Joueuse de l’année de la Super League féminine : Lauren James, Khadija Shaw, Alessia Russo et le top 20 de GOAL pour la saison 2025-2026 – le classement complet

Avant le coup d’envoi de la saison, peu d’observateurs anticipaient que Kirsty Hanson serait, pendant une grande partie de l’exercice, la principale rivale de Khadija Shaw pour le Soulier d’or de la WSL 2025-2026. L’attaquante d’Aston Villa a finalement connu la meilleure saison offensive de sa carrière, inscrivant 12 buts en 22 matchs pour terminer troisième au classement des buteuses, derrière Alessia Russo et peut-être la meilleure attaquante du monde, Shaw. Un véritable exploit.
D’autant plus impressionnant que son total dépasse largement son nombre attendu de buts (xG, 6,7), aucune autre joueuse de la division n’ayant surpassé à ce point ses attentes statistiques. Parmi les joueuses ayant tenté au moins dix tirs, Hanson affiche ainsi le sixième meilleur taux de conversion de la WSL.
Ce succès est le fruit d’un repositionnement judicieux : l’internationale écossaise, habituellement ailière, a été alignée en tant qu’avant-centre par l’entraîneuse de Villa, Natalia Arroyo, et le pari a pleinement réussi.
« Quand Natalia est arrivée, elle me voyait comme une ailière, et c’est toujours le cas », explique Hanson à Sky Sports. « Je lui ai suggéré que je pouvais jouer plus axiale, occuper le poste d’attaquante, et je ne pense pas qu’elle le savait à l’époque, mais depuis, j’ai montré ce dont j’étais capable. » À 28 ans, elle est à l’originede 43 % des buts de Villa en WSL cette saison, ce qui suggère que cette nouvelle position est là pour durer.