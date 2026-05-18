Joueuse de l’année de la Super League féminine : Lauren James, Khadija Shaw, Alessia Russo et le top 20 de GOAL pour la saison 2025-2026 – le classement complet

Handicapé par les blessures tout au long de la saison, Chelsea a vu ses chances de défendre son titre en WSL et de briller sur les quatre tableaux s’amenuiser. Preuve de l’importance de ces absences, deux des joueuses concernées figuraient probablement parmi les trois meilleures Blues de l’exercice.

L’une d’elles est Veerle Buurman, qui échoue de justesse à intégrer ce classement. La défenseure de 20 ans est restée en retrait durant toute la première partie de la saison, avant de saisir sa chance après le Nouvel An, profitant des blessures des autres centraux. Elle s’est alors révélée exceptionnelle lors de ses 11 titularisations en championnat, dont neuf en 2026.

L’autre est Lauren James, souvent la meilleure joueuse sur le terrain, quel que soit le camp. L’attaquante a manqué la majeure partie de la première moitié de la saison, ne faisant son retour qu’à la mi-novembre et ne disputant pas plus d’une heure de jeu avant janvier. La patience de Sonia Bompastor, qui a augmenté progressivement son temps de jeu, a porté ses fruits : la star anglaise a retrouvé son meilleur niveau en fin de saison.

Si ce retour n’a pas suffi pour préserver le titre en WSL, sa contribution a été décisive pour décrocher une place en Ligue des champions et remporter la Coupe de la Ligue. Au final, ses cinq buts et ses quatre passes décisives en quatorze matchs de championnat la placent comme la deuxième meilleure artilleuse du groupe, devancée par seulement treize joueuses du championnat, et comme la quatorzième meilleure passeuse, malgré son long passage à vide.