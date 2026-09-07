La Premier League compte un vaste vivier de talents issus de la confédération asiatique, le Japon fournissant un solide noyau de stars. Zion Suzuki garde les buts d’Aston Villa, tandis que Kaoru Mitoma reste une menace offensive majeure pour Brighton & Hove Albion. Crystal Palace s’appuie sur Daichi Kamada et Takehiro Tomiyasu, tandis que Daizen Maeda évolue à Ipswich Town et que Wataru Endo apporte de l’expérience au milieu de terrain de Liverpool.

Le contingent japonais en Angleterre s’étend aussi aux effectifs de Championship, avec Hidemasa Morita à Hull City, Tatsuhiro Sakamoto sous les couleurs de Coventry City, et Ao Tanaka à la manœuvre au milieu de terrain de Leeds United.

La Corée du Sud est représentée par le jeune espoir défensif Kim Ji-soo à Brentford, tandis que le défenseur ouzbek Abdukodir Khusanov évolue à Manchester City.