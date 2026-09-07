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Joueurs asiatiques dans les cinq grands championnats européens : la liste des stars du Japon, de la Corée du Sud, de l’Indonésie et de l’ASEAN
- AFP
La présence asiatique diversifiée de la Premier League
La Premier League compte un vaste vivier de talents issus de la confédération asiatique, le Japon fournissant un solide noyau de stars. Zion Suzuki garde les buts d’Aston Villa, tandis que Kaoru Mitoma reste une menace offensive majeure pour Brighton & Hove Albion. Crystal Palace s’appuie sur Daichi Kamada et Takehiro Tomiyasu, tandis que Daizen Maeda évolue à Ipswich Town et que Wataru Endo apporte de l’expérience au milieu de terrain de Liverpool.
Le contingent japonais en Angleterre s’étend aussi aux effectifs de Championship, avec Hidemasa Morita à Hull City, Tatsuhiro Sakamoto sous les couleurs de Coventry City, et Ao Tanaka à la manœuvre au milieu de terrain de Leeds United.
La Corée du Sud est représentée par le jeune espoir défensif Kim Ji-soo à Brentford, tandis que le défenseur ouzbek Abdukodir Khusanov évolue à Manchester City.
- AFLOSPORT
Les contingents de Serie A et de Liga
En Serie A italienne, le Japonais Yukinari Sugawara tient le couloir pour Cagliari. L’Indonésie affiche une présence notable grâce au défenseur Jay Idzes à Sassuolo.
En Espagne, en Liga, le Japonais Takefusa Kubo continue de briller comme point de référence de la Real Sociedad, accompagné du jeune compatriote Ryunosuke Sato à Valence. La présence phare de la Corée du Sud est incarnée par le meneur de jeu de l’Atlético de Madrid, Lee Kang-in.
L’Indonésie assure sa représentation en Liga avec le gardien Emil Audero, qui évolue au Rayo Vallecano.
- Maximilian Koch
Le vivier de talents de la Bundesliga et de la Ligue 1
La Bundesliga allemande constitue un immense vivier de personnel asiatique. La longue liste du Japon comprend Yuito Suzuki, Rihito Yamamoto et Keisuke Goto à Fribourg, Hiroki Ito au Bayern Munich, ainsi que Ko Itakura, Daichi Hashioka, Zento Uno et Shuto Machino au Borussia Mönchengladbach. Mayence 05 compte sur Kaishu Sano et Sota Kawasaki, tandis que Koki Machida évolue à Hoffenheim, que l’Eintracht Francfort aligne Ritsu Doan et Keita Kosugi, et que Satoshi Tanaka représente Schalke 04.
La Corée du Sud affiche la même influence en Bundesliga avec Kim Min-jae au Bayern Munich, Jens Castrop au Borussia Mönchengladbach, Seol Young-woo au FC Augsbourg, Hwang Hee-chan à Schalke 04, Jeong Woo-yeong à l’Union Berlin et Lee Jae-sung à Mayence 05. L’Indonésie est représentée par Kevin Diks au Borussia Mönchengladbach, tandis que l’Asie du Sud-Est ajoute Nicholas Mickelson (Elversberg) et Raphael Obermair (Paderborn 07).
En Ligue 1, la France compte Keito Nakamura à Lyon, Ayumu Seko, Nakamura Sota et Kaito Mizuta au Havre, Ayase Ueda au LOSC Lille et Takumi Minamino à l’AS Monaco. L’Indonésie est représentée par Calvin Verdonk à Lille, l’Arabie saoudite par Saud Abdulhamid à Lens, et la Chine par Wei Xiangxin à Auxerre.
- LaPresse
Présence australienne à l’AFC, scandale Garces et résumé
En tant que membre à part entière de la Confédération asiatique de football, l’Australie apporte une profondeur considérable à travers l’Europe avec Lucas Herrington à Hull City, Cristian Volpato à Sassuolo, le gardien vétéran Mathew Ryan à Levante, Paul Okon-Engstler à Koln, et Patrick Beach à Troyes. Il convient de noter que, bien qu’Israël soit géographiquement situé en Asie occidentale, le pays évolue sous l’égide de l’UEFA plutôt que de l’AFC dans le contexte du football international.
Parallèlement, la discipline réglementaire reste strictement appliquée, comme on l’a vu lorsque l’Argentin de naissance Facundo Garces a reçu une suspension de 12 mois de la FIFA pour avoir joué avec la Malaisie lors d’un match qualificatif pour la Coupe d’Asie de l’AFC 2027 en utilisant des documents ancestraux falsifiés.
En résumé, le Japon est la nation la plus représentée, la Bundesliga servant de principale destination en championnat. Parmi les principales figures asiatiques, Kim Min-jae et Hiroki Ito au Bayern Munich, Abdukodir Khusanov à Manchester City, Takumi Minamino à l’AS Monaco, et Ayase Ueda à Lille continuent d’occuper une place importante dans les clubs d’élite européens et en Ligue des champions.
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