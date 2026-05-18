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WSL 2025-26 Player of the Season gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Joueuse de l’année de la Super League féminine : Lauren James, Khadija Shaw, Alessia Russo et le top 20 de GOAL pour la saison 2025-2026 – le classement complet

WSL Série printemps
K. Shaw
V. Miedema
L. James
A. Russo
L. Hemp
A. Thompson
J. Park
Manchester City Women
Arsenal Women
Chelsea FC Women
Manchester United Women
Brighton & Hove Albion Women
Tottenham Hotspur Women
Aston Villa Women
WOMEN'S FOOTBALL
FEATURES
K. Casparij
Y. Hasegawa
C. Nnadozie
J. Rose
T. Koga
K. Hanson
O. Holdt
K. McCabe
F. Kirby
L. Wubben-Moy
Kerolin
M. Caldentey
K. Seike

La saison de Women's Super League s'est clôturée. Après six années de domination de Chelsea, l'exercice écoulé a rebattu les cartes : Manchester City a conquis son premier titre en dix ans, et Arsenal, dernier lauréat avant cette période, a été son plus sérieux rival.

Alors que l’attention se porte déjà sur le mercato estival, les rumeurs de transfert vont bon train. Des stars comme Sam Kerr et Beth Mead ont annoncé leur départ à l’issue de la saison, tandis que l’avenir de la lauréate du Soulier d’or, Khadija Shaw, alimente les spéculations.

Avant que les regards ne se tournent définitivement vers la nouvelle saison, revenons toutefois sur les performances marquantes de l’exercice écoulé. Sans plus attendre, GOAL vous présente son équipe type des 20 meilleures joueuses de l’édition 2025-2026 de la WSL…

  • Lauren James Chelsea Women 2025-26Getty Images

    20Lauren James (Chelsea)

    Handicapé par les blessures tout au long de la saison, Chelsea a vu ses chances de défendre son titre en WSL et de briller sur les quatre tableaux s’amenuiser. Preuve de l’importance de ces absences, deux des joueuses concernées figuraient probablement parmi les trois meilleures Blues de l’exercice.

    L’une d’elles est Veerle Buurman, qui échoue de justesse à intégrer ce classement. La défenseure de 20 ans est restée en retrait durant toute la première partie de la saison, avant de saisir sa chance après le Nouvel An, profitant des blessures des autres centraux. Elle s’est alors révélée exceptionnelle lors de ses 11 titularisations en championnat, dont neuf en 2026.

    L’autre est Lauren James, souvent la meilleure joueuse sur le terrain, quel que soit le camp. L’attaquante a manqué la majeure partie de la première moitié de la saison, ne faisant son retour qu’à la mi-novembre et ne disputant pas plus d’une heure de jeu avant janvier. La patience de Sonia Bompastor, qui a augmenté progressivement son temps de jeu, a porté ses fruits : la star anglaise a retrouvé son meilleur niveau en fin de saison.

    Si ce retour n’a pas suffi pour préserver le titre en WSL, sa contribution a été décisive pour décrocher une place en Ligue des champions et remporter la Coupe de la Ligue. Au final, ses cinq buts et ses quatre passes décisives en quatorze matchs de championnat la placent comme la deuxième meilleure artilleuse du groupe, devancée par seulement treize joueuses du championnat, et comme la quatorzième meilleure passeuse, malgré son long passage à vide.

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  • Fran Kirby Brighton Women 2025-26Getty Images

    19Fran Kirby (Brighton)

    Après avoir joué un rôle clé dans la domination de Chelsea sur le football féminin anglais durant ses neuf années passées dans le quartier bleu de Londres, Fran Kirby a désormais mis son talent et son expérience au service d’un nouveau projet, et l’empreinte qu’elle a laissée à Brighton est considérable. Le fait marquant de la saison reste la qualification des Seagulls pour la finale de la FA Cup, où elles défieront Manchester City à Wembley fin mai. Son impact en WSL est tout aussi remarquable.

    Ses deux buts et trois passes décisives en 17 matchs (14 comme titulaire) ne racontent pas toute l’histoire. Seule Jelena Cankovic a réalisé plus de passes précises dans le dernier tiers que l’Anglaise, qui pointe aussi au 2^e rang des passeuses décisives et au 3^e des tireuses cadrées. Sa fluidité de mouvement et sa capacité à se fondre dans le jeu de ses coéquipières ont largement contribué à la belle saison des Seagulls, tout comme son leadership, lui aussi indispensable.

  • Manchester United v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    18Jess Park (Manchester United)

    À un moment donné cette saison, Jess Park figurait parmi les attaquantes les plus en vue du continent. Après avoir quitté Manchester City durant l’été, l’internationale anglaise s’est vu confier un rôle de liberté sur l’aile droite de l’attaque de Manchester United, lui permettant d’exprimer pleinement son talent et de signer sa saison la plus prolifique en WSL à ce jour. Seules six joueuses ont été directement impliquées dans plus de buts que Park cette saison : ses six réalisations et ses cinq passes décisives représentent 29 % du total des buts des Red Devils.

    Elle a toutefois connu un léger passage à vide en fin de saison, restant muette (ni but ni passe décisive) lors de ses cinq dernières sorties. Ce passage à vide, conjugué aux difficultés collectives de United en fin de saison, explique sa place moins élevée au classement. Néanmoins, son total de contributions reste remarquable pour une première année dans un nouveau rôle et au sein d’un nouveau club, et laisse présager un bel avenir.

  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    17Mariona Caldentey (Arsenal)

    Finaliste du Ballon d’Or 2025, Mariona Caldentey n’a pas tout à fait confirmé au cours de sa deuxième saison à Arsenal. Reste qu’il serait injuste d’occulter son influence décisive dans la course à la deuxième place des Gunners. Son importance s’est d’ailleurs révélée de manière éclatante lors de son absence, notamment durant le match nul face à Brighton en début de mois. Privée de sa milieu de terrain, l’équipe londonienne est restée apathique et inefficace, menant 1-0 jusqu’à la pause. Son entrée en jeu à la mi-temps a immédiatement changé la donne.

    L’une des raisons majeures pour lesquelles sa saison n’a pas fait autant de bruit tient à son nouveau rôle. Après avoir souvent évolué haut sur le terrain à son arrivée en Angleterre, elle a cette fois reculé d’un cran au milieu de terrain, ce qui a réduit son nombre de buts et de passes décisives spectaculaires.

    Les statistiques confirment l’impression visuelle : aucune joueuse n’a réalisé plus de passes précises dans le dernier tiers que Caldentey, qui termine avec plus de 200 passes d’avance sur sa dauphine. Seule l’ailière de Manchester City, Lauren Hemp, a fourni davantage de passes décisives.

  • Kiko Seike Brighton Women 2025-26Getty Images

    16Kiko Seike (Brighton)

    Brighton brille cette saison grâce à un effectif où plusieurs joueuses peuvent se révéler décisives dans les moments clés : seules Chelsea et Manchester United comptent davantage de buteuses en WSL. Kiko Seike incarne toutefois cette force collective, avec huit réalisations qui la placent ex aequo à la septième place du classement des meilleures buteuses du championnat.

    Ajoutez à cela ses deux passes décisives et l’internationale japonaise est impliquée directement dans 37 % des buts de Brighton en championnat, sans compter son influence globale sur le collectif. Ses déplacements, son pressing et sa polyvalence ont été essentiels au succès des Seagulls, permettant à l’attaque d’être aussi fluide et difficile à contenir que le souhaite l’entraîneur Dario Vidosic.

    « Je pense que c’est simplement une question de confiance », estimait le manager de Brighton le mois dernier, interrogé sur la forme de Seike. « Elle grandit, apprend et tire les enseignements de l’expérience de l’année dernière. Aujourd’hui, pour sa deuxième année dans ce groupe, elle connaît bien ses coéquipières et ses adversaires. » Dans ces conditions, il sera fascinant de voir comment la joueuse de 29 ans s’en sortira lors de sa troisième saison en championnat l’année prochaine.

  • Lotte Wubben-Moy Arsenal Women 2025-26Getty Images

    15Lotte Wubben-Moy (Arsenal)

    Arsenal a été frappé par une série de blessures au poste de défenseur central cette saison. Déjà privée de Leah Williamson, écartée jusqu’en décembre en raison d’un problème au genou survenu lors de la victoire de l’Angleterre à l’Euro 2025, l’équipe a ensuite vu l’adolescente Katie Reid subir une rupture du ligament croisé antérieur alors qu’elle brillait en l’absence de la capitaine et venait d’être appelée pour la première fois chez les Lionesses.

    Lotte Wubben-Moy a alors pris le relais et a répondu présente. Titulaire dans tous les matchs de WSL d’Arsenal sauf deux, de début novembre jusqu’à la fin de la saison, la joueuse de 27 ans a fait preuve d’une régularité impressionnante pour stabiliser une arrière-garde décimée. Si les Gunners ont terminé l’année avec le meilleur bilan défensif du championnat, c’est en grande partie grâce aux performances de l’internationale anglaise.

  • Olivia Holdt Tottenham Women 2025-26Getty Images

    14Olivia Holdt (Tottenham)

    Après avoir entrevu son talent la saison passée, suite à son arrivée à Tottenham en janvier, Olivia Holdt a brillé lors de son premier exercice complet dans le nord de Londres. La milieu de terrain a conclu l’exercice avec huit buts et trois passes décisives en 21 matchs.

    La milieu de terrain de 24 ans, connue pour ses actions spectaculaires – deux de ses réalisations ont été nominées pour le « But du mois » – s’est aussi montrée décisive : quatre de ses huit buts ont offert la victoire 2-1 aux Spurs, contribuant à la meilleure saison de l’histoire du club en WSL.

    Il n’est donc pas surprenant que Tottenham ait rapidement prolongé son contrat en mars. « J’ai l’impression qu’elle a encore beaucoup de potentiel », déclarait l’entraîneur Martin Ho ; une confiance aisément compréhensible.

  • Katie McCabe Arsenal Women 2025-26Getty Images

    13Katie McCabe (Arsenal)

    Début février, la rumeur selon laquelle Arsenal envisagerait de laisser partir Katie McCabe librement l’été prochain a surpris. Pourtant, tout au long de ses onze années au club, la capitaine irlandaise est restée une joueuse clé. Les mois suivants, elle a même élargi son rayon d’action, passant de l’aile à la défense centrale puis au milieu de terrain pour compenser les absences des Gunners.

    « Nous lui avons demandé de passer en défense centrale à la mi-temps », expliquait l’entraîneuse d’Arsenal Renee Slegers fin mars, lorsque McCabe a endossé ce rôle pour la première fois. « Aaron [D’Antino, l’adjoint] et moi sommes allés la voir et lui avons demandé si elle avait des questions sur le poste ou le plan de jeu à ce poste. Elle a simplement répondu : « Non, tout va bien. » Elle est entrée sur la pelouse et a assumé le rôle sans détour. Elle est fantastique, une joueuse extrêmement intelligente. »

    Une situation devenue récurrente, qui a permis de compenser l’absence de Steph Catley, probablement blessée et absente lors de la Coupe d’Asie. Ses performances ont grandement contribué à la meilleure défense du championnat.

    Classée parmi les cinq meilleures passeuses de la WSL et dans le trio gunner le plus efficace en matière d’interceptions, de dégagements et de passes clés dans le dernier tiers, la joueuse a visiblement poussé les dirigeants à revoir leur position. Son départ, acté juste avant la dernière journée à Liverpool, témoigne de l’estime que lui porte encore le club.

  • Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26Getty Images

    12Alyssa Thompson (Chelsea)

    Alyssa Thompson est arrivée à Chelsea sous le poids d’une immense pression, les Blues ayant déboursé l’un des transferts les plus coûteux de l’histoire du football féminin pour s’attacher ses services. Une responsabilité accrue par la série de blessures qui a frappé l’effectif de Bompastor, obligeant la jeune Américaine, à peine âgée de 20 ans et loin de son premier club, à assumer un rôle clé, parfois même à un poste non familier.

    Ses performances méritent donc d’être saluées. Avec sept buts et trois passes décisives en 20 matchs, dont 16 comme titulaire, seule sa deuxième saison à Angel City a été plus productive en championnat national – grâce à la NWSL, une ligue plus importante qui lui a permis de disputer 26 matchs.

    Si la jeune ailière doit encore peaufiner certains détails, cette première saison en WSL s’avère très encourageante, qu’elle conclut à la cinquième place ex aequo du classement des passeuses décisives du championnat.

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    11Kerolin, milieu de terrain brésilien, évolue actuellement au Manchester City Football Club.

    Kerolin n’a été titulaire que neuf fois en WSL cette saison, mais sa présence dans ce classement atteste d’un impact remarquable, même en l’absence de place de titulaire assurée chez Manchester City. En 895 minutes de jeu, l’internationale brésilienne a inscrit neuf buts et délivré cinq passes décisives, soit une participation directe à un but toutes les 64 minutes. Seules trois joueuses du championnat affichent un total supérieur.

    Elle a certes manqué de régularité, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’elle n’était pas toujours titulaire sous les ordres d’Andree Jeglertz ; mais ses éclats de classe ont été retentissants. Son hat-trick contre Chelsea à l’Etihad Stadium, qui a offert à City une avance de 11 points en tête du classement, résume à lui seul son impact.

    Alignée davantage au centre en fin de saison, en raison de l’absence de Vivianne Miedema, il sera intéressant de voir quel rôle lui sera confié l’année prochaine, lorsque City aura un calendrier plus chargé et que la rotation, peu utilisée cette année, deviendra nécessaire.

  • Lauren Hemp Man City Women 2025-26Getty Images

    10Lauren Hemp (Manchester City)

    Si l’on se limite aux buts et aux passes décisives, cette saison est la moins productive de Lauren Hemp en WSL depuis ses débuts à Manchester City, il y a huit ans. Mais, contrairement aux six exercices précédents où son total combiné atteignait chaque fois les deux chiffres, ses contributions ont cette fois-ci suffi pour offrir à son équipe un premier titre en WSL.

    D’autres statistiques confirment l’importance de son influence sur le flanc gauche : elle est la meilleure passeuse décisive de la WSL et celle qui a créé le plus d’occasions franches ; ses six passes décisives la placent d’ailleurs à la deuxième place du classement des passeuses.

    Son style de jeu acharné, certes classique, s’est révélé redoutable sur l’aile, et son implication défensive mérite d’être soulignée. Elle figure parmi les principaux moteurs du premier sacre de City en WSL depuis dix ans.

  • Kirsty Hanson Aston Villa Women 2025-26Getty Images

    9Kirsty Hanson (Aston Villa)

    Avant le coup d’envoi de la saison, peu d’observateurs anticipaient que Kirsty Hanson serait, pendant une grande partie de l’exercice, la principale rivale de Khadija Shaw pour le Soulier d’or de la WSL 2025-2026. L’attaquante d’Aston Villa a finalement connu la meilleure saison offensive de sa carrière, inscrivant 12 buts en 22 matchs pour terminer troisième au classement des buteuses, derrière Alessia Russo et peut-être la meilleure attaquante du monde, Shaw. Un véritable exploit.

    D’autant plus impressionnant que son total dépasse largement son nombre attendu de buts (xG, 6,7), aucune autre joueuse de la division n’ayant surpassé à ce point ses attentes statistiques. Parmi les joueuses ayant tenté au moins dix tirs, Hanson affiche ainsi le sixième meilleur taux de conversion de la WSL.

    Ce succès est le fruit d’un repositionnement judicieux : l’internationale écossaise, habituellement ailière, a été alignée en tant qu’avant-centre par l’entraîneuse de Villa, Natalia Arroyo, et le pari a pleinement réussi.

    « Quand Natalia est arrivée, elle me voyait comme une ailière, et c’est toujours le cas », explique Hanson à Sky Sports. « Je lui ai suggéré que je pouvais jouer plus axiale, occuper le poste d’attaquante, et je ne pense pas qu’elle le savait à l’époque, mais depuis, j’ai montré ce dont j’étais capable. » À 28 ans, elle est à l’originede 43 % des buts de Villa en WSL cette saison, ce qui suggère que cette nouvelle position est là pour durer.

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    8Toko Koga (Tottenham)

    Peu de transferts ont été aussi réussis en WSL cette saison que celui qui a permis à Tottenham d’enrôler Toko Koga. Bien qu’elle soit arrivée en Angleterre à 19 ans dans l’anonymat, l’internationale japonaise a passé les neuf derniers mois à démontrer pourquoi elle est considérée comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs de la planète.

    Elle s’est rapidement imposée au cœur de la défense des Spurs, formant un duo complémentaire avec l’internationale australienne Clare Hunt. Ensemble, elles ont permis à un effectif qui n’avait signé que deux clean sheets sur l’ensemble de la saison dernière d’en totaliser déjà cinq en douze journées.

    Modèle de régularité, la jeune joueuse possède encore une marge de progression considérable. Tottenham se réjouit d’avoir prolongé son contrat jusqu’en 2029, car sa progression ne semble pas prête de s’arrêter.

  • Jade Rose Man City Women 2025-26Getty Images

    7Jade Rose (Manchester City)

    Autre recrue véritablement brillante de cette saison, Jade Rose a joué un rôle essentiel dans le premier titre de championne de WSL remporté par Manchester City depuis dix ans. Découvrant le football de haut niveau en club pour la première fois, après quatre années passées à l'université de Harvard, l'internationale canadienne s'est immédiatement intégrée et a aidé City, qui affichait la pire défense parmi les quatre premiers du classement la saison dernière, à se hisser au deuxième rang des équipes ayant encaissé le moins de but but cette saison.

    Après l’une de ses premières sorties sous le maillot citizen, l’entraîneur de City, Jeglertz, a souligné son potentiel : « Elle est nouvelle dans le championnat et dans le football professionnel, donc il lui faudra un peu de temps, mais ces dernières semaines elle a déjà prouvé qu’elle serait une grande joueuse, une grande joueuse pour City dans les années à venir. » Mais la milieu de terrain de 23 ans ne comptait pas attendre pour s’imposer ; elle était prête à peser tout de suite sur les débats.

    Titulaire une seule fois lors des quatre premières journées, elle a ensuite enchaîné tous les matchs de championnat, participant directement aux huit clean sheets de son équipe. Preuve, s’il en fallait, que son impact est déjà tangible. Si son potentiel futur est prometteur, Rose est déjà une recrue décisive pour le présent.

  • Chiamaka Nnadozie Brighton Women 2025-26Getty Images

    6Chiamaka Nnadozie (Brighton)

    Chiamaka Nnadozie a été la meilleure gardienne de but de la WSL cette saison, et l’une des meilleures joueuses toutes catégories confondues. Après cinq années passées en France sous les couleurs du Paris FC et de multiples sélections avec le Nigeria (Jeux Olympiques, deux Coupes du monde et trois Coupes d’Afrique des nations), cette joueuse de 25 ans possède une expérience bien supérieure à ce que son âge indique. Elle a mis tout son bagage au service de sa première saison à Brighton, contribuant largement à la progression défensive de l’équipe.

    L’an passé, malgré une encourageante 5^e place, les Seagulls avaient concédé 41 buts en 22 matchs, affichant la 4^e pire défense du championnat. Cette saison, ce total a chuté à 28, soit la 5^e meilleure arrière-garde de la ligue.

    Si l’ensemble de la défense et le staff technique méritent des éloges, Nnadozie est l’une des principales artisanes de cette progression. D’après les statistiques xG, aucune gardienne n’a empêché plus de buts que la star nigériane (5,7), et son pourcentage d’arrêts (74,7 %) figure aussi au sommet de la ligue parmi les gardiennes ayant réalisé au moins huit interventions.

  • Alessia Russo Arsenal Women 2025-26Getty Images

    5Alessia Russo (Arsenal)

    Après sa troisième place au Ballon d’Or l’an passé, Alessia Russo a encore fait mieux cette saison : elle a établi un record personnel de 19 participations directes à des buts (tirs et passes décisives) en WSL avec Arsenal, finaliste du championnat.

    Son nombre de passes décisives a presque doublé, passant de 0,8 à 1,5 par tranche de 90 minutes, tandis qu’elle a également surpassé ses attentes en matière d’xG, témoignant d’une régularité remarquable pour cette joueuse de 27 ans toujours en progression.

    Seule Shaw, meilleure buteuse de la WSL, a été impliquée dans davantage de buts que la joueuse des Gunners, dont le total de six passes décisives n’a été surpassé que par deux coéquipières, auteurs de sept offrandes chacune. L’internationale anglaise s’est imposée comme l’une des éléments les plus productifs et décisifs du championnat, affichant une régularité remarquable tout en conservant les qualités qui font sa force : une capacité à construire le jeu et un travail sans ballon essentiels au collectif d’Arsenal.

  • Vivianne Miedema Man City Women 2025-26Getty Images

    4Vivianne Miedema (Manchester City)

    Après trois saisons perturbées par les blessures, quel plaisir de voir Vivianne Miedema retrouver un rythme de jeu régulier. La joueuse de 29 ans a enfin enchaîné plus de dix titularisations en WSL, une première depuis l’exercice 2021-2022. Naturellement, elle a franchi le cap des dix buts (dix réalisations) et délivré cinq passes décisives en 19 matches, contribuant ainsi au sacre de Manchester City.

    Absente lors des dernières semaines pour des raisons personnelles, la Néerlandaise est rentrée aux Pays-Bas afin de s’occuper de sa mère malade ; l’impact de son absence a immédiatement rappelé son poids dans le jeu citizen. Seules trois joueuses ont inscrit plus de buts, trois ont créé davantage d’occasions franches et cinq ont délivré plus de passes décisives qu’elle. Son association avec Shaw a été l’un des piliers du titre mancunien.

  • Kerstin Casparij Man City Women 2025-26Getty Images

    3Kerstin Casparij (Manchester City)

    Kerstin Casparij s’impose depuis plusieurs saisons comme l’une des arrière latérales les plus constantes de la WSL. Forte de ses trois saisons précédentes dans la division et davantage investie dans un rôle de leader chez Man City, la joueuse de 25 ans est la seule défenseure à avoir atteint la barre des dix participations directes à des buts : trois réalisations et sept passes décisives depuis son poste d’arrière droite.

    Son jeu, porté par une énergie débordante, s’appuie sur sa capacité à soutenir l’attaque, que ce soit en attirant l’attention de l’adversaire ou en se projetant dans le dernier tiers, contribuant ainsi à faire de City l’équipe la plus prolifique du championnat.

    Son impact défensif est tout aussi remarquable : elle figure parmi les cinq meilleures tacleuses de la WSL, seule Yui Hasegawa ayant gagné plus de duels au sol chez les Citizens. Un équilibre qui a contribué à faire de City la deuxième meilleure défense du championnat.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    2Yui Hasegawa (Manchester City)

    Quelle année pour Yui Hasegawa ! Après avoir contribué au triomphe du Japon à la Coupe d’Asie en mars, la milieu de terrain a enfin été récompensée d’un titre majeur avec Manchester City, jouant un rôle clé dans le premier sacre du club en WSL depuis 2016.

    Peu de joueuses méritaient autant ce titre que la Japonaise, qui rayonne au plus haut niveau depuis plusieurs années sans pour autant avoir été couronnée au sein d’un collectif. L’été dernier, l’arrivée de l’entraîneur Jeglertz a pourtant changé la donne : il a ajusté le système de jeu pour valoriser chaque milieu de terrain. Associée en sentinelle à Laura Blindkilde Brown ou Sam Coffey, elle a pu dicter le jeu et maîtriser les rencontres tout en se projetant davantage vers l’avant.

    Grâce à ce dispositif, la joueuse de 29 ans a confirmé son statut d’une des meilleures de la WSL, terminant deuxième de la division pour les interceptions, deuxième pour les passes dans le dernier tiers et quatrième ex aequo pour les occasions franches créées. Cette fois, elle peut enfin soulever le trophée qui récompense son talent et son abnégation.

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    1Khadija Shaw (Manchester City)

    Que dire de plus à propos de Khadija Shaw ? L’internationale jamaïcaine s’est imposée comme la meilleure attaquante de la planète cette saison, inscrivant une nouvelle fois un nombre incroyable de buts pour la quatrième saison consécutive en WSL avec un total à deux chiffres et remportant son troisième Soulier d’or d’affilée. À l’instar de Hasegawa, elle a toutefois dû faire preuve de patience avant que ses performances individuelles ne se traduisent par un succès collectif. C’est enfin arrivé cette année : associée à Miedema, elle a formé un duo redoutable qui a propulsé City vers le titre tant convoité de WSL.

    À 29 ans, elle semble évoluer dans une dimension à part dans le championnat, comme le montrent les statistiques : huit buts d’avance au classement des buteuses, un xG supérieur de 10 à celui de ses concurrentes et au moins 23 tirs de plus que quiconque. Elle est tout simplement l’attaquante la plus prolifique, la plus dangereuse et la plus redoutable de la WSL, voire de la planète.

    C’est donc d’autant plus surprenant de voir Manchester City laisser filer la Jamaïcaine, libre de tout contrat. Tout avait enfin cliqué pour le club cette saison, et voilà que sa star s’apprête à rejoindre Chelsea, l’un de ses plus grands rivaux pour les titres.

    Alors qu’un nouveau chapitre et un nouveau défi attendent la lauréate du Soulier d’or de la WSL, ne vous attendez pas à ce que les buts se tarissent. Shaw est, après tout, la meilleure au monde, et elle l’a prouvé tout au long de la saison écoulée.