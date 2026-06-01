Joueuse européenne de l'année : Alexia Putellas, Khadija Shaw et le top 30 des footballeuses de la saison 2025-2026 selon GOAL – le classement

Jade Rose n’était pas une novice du football senior à son arrivée à Manchester City cet été, ayant déjà accumulé de nombreuses sélections avec le Canada pendant ses études à l’université de Harvard. Pourtant, il s’agit de sa première saison dans le football de club senior, ce qui rend ses performances d’autant plus remarquables.

Ajoutez à cela un nouveau club, un nouveau championnat, de nouvelles coéquipières et un nouvel entraîneur : son intégration n’en est que plus remarquable. Même si sa partenaire en défense centrale a changé, la joueuse de 23 ans s’est révélée d’une fiabilité sans faille.

Classée cinquième ex aequo de la WSL pour le nombre de tirs bloqués, elle a réalisé un travail défensif de premier plan : elle est en tête du club pour les dégagements et figure parmi les cinq meilleures pour les interceptions et les duels aériens remportés. Son impact dans la construction du jeu est également essentiel : seules deux joueuses de l’élite anglaise ont réalisé plus de passes précises qu’elle, et elle pointe au deuxième rang des joueuses de champ de City pour la précision des longues passes.

« Avec le temps, elle a le potentiel pour devenir l’une des meilleures défenseuses du monde », estime Khadija Shaw, la star de l’attaque des Citizens. Un gage de confiance qui en dit long.