagnol, ainsi que par Irene Paredes, Sofie Junge Pedersen et Jessie Fleming. Des marques mondiales comme adidas apportent également leur soutien à cette initiative.

  • Le geste des mains formant un cœur et le hashtag #WeAreIn symbolisent l’engagement collectif des supporters dans le projet du club.

    Au cœur de cette campagne se trouve le geste des mains en forme de cœur. Vous verrez sans doute des joueurs, des entraîneurs et des supporters adopter cette pose sur les photos et les réseaux sociaux pour manifester leur engagement envers le mouvement.

    Accompagné du hashtag officiel #WeAreIn, ce symbole devient un cri de ralliement pour que le monde du football s’engage au-delà des 90 minutes passées sur la pelouse.


    Common GoalCommon Goal



  • Comment passer à l’action ?


    Faites un don : pour agir, connectez-vous au site Web de la Journée mondiale du don dans le football (www.worldfootballgivingday.org) afin de contribuer à l’une des plus de 100 associations à but non lucratif répertoriées, ou imaginez votre propre initiative pour vous engager au niveau local ou international.

    Agissez localement : si vous ne pouvez pas donner en ligne, l’initiative vous invite à trouver votre propre manière de vous engager au sein de votre communauté ou de votre club amateur.

    Faites passer le message : Publiez une photo de vous réalisant le geste du cœur avec vos mains sur les réseaux sociaux, identifiez vos amis ou coéquipiers et utilisez le hashtag #WeAreIn pour maintenir l’élan.