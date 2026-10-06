Tempête sur la FIFA. Selon ce qu’écrit le New York Times, les responsables juridiques de l’instance dirigeante du football mondial avaient établi, de manière confidentielle, que la République démocratique du Congo alignait un joueur non éligible ; c’est ce qui ressort de documents internes et de correspondances examinés par le New York Times, ainsi que des déclarations d’un haut responsable directement impliqué dans l’affaire, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité du dossier. Une telle infraction entraîne généralement la défaite sur tapis vert de l’équipe dans tous les matches où le joueur non éligible a été utilisé. La République démocratique du Congo devait remporter un dernier match – le barrage contre la Jamaïque – pour accéder à la Coupe du monde pour la première fois depuis 52 ans. La FIFA a permis au joueur et à l’équipe de poursuivre leur parcours. Le Congo a battu la Jamaïque, s’assurant ainsi une place dans le tournoi.
Joueur non éligible pour la FIFA, mais la République démocratique du Congo participe à la Coupe du monde : c’est la tempête. Le Nigeria est furieux
Réclamation du Nigeria
La vérification menée par la FIFA sur l’équipe du Congo fait suite à une réclamation de la Nigeria concernant l’éligibilité du joueur, après la victoire du Congo sur la sélection nigériane qui lui avait permis d’accéder au match contre la Jamaïque. Au cours de l’enquête sur cette réclamation, la FIFA a constaté que le Congo n’avait jamais finalisé la documentation nécessaire pour permettre au gardien Lionel Mpasi de changer d’affiliation après avoir évolué dans les sélections de jeunes françaises ; c’est ce qui ressort des documents. La FIFA n’a pas démenti les éléments révélés par l’enquête du Times, se contentant d’indiquer qu’elle avait classé l’affaire de la Nigeria pour une question d’ordre technique. Dans un e-mail envoyé au Times, la FIFA a affirmé que ses commissions sont « autonomes et statuent sur les dossiers en fonction des règlements en vigueur et des faits spécifiques examinés », ajoutant qu’Infantino n’a joué aucun rôle dans ces décisions.
Aucune mesure prise
Dans le cas du Congo, les responsables de la FIFA ont évalué plusieurs options, parmi lesquelles attribuer la victoire sur tapis vert au Nigeria, imposer des sanctions financières, remplacer le Congo par le Nigeria lors du barrage contre la Jamaïque ou ne prendre aucune mesure, étant donné que le Nigeria avait déposé sa réclamation en retard ; c’est ce qui ressort des documents. Une correspondance supplémentaire relative à l’enquête, également examinée par le Times, contenait des détails sur les mesures prises par la FIFA dans des cas précédents, conformément à des informations du domaine public. Un responsable juridique de la FIFA non impliqué dans l’affaire a confirmé l’authenticité des documents obtenus par le Times.
Les précédents de la Grèce et de la Bolivie
En 2016, après que la Grèce a aligné un joueur non éligible, qui avait représenté l’Australie au niveau des jeunes, la FIFA est intervenue avec fermeté en lui infligeant une défaite sur tapis vert (0-3) lors du match contre la Turquie. Deux ans plus tard, la FIFA a modifié les résultats de deux matches de la Bolivie comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2018, après avoir établi que la sélection bolivienne avait aligné un joueur qui avait par le passé représenté le Paraguay.
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