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European Women's POTY gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Joueuse européenne de l'année : Alexia Putellas, Khadija Shaw et le top 30 des footballeuses de la saison 2025-2026 selon GOAL – le classement

WOMEN'S FOOTBALL
A. Putellas
K. Shaw
A. Russo
V. Miedema
M. Dumornay
P. Harder
Barcelona
Manchester City Women
Arsenal Women
Real Madrid Femenino
OL Lyonnes
Paris FC
Paris Saint Germain
Bayern Munich
TSG 1899 Hoffenheim
Ligue des Champions
WSL Série printemps
Liga F
Premiere Ligue
Bundesliga
M. Leon
E. Brugts
P. Guijarro
C. Pina
C. Hansen
E. Pajor
C. Weir
S. Bacha
I. Engen
T. Chawinga
R. Leuchter
W. Renard
C. Mateo
M. Kanjinga
M. Tanikawa
C. Kuever
J. Rose
VfL Wolfsburg
Felicia Schroeder
BK Haecken FF
S. Cerci
V. Lopez
K. Casparij
Y. Hasegawa
K. Buehl
FEATURES

Quelle saison pour le football féminin européen ! La campagne de Ligue des champions a été mémorable, avec des rencontres passionnantes tout au long des phases à élimination directe et une phase de groupes captivante, où de nombreuses stars ont brillé sur la plus grande scène avant que Barcelone ne s'impose face à Lyon en finale.

Les championnats nationaux ont aussi offert un lot d’histoires captivantes : Manchester City a remporté la Women’s Super League pour la première fois depuis dix ans et Brighton s’est qualifié pour la finale de la FA Cup. En Espagne, en France et en Allemagne, en revanche, le tableau est resté inchangé, Barcelone, Lyon et le Bayern Munich réalisant chacun le triplé national.

Ces forces dominantes demeurent toutefois incontournables : leurs stars ont brillé pour offrir un spectacle de très haut niveau. Sans surprise, ces clubs sont bien représentés dans le classement GOAL des 30 meilleures joueuses du football féminin européen pour la saison 2025-2026…

  • Clara Mateo Paris FC Women 2025-26Getty Images

    30Clara Mateo (Paris FC)

    La régularité affichée par le Paris FC ces dernières saisons est tout simplement impressionnante : cette équipe parisienne, pourtant donnée perdante, a atteint cette année la finale des barrages du Championnat après avoir remporté la Coupe de France la saison dernière. Clara Mateo a joué un rôle central dans cette réussite, et elle signe une nouvelle fois une saison exceptionnelle cette année.

    C’est d’ailleurs grâce à une astucieuse talonnade de la milieu de terrain que Hawa Sangaré a pu marquer le but qualificatif en finale de championnat, remportée 1-0 face au Paris Saint-Germain, l’une de ses douze participations directes à des buts en D1 Arkema cette saison.

    Ses performances et son leadership sont l’une des principales raisons pour lesquelles le PFC commence à se positionner comme le principal rival du PSG, au point de contester la suprématie lyonnaise sur le football féminin français.

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  • Felicia Schroder Hacken Women 2025Getty Images

    29Felicia Schroder (Hacken)

    La Damallsvenskan suédoise, dont le calendrier s’étend habituellement de mars à novembre plutôt que de septembre à mai comme dans la plupart des grands championnats européens, voit malgré tout Felicia Schroder figurer logiquement au sommet des buteuses.

    Alors que Hacken a remporté la première édition de l’UEFA Women’s Europa Conference League, compétition disputée de l’automne au printemps, la Suédoise a terminé meilleure buteuse avec huit réalisations, dont les quatre inscrits par son équipe lors de la finale aller-retour remportée 4-2 face à son rival national Hammarby.

    À partir d’août, la jeuneattaquante de 19 ans a également marqué 14 buts et délivré quatre passes décisives lors des 14 dernières journées de championnat, permettant à Hacken de remporter le titre et de lui valoir le Soulier d’or. Il n’est donc pas surprenant que Chelsea, après avoir manqué la signature de Khadija Shaw, ait formulé une offre record pour s’attacher ses services.

  • Selina Cerci Hoffenheim 2025-26Getty Images

    28Selina Cerci, milieu de terrain à Hoffenheim, est une joueuse expérimentée qui apporte dynamisme et technique au cœur du jeu.

    Selina Cerci n’est peut-être pas encore une star incontournable du football féminin, mais elle fait déjà partie des joueuses les plus convoitées du prochain mercato après une nouvelle saison exceptionnelle avec Hoffenheim. Après avoir inscrit 16 buts en Bundesliga la saison précédente, elle a réédité cette performance en 2025-2026, contribuant à propulser Die Kraichgauer à la quatrième place du classement tout en triplant son nombre de passes décisives, passant de trois à neuf. Au total, elle a directement participé à 25 des 48 buts de son équipe en championnat, soit plus de la moitié.

    Aucune joueuse de la division n’a affiché une telle productivité ou une telle influence ; il n’est donc pas surprenant que Cerci soit fortement pressentie pour rejoindre Arsenal, championne d’Europe sortante.

  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    27Mariona Caldentey, Arsenal

    Après une saison 2022–2023 exceptionnelle, ponctuée d’une deuxième place au Ballon d’Or, Mariona Caldentey n’a pas encore retrouvé ce niveau cette année, pour plusieurs raisons. Principal facteur : son repositionnement. Installée plus bas sur l’échiquier du milieu de terrain, elle ne peut plus aligner les statistiques étincelantes qui l’avaient propulsée dans la course au Ballon d’Or.

    Pourtant, l’Espagnole n’a pas connu une mauvaise saison. Moins buteuse et moins passeuse, elle demeure la métronome des Gunners : Arsenal perd en fluidité quand elle est absente, et son entrée en jeu suffit souvent à changer la donne.

    Seule une joueuse de Women’s Super League a fourni plus de passes décisives qu’elle cette saison ; personne n’a été aussi précis dans le dernier tiers. En Ligue des champions, elle pointe également parmi les meilleures, devancée uniquement par Alexia Putellas et Mapi Leon. Preuve, si besoin, que son influence demeure capitale, même si elle se montre moins sous les projecteurs.

  • Merveille Kanjinga PSG Women 2025-26Getty Images

    26Merveille Kanjinga (Paris Saint-Germain)

    Seule Romée Leuchter a été directement impliquée dans plus de buts en Ligue 1 cette saison que Merveille Kanjinga, pour qui l’exercice en cours s’est révélé être une véritable saison de consécration. Pour sa première saison complète à Paris, après son arrivée en provenance du club congolais du TP Mazembe en janvier dernier, l’attaquante s’est remarquablement bien adaptée à ce niveau supérieur, totalisant 15 buts et huit passes décisives toutes compétitions confondues.

    Autant créatrice que buteuse, la jeune joueuse a constitué une lueur d’espoir dans une saison contrastée pour le PSG, éliminé dès la phase de groupes de la Ligue des champions, absent de la finale des barrages du championnat et battu deux fois en finale de coupe par Lyon.

  • Tabitha Chawinga Lyon Women 2025-26Getty Images

    25Tabitha Chawinga (Lyon)

    Malgré un temps de jeu restreint pour diverses raisons, l’impact de Tabitha Chawinga cette saison s’est révélé remarquable. L’internationale malawienne n’a disputé que 846 minutes en championnat, mais elle pointe à la deuxième place du classement des buteuses en France : avec 13 réalisations et 5 passes décisives, elle participe directement à un but toutes les 47 minutes.

    Des pépins physiques sont toutefois survenus au pire moment : l’attaquante a manqué les deux actes de la demi-finale de Ligue des champions face à Arsenal et n’a pu que faire une brève apparition comme remplaçante en finale.

    Néanmoins, l’attaquante a pleinement assumé son rôle dans le parcours de l’OL, notamment grâce à sa performance majeure contre Wolfsburg en quarts de finale, après une phase de championnat solide. Le club ne serait pas parvenu à conquérir un nouveau triplé national sans ses excellentes prestations lorsqu’elle était disponible, en particulier son doublé en finale des barrages du championnat, décisif pour le gain du titre, offrant une conclusion en beauté à sa saison.

  • Camilla Kuver Wolfsburg Women 2025-26Getty Images

    24Camilla Kuver (Wolfsburg)

    Avant de prolonger son contrat en mars, Camilla Kuver faisait figure de candidate idéale pour renforcer Barcelone cet été, tant ses performances sous les couleurs de Wolfsburg étaient impressionnantes chaque semaine.

    Après avoir surmonté des blessures à une période où elle se révélait déjà comme un grand espoir à Francfort, la jeune femme a cette fois fait valoir une fiabilité et une puissance physique impressionnantes, preuves que ces épreuves appartiennent au passé.

    Sa performance lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, remporté 1-0 contre Lyon, a marqué les esprits : la milieu de terrain a été décisive, aidant les Louves à contenir les futures finalistes et à se créer une véritable chance d’atteindre le dernier carré. Ses sorties contre la Juventus, le Real Madrid et le PSG dans cette même épreuve ont également été remarquables.

    « Je pense que c’est ce qui rend ce moment encore plus spécial », a-t-elle confié à GOAL lors d’une récente interview.

  • momoko tanikawaGetty Images

    23Momoko Tanikawa (Bayern Munich)

    En se déplaçant à Old Trafford pour défier Manchester United lors de l’aller des quarts de finale de la Ligue des champions, l’entraîneur du Bayern Munich, José Barcala, était confronté à un choix stratégique. Momoko Tanikawa, fraîchement revenue de la Coupe d’Asie que le Japon a remportée, était à nouveau disponible. Soucieux de ne pas la brûler après un mois si exigeant, l’entraîneur a choisi de la faire entrer en cours de jeu pour une demi-heure. « Elle a fait la différence », a-t-il constaté.

    Elle a d’abord offert une passe décisive pour le deuxième but bavarois avant de marquer le troisième, scellant une victoire 3-2. À seulement 21 ans, la Japonaise a rappelé pourquoi elle est devenue indispensable au champion d’Allemagne.

    « Elle est tellement autonome », explique Barcala. « Elle est capable d’être imprévisible. Elle reçoit le ballon sous pression et joue dans les espaces, puis lorsqu’elle s’approche du dernier tiers, elle est d’une efficacité redoutable. »

    Des atouts qui se traduisent au tableau d’affichage : 13 buts toutes compétitions confondues – dont une réalisation en finale de la DFB-Pokal – et un triplé national pour le Bayern, qui signe au passage sa meilleure campagne européenne depuis cinq ans.

  • Vicky Lopez Barcelona Women 2025-26Getty Images

    22Vicky Lopez (Barcelone)

    Cette saison, plusieurs jeunes joueuses du FC Barcelone se sont distinguées, le club, contraint financièrement, ayant davantage puisé dans son célèbre centre de formation, La Masia. De Clara Serrajordi à Sydney Schertenleib, l’avenir s’annonce prometteur, notamment grâce aux performances remarquables de Vicky Lopez.

    Considérée depuis plusieurs années comme un talent exceptionnel, la jeune joueuse de 19 ans a profité de l’absence de recrues et des blessures de Patri Guijarro et Aitana Bonmati pour s’imposer et confirmer tous les espoirs placés en elle. Seules deux joueuses de la Liga F ont totalisé plus de contributions directes aux buts que Lopez, auteur de neuf réalisations et neuf passes décisives en seulement 17 titularisations. Sa performance lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid a été tout simplement exceptionnelle.

  • Jade Rose Man City Women 2025-26Getty Images

    21Jade Rose (Manchester City)

    Jade Rose n’était pas une novice du football senior à son arrivée à Manchester City cet été, ayant déjà accumulé de nombreuses sélections avec le Canada pendant ses études à l’université de Harvard. Pourtant, il s’agit de sa première saison dans le football de club senior, ce qui rend ses performances d’autant plus remarquables.

    Ajoutez à cela un nouveau club, un nouveau championnat, de nouvelles coéquipières et un nouvel entraîneur : son intégration n’en est que plus remarquable. Même si sa partenaire en défense centrale a changé, la joueuse de 23 ans s’est révélée d’une fiabilité sans faille.

    Classée cinquième ex aequo de la WSL pour le nombre de tirs bloqués, elle a réalisé un travail défensif de premier plan : elle est en tête du club pour les dégagements et figure parmi les cinq meilleures pour les interceptions et les duels aériens remportés. Son impact dans la construction du jeu est également essentiel : seules deux joueuses de l’élite anglaise ont réalisé plus de passes précises qu’elle, et elle pointe au deuxième rang des joueuses de champ de City pour la précision des longues passes.

    « Avec le temps, elle a le potentiel pour devenir l’une des meilleures défenseuses du monde », estime Khadija Shaw, la star de l’attaque des Citizens. Un gage de confiance qui en dit long.

  • Selma Bacha Lyon Women 2025-26Getty Images

    20Selma Bacha (Lyon)

    Deux ajustements majeurs ont séparé l’équipe lyonnaise battue à l’aller par Arsenal en demi-finale de la Ligue des champions de celle qui a renversé la vapeur au retour pour se qualifier en finale : le retour de Melchie Dumornay et celui de Selma Bacha.

    Pour sa première saison sur le banc lyonnais, Jonatan Giraldez a largement roté son effectif en championnat afin de préserver ses cadres pour la C1 et les rendez-vous majeurs. Conséquence : Bacha n’a été alignée d’entrée que lors de 12 des 22 journées de D1.

    Malgré ce temps de jeu limité, elle a délivré sept passes décisives en championnat et figuré parmi les meilleures joueuses des championnes de France, qui ont réalisé le triplé national et atteint la finale de la Ligue des champions.

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    19Caroline Weir (Real Madrid)

    De nombreux grands noms devraient changer d’air cet été, leurs contrats arrivant à échéance à l’approche d’un mercato qui s’annonce effréné. Parmi les joueuses qui passent quelque peu inaperçues figure Caroline Weir, dont la dernière saison en Liga F avec le Real Madrid a été la plus prolifique de sa carrière.

    Seules deux joueuses de l’élite espagnole ont été directement impliquées dans plus de buts que l’internationale écossaise, dont les 13 réalisations et cinq passes décisives en 18 titularisations ont permis au club madrilène de conserver sa deuxième place. Malgré l’élimination des « Blancas » face au Barça en quarts de finale de la Ligue des champions, elle figure parmi les joueuses les plus productives de la compétition : cinq buts et deux passes décisives en neuf matchs, soit la 8e place du classement des contributrices offensives, devant des joueuses ayant pourtant disputé davantage de minutes.

    Quatre ans après son arrivée en Espagne, la milieu offensive n’a toujours pas soulevé de trophée, mais elle pourrait bientôt changer de décor : selon plusieurs sources, l’OL, finaliste de la dernière Ligue des champions, serait prêt à lui offrir un nouveau challenge et la chance de briller enfin sur la scène nationale et continentale.

  • Wendie Renard Lyon Women 2025-26Getty Images

    18Wendie Renard (Lyon)

    Véritable légende du football féminin, Wendie Renard continue de briller au plus haut niveau et a largement contribué à une nouvelle saison exceptionnelle pour Lyon. Son duo avec Ingrid Engen, recrue estivale, au cœur de la défense s’est avéré excellent, les deux joueuses ayant trouvé une entente impressionnante dès cette année.

    Sa performance lors de la victoire 4-0 contre Wolfsburg en quart de finale retour de la Ligue des champions, après une défaite 1-0 en Allemagne à l’aller, a marqué les esprits. Elle a aussi fait valoir ses qualités de buteuse en demi-finale retour face à Arsenal, transformant avec sang-froid un penalty pour égaliser la série.

    Ce penalty convertis était l’un des dix buts inscrits par la défenseure centrale imposante toutes compétitions confondues. Tout au long de la saison, elle a fait preuve d’une efficacité redoutable sur les coups de pied arrêtés et d’une puissance aérienne qui ont renforcé son impact défensif, faisant d’elle un atout dans les deux surfaces et l’une des meilleures joueuses d’Europe cette saison.

  • Kerstin Casparij Man City Women 2025-26Getty Images

    17Kerstin Casparij (Manchester City)

    Kerstin Casparij est depuis longtemps l’une des arrières latérales les plus régulières de la WSL, mais cette saison, elle a franchi un nouveau palier. Assumant un rôle de leader plus important et forte d’une grande expérience après sa quatrième saison à Manchester City, la joueuse de 25 ans a été la seule défenseuse à atteindre la barre des dix participations directes à des buts dans l’élite anglaise, avec trois buts et sept passes décisives à son actif depuis son poste d’arrière droite.

    Son énergie débordante a parfaitement collé au style de jeu imposé par le nouvel entraîneur des Citizens, Andree Jeglertz. Capable de soutenir l’attaque tout en assurant une couverture défensive avec un équilibre remarquable, elle a contribué à faire de Manchester City l’équipe la plus prolifique du championnat, dotée par ailleurs de la deuxième meilleure défense.

  • Romee Leuchter PSG Women 2025-26Getty Images

    16Romee Leuchter (Paris Saint-Germain)

    Il ne fait aucun doute que plusieurs clubs de renom tenteront de mettre à l’épreuve la détermination du Paris Saint-Germain lors du mercato estival, alors que Romee Leuchter entame la dernière année de son contrat dans la capitale française. L’internationale néerlandaise a inscrit sept buts de plus que n’importe quelle autre joueuse de Ligue 1 cette saison, remportant ainsi le Soulier d’or. Avec sept passes décisives en plus de ses 18 buts – en seulement 19 apparitions –, elle s’impose de loin comme la joueuse la plus prolifique du championnat.

    Les chiffres confirment son impact : elle a pris part à 25 des 51 buts du club en D1, soit près de la moitié, et a marqué 18 fois, alors que son total de buts attendus (9,17) était nettement inférieur.

    Sa progression n’est pas un simple feu de paille : dès sa première saison parisienne, elle avait déjà marqué neuf buts et délivré quatre passes décisives en quinze titularisations. Mais la joueuse de 25 ans a franchi un nouveau cap cette année, profitant des départs de plusieurs cadres offensifs lors du mercato.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    15Claudia Pina (Barcelone)

    La saison de Claudia Pina s’est déroulée en deux temps. Elle a démarré sur les chapeaux de roue, inscrivant 20 buts et délivrant huit passes décisives lors de ses 27 premiers matchs, ce qui lui a permis de se hisser en tête du classement du Soulier d’or de la Liga F. Mais ses performances ont légèrement baissé après le Nouvel An, puisqu’elle n’a inscrit que 10 buts et délivré une seule passe décisive lors de ses 25 dernières rencontres.

    Elle a toutefois décroché le Soulier d’or, inscrit en finale de la Copa de la Reina face à l’Atlético Madrid et contribué au quadruplé du Barça, ses performances en Liga F lui permettant de s’imposer comme l’une des meilleures joueuses européennes de la saison.

  • Vivianne Miedema Man City Women 2025-26Getty Images

    14Vivianne Miedema (Manchester City)

    Le public n’a pas eu l’occasion de voir Vivianne Miedema à son meilleur niveau de façon constante depuis quelque temps. Les blessures ont tourmenté la star néerlandaise depuis sa rupture du ligament croisé antérieur en 2022, les opérations et sa difficulté à retrouver la forme ayant freiné sa carrière. Après un aperçu prometteur lors de sa première saison à Man City, Miedema a retrouvé un niveau proche de son meilleur cette année, contribuant au titre de la WSL du club.

    C’est la première fois en quatre ans que l’attaquante de 29 ans franchit la barre des dix buts en WSL ; seules deux joueuses ont fait mieux au classement des buts et des passes décisives, bien que Miedema ait dû quitter les terrains pendant les dernières semaines de championnat pour rester auprès de sa mère atteinte d’une grave maladie.

    Elle a d’ailleurs conclu le championnat en beauté en inscrivant un doublé à Old Trafford lors de la victoire 3-0 contre Manchester United, avant de revenir à temps pour la finale de la FA Cup et d’y marquer l’un des plus beaux buts de la rencontre, offrant ainsi à City un premier doublé depuis dix ans.

  • Ingrid Engen Lyon Women 2025-26Getty Images

    13Ingrid Engen (Lyon)

    Après avoir alterné tout au long de sa carrière entre le poste de milieu défensive et celui de défenseure centrale, Ingrid Engen s’est imposée de manière remarquable dans l’axe de la défense cette saison. L’entraîneur lyonnais, Juan Carlos Giraldez, la connaît parfaitement pour l’avoir dirigée à Barcelone. Cette compréhension mutuelle entre le technicien et sa joueuse s’est traduite par une association particulièrement efficace, comme en témoigne la saison accomplie par Engen.

    En Ligue des champions, l’internationale norvégienne a disputé l’intégralité de ses dix titularisations, seulement préservée lors de la rencontre de phase de groupes contre St. Pölten, et a été un facteur clé de la qualification de l’OL pour la finale. Sa qualité de jeu au sol et son travail défensif ont permis au club rhodanien de conserver sa solidité, malgré un dispositif largement tourné vers l’offensive.

    Discrète, Engen n’en demeure pas moins l’une des joueuses les plus fiables et complètes du circuit, qu’elle évolue en défense ou au milieu de terrain.

  • Mapi Leon Barcelona Women 2025-26Getty Images

    12Mapi Leon (Barcelone)

    Les conséquences des départs estivaux du FC Barcelone ont fait couler beaucoup d’encre. Avec Alexia Putellas, le club perd l’une des meilleures joueuses mondiales, tandis qu’Ona Batlle, future pensionnaire d’Arsenal, figure parmi les meilleures arrières latérales du circuit. On évoque cependant trop peu, en dehors du club, l’impact du départ de Mapi León.

    La native de Saragosse, considérée par beaucoup comme la meilleure défenseure centrale du circuit, a écarté les doutes lors de son ultime exercice en Catalogne malgré une longue convalescence suite à une blessure à la cheville. Si sa qualité de relance fait sa marque de fabrique, la joueuse de 30 ans brille aussi par son anticipation, sa vitesse et son timing dans les tacles, des qualités d’autant plus impressionnantes qu’elle doit les déployer rapidement, au sein d’une équipe qui domine la plupart de ses rencontres.

    Pivot du quadruplé historique du Barça, elle laissera un vide immense, d’autant qu’elle s’en va libre, probablement direction les London City Lionesses.

  • Esmee Brugts Barcelona Women 2025-26Getty Images

    11Esmee Brugts (Barcelone)

    Esmee Brugts a vécu une saison exceptionnelle. Arrivée à Barcelone comme jeune attaquante polyvalente, elle s’est parfaitement reconvertie en arrière gauche offensive. Installée de façon encore plus régulière à ce poste après le départ de Fridolina Rolfo, elle vient de signer ses meilleurs chiffres en Catalogne.

    Avec 11 buts et 8 passes décisives au compteur depuis ce poste plus reculé, la manière dont Brugts a répondu présente dans les moments clés a été particulièrement impressionnante. Alors que le club visait un quadruplé en championnat, en Ligue des champions et en Copa de la Reina, la Néerlandaise de 22 ans a inscrit cinq buts et délivré deux passes décisives en neuf titularisations, une série lancée lors de la victoire 6-2 contre le Real Madrid en quart de finale aller de la C1.

    Elle s’est également illustrée lors de la finale de la Supercoupe, des quatre rencontres à élimination directe de la Ligue des champions avant la finale et de la finale de la Copa de la Reina, se montrant décisive à chaque fois.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    10Yui Hasegawa (Manchester City)

    Quelle année exceptionnelle pour Yui Hasegawa ! Après avoir mené le Japon à la victoire lors de la Coupe d'Asie en mars en tant que capitaine, la milieu de terrain a enfin remporté ses premiers trophées avec Manchester City, jouant un rôle clé dans la conquête du titre de la Women's Super League, qui s'est finalement concrétisée, ainsi que dans la victoire en FA Cup.

    Comme souvent pour une sentinelle, les statistiques individuelles peinent à rendre justice à son influence. Pourtant, sa polyvalence la place dans le top 5 de la WSL pour les interceptions, les passes dans le dernier tiers et les occasions créées.

    À 29 ans, elle a par ailleurs accru son total de passes décisives et de buts, profitant d’un système plus offensif. La plus remarquable reste sa passe décisive en demi-finale de FA Cup face à Chelsea : anticipant parfaitement une transmission mal ajustée d’Hannah Hampton, elle a centré pour Khadija Shaw, dont la tête a permis à City de renverser la vapeur après un retard de 2-0 et de se qualifier pour Wembley, où le club a ensuite dominé Brighton 4-0.

  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    9Caroline Graham Hansen (Barcelone)

    La régularité de Caroline Graham Hansen force l’admiration. Déjà très productive cette saison, la Norvégienne a élevé son niveau de jeu dans les moments clés : deux buts et trois passes décisives en trois matchs face au Real Madrid au printemps, puis une performance majeure lors du retour des demi-finales de Ligue des champions contre le Bayern Munich, où ses deux assists ont contribué à la victoire 4-2.

    Après un départ solide, elle a élevé son niveau de jeu quand la pression a monté : deux buts et trois passes décisives en trois clasicos printaniers face au Real Madrid, puis une performance majeure lors du retour de demi-finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich, où elle a offert deux caviar pour sceller la victoire 4-2.

    Au total, elle a inscrit 14 buts et délivré 16 passes décisives toutes compétitions confondues ; des chiffres légèrement inférieurs à ses meilleures saisons, mais son niveau de jeu est resté exceptionnel. Couronner l’exercice en soulevant la Ligue des champions dans sa ville natale d’Oslo a constitué un aboutissement pleinement mérité.

  • Alessia Russo Arsenal Women 2025-26Getty Images

    8Alessia Russo (Arsenal)

    Alessia Russo a considérablement progressé au cours des deux dernières années. La saison dernière, elle a brillé avec 19 buts et 17 passes décisives, contribuant aux triomphes de l’Angleterre à l’Euro et d’Arsenal en Ligue des champions, ce qui lui a valu une place sur le podium du Ballon d’Or. Cette année, en l’absence de titre majeur pour porter ses statistiques, elle a tout de même amélioré ses chiffres personnels avec un total de cinq actions décisives (but ou passe) lors de l’Euro 2025.

    Bien qu’elle n’ait pas bénéficié d’un grand tournoi pour gonfler ses statistiques – elle avait pourtant inscrit cinq actions décisives lors de l’Euro 2025 –, Russo boucle l’exercice 2025-2026 avec 29 buts et neuf passes décisives, s’épanouissant aussi bien en tant qu’avant-centre qu’en meneuse de jeu pour Arsenal, tandis que l’entraîneuse Renee Slegers alignait parfois Stina Blackstenius et Russo ensemble, plutôt que de les faire jouer l’une ou l’autre.

    Le plus impressionnant, c’est que nombre de ces performances ont été réalisées en Ligue des champions, sur la scène la plus prestigieuse. L’année dernière, elle avait inscrit sept buts lors du sacre d’Arsenal ; cette fois, elle en a marqué huit, manquant de peu une nouvelle finale. Une vraie joueuse de grands matchs.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    7Klara Buhl (Bayern Munich)

    Ces deux dernières années ont été exceptionnelles pour Klara Buhl. L’ailière, déjà très bien cotée, a franchi un nouveau cap au cours des deux dernières saisons : elle est devenue une joueuse décisive en toutes circonstances et une véritable force de frappe sur les plus grandes scènes.

    Cette saison, elle a inscrit 10 buts et délivré 22 passes décisives, malgré deux mois d’absence au printemps. Sa blessure l’a tenue éloignée du quart de finale de la Ligue des champions contre Manchester United et l’a contrainte à une préparation express avant la demi-finale face à Barcelone. Titularisée à l’aller, elle n’avait pourtant disputé qu’une seule rencontre en tant que remplaçante depuis son retour.

    À l’Allianz Arena, où le Bayern a tenu le Barça en échec (1-1), la voir mettre Batlle, l’une des meilleures arrières latérales au monde, en difficulté aurait convaincu les plus sceptiques. Cette performance résume parfaitement la force de l’internationale allemande, auteur d’une saison d’une grande qualité.

  • Patri Guijarro Barcelona Women 2025-26Getty Images

    6Patri Guijarro (Barcelone)

    Cette saison a confirmé l’importance de Patri Guijarro au FC Barcelone. L’internationale espagnole a été absente trois mois en milieu d’exercice, et, sans elle, les Catalanes n’ont pas affiché leur niveau habituel. Comme le soulignait Ingrid Engen, son ex-coéquipière au Barça désormais à Lyon, avant la finale de la Ligue des champions : « Quand Patri joue, le Barça pratique un football de haut niveau. »

    Son influence, difficile à quantifier depuis son poste de milieu défensive, est pourtant décisive : « une partie du cerveau de l’équipe », dixit l’entraîneur Pere Romeu. Grâce à sa maîtrise du ballon, sa vision du jeu et ses qualités défensives, elle fait tourner le Barça.

    Décisive dans les temps forts de l’attaque, elle avait inscrit un doublé lors de la finale de la Ligue des champions remportée face à Wolfsburg il y a trois ans, et sa projection fulgurante a lancé la contre-attaque conclue par Ewa Pajor en finale cette année. Guijarro figure incontestablement parmi l’élite mondiale.

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    5Khadija Shaw (Manchester City)

    Aucune joueuse n’a autant brillé en Angleterre cette saison que Khadija Shaw, auteur de 27 buts toutes compétitions confondues pour Manchester City. Ses performances ont propulsé les Citizens vers leur premier titre de WSL depuis dix ans et leur première victoire en FA Cup depuis six ans. Pour la quatrième saison consécutive, elle franchit le cap des dix buts en WSL et décroche ainsi un troisième Soulier d’or consécutif. Mais, cette fois, ses exploits individuels s’accompagnent d’un triomphe collectif, une récompense logique pour une joueuse souvent freinée par des courses au titre échouées dans les derniers mètres.

    Ses neuf passes décisives témoignent d’une capacité à créer des occasions aussi bien par la passe que par les déplacements, tandis que ses interventions défensives sont régulièrement saluées par ses coéquipières.

    Que ce soit pour presser haut ou pour repousser de la tête les centres dans sa propre surface, l’internationale jamaïcaine se révèle une attaquante complète et, une fois encore, l’une des meilleures joueuses au monde cette saison.

  • Manchester United FC v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    4Pernille Harder (Bayern Munich)

    À 33 ans, Pernille Harder vient de vivre l’une de ses saisons les plus abouties. Un niveau d’excellence peu commun pour l’une des meilleures joueuses de l’histoire du football féminin, qui aurait sans doute obtenu le Ballon d’Or si ce dernier avait été attribué en 2020 et qui a remporté un titre national chaque année depuis 2016.

    Cette saison, elle a guidé le Bayern Munich vers un nouveau triplé national, inscrivant 20 buts et délivrant neuf passes décisives en 29 matchs, tout en menant le club à sa meilleure campagne en Ligue des champions depuis cinq ans. En neuf rencontres européennes, Harder a ajouté huit buts et trois passes décisives à son compteur personnel, propulsant le Bayern jusqu’en demi-finales. Au terme d’une double confrontation passionnante, le futur vainqueur, Barcelone, l’a emporté 5-3 sur l’ensemble des deux matches. Reste que Harder a été l’une des meilleures joueuses sur la pelouse et a permis à son équipe de revenir dans la partie à plusieurs reprises.

    Capitaine du Bayern, elle a livré une saison d’exception, capable de s’adapter à plusieurs postes, et ne montre aucun signe de ralentissement.

  • Melchie Dumornay Lyon Women 2025-26Getty Images

    3Melchie Dumornay (Lyon)

    Bien qu’elle n’ait que 22 ans, Melchie Dumornay figure déjà parmi les meilleures joueuses mondiales. Après avoir occupé le poste de numéro 9 la saison dernière, le nouvel entraîneur lyonnais, Giraldez, l’a repositionnée au milieu de terrain pour accroître son influence sur le jeu.

    « Un numéro 9 ne peut se consacrer qu’à des tâches très spécifiques », a-t-il expliqué. « Je suis convaincu qu’elle est capable de bien plus. »

    Tout au long de la saison, la joueuse a confirmé ce potentiel, se hissant souvent au rang de meilleure joueuse sur le terrain. En Ligue des champions, ses performances contre Arsenal, Wolfsburg et Manchester United lors de la phase de groupes ont impressionné, tandis que ses matchs retours en quarts et demies ont été décisifs.

    La finale n’a pas confirmé cette domination et Dumornay doit encore patienter avant de soulever un trophée continental. Reste que sa saison est remarquable : elle a marqué lors des trois finales nationales, dont un triplé au match décisif pour le titre, contribuant ainsi au triplé historique de l’OL.

  • Ewa Pajor Barcelona Women 2025-26Getty Images

    2Ewa Pajor (Barcelone)

    Ewa Pajor figure depuis des années parmi les meilleures attaquantes du football mondial. Repérée par Wolfsburg à seulement 18 ans alors qu’elle alignait les buts en Pologne, elle s’est imposée comme une joueuse de classe mondiale, même si elle a longtemps été sous-évaluée, évoluant pour une nation peu classée et dans un championnat peu médiatisé. Son arrivée à Barcelone il y a deux ans a changé la donne, surtout cette saison.

    La saison passée, elle a raflé le Trophée Gerd Müller du Ballon d’Or après avoir inscrit 52 buts – 19 de plus que toute autre joueuse – et terminé huitième du classement général. Cette année, elle fait partie des prétendantes crédibles au sacre suprême, malgré une cadence légèrement inférieure.

    Ses 33 réalisations se classent toujours parmi les meilleurs totaux en Europe cette saison, et nombre d’entre elles sont tombées dans des moments cruciaux. Son doublé en finale de la Ligue des champions, qui a offert le titre à Barcelone à sa sixième tentative, en témoigne : elle a inscrit sept buts en cinq matchs à élimination directe. Ajoutez-y quatre réalisations en phase de groupes et vous obtenez le Soulier d’or de la compétition, deux longueurs devant Russo, preuve d’une efficacité constante dans les moments clés.

  • Alexia PutellasGetty Images

    1Alexia Putellas (Barcelone)

    Il est difficile de contester qu’Alexia Putellas ait été la meilleure joueuse d’Europe cette saison. Lors de ce qui s’est révélé être sa dernière saison à Barcelone, la double lauréate du Ballon d’Or a donné le meilleur d’elle-même à tous les niveaux pour aider les Catalanes à réaliser le quadruplé.

    Avec 22 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues, sa contribution chiffrée parle d’elle-même. On retiendra notamment son doublé lors du match retour de demi-finale de Ligue des champions face au Bayern Munich, une performance cruciale qui a propulsé le Barça en finale. Quelques semaines plus tôt, son hat-trick et ses trois passes décisives en trois matchs consécutifs contre le Real Madrid avaient déjà ébloui les observateurs.

    Son leadership, tout au long de la saison, mérite autant d’éloges que ses qualités balle au pied. Alors que Guijarro et Bonmati ont été écartées plusieurs mois en raison de blessures, la joueuse de 32 ans a excellé dans l’intégration et l’épanouissement des jeunes milieux de terrain à ses côtés.

    Elle figure parmi les plus grandes joueuses de l’histoire, et cette saison aura été l’une de ses plus abouties.