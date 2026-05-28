Les deux finalistes alignent sur le terrain de nombreux joueurs ayant réalisé des saisons impressionnantes, et certains des meilleurs footballeurs du continent s’apprêtent à croiser le fer en Hongrie. Mais ils ne sont pas les seuls à s’être illustrés lors de l’exercice 2025-2026.

Le Bayern Munich et l'Inter ont réalisé le doublé national en Allemagne et en Italie, tandis que Barcelone a repoussé la menace du Real Madrid en Liga. Des scénarios dignes de contes de fées ont également émergé : Côme et le Real Betis se sont ouvert les portes de la Ligue des champions, et Lens ainsi que la Real Sociedad ont brisé des disettes en conquérant leurs coupes nationales.

Mais quels joueurs se sont particulièrement distingués au cœur de ces succès collectifs ? Les rédacteurs et éditeurs de FootballCo, postés aux quatre coins de l’Europe, ont tranché : voici le Top 50 issu de ce processus.