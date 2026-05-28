Les deux finalistes alignent sur le terrain de nombreux joueurs qui ont réalisé des saisons impressionnantes, et certains des meilleurs footballeurs du continent s’apprêtent à s’affronter en Hongrie. Mais ils ne sont pas les seuls à s’être illustrés lors de l’exercice 2025-2026.

Le Bayern Munich et l’Inter ont réalisé le doublé national en Allemagne et en Italie, tandis que Barcelone a repoussé la menace du Real Madrid en Liga. Des scénarios dignes de contes de fées ont également émergé : Côme et le Real Betis se sont qualifiés pour la Ligue des champions, et Lens ainsi que la Real Sociedad ont brisé des disettes en remportant des coupes nationales.

Mais quels joueurs se sont particulièrement distingués au cœur de ces succès collectifs ? Les rédacteurs et éditeurs de FootballCo ont tranché : voici le Top 50 qui en résulte.