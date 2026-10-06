La vérification menée par la FIFA sur l’équipe du Congo fait suite à une réclamation de la Nigeria concernant l’éligibilité du joueur, après la victoire du Congo sur la sélection nigériane qui lui avait permis d’accéder au match contre la Jamaïque. Au cours de l’enquête sur cette réclamation, la FIFA a constaté que le Congo n’avait jamais finalisé la documentation nécessaire pour permettre au gardien Lionel Mpasi de changer d’affiliation après avoir évolué dans les sélections de jeunes françaises ; c’est ce qui ressort des documents. La FIFA n’a pas démenti les éléments révélés par l’enquête du Times, se contentant d’indiquer qu’elle avait classé l’affaire de la Nigeria pour une question d’ordre technique. Dans un e-mail envoyé au Times, la FIFA a affirmé que ses commissions sont « autonomes et statuent sur les dossiers en fonction des règlements en vigueur et des faits spécifiques examinés », ajoutant qu’Infantino n’a joué aucun rôle dans ces décisions.



