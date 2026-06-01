Joueuse européenne de l'année : Alexia Putellas, Khadija Shaw et le top 30 des footballeuses de la saison 2025-2026 selon GOAL – le classement

Les championnats nationaux ont aussi offert un lot d’histoires captivantes : Manchester City a remporté la Women’s Super League pour la première fois depuis dix ans et Brighton s’est qualifié pour la finale de la FA Cup. En Espagne, en France et en Allemagne, en revanche, le tableau est resté inchangé, Barcelone, Lyon et le Bayern Munich réalisant chacun le triplé national.
Ces forces dominantes demeurent toutefois incontournables : leurs stars ont brillé pour offrir un spectacle de très haut niveau. Sans surprise, ces clubs sont bien représentés dans le classement GOAL des 30 meilleures joueuses du football féminin européen pour la saison 2025-2026…