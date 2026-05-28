Goal.com
En directBillets
Live Scores, Stats, and the Latest News
Euro Player of the Year GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduit par

Joueur européen de l'année : Harry Kane, Lamine Yamal et le top 50 des footballeurs de la saison 2025-2026 selon GOAL – le classement complet

Opinion
Ligue des Champions
H. Kane
M. Olise
L. Diaz
L. Yamal
Kylian Mbappé
D. Rice
K. Kvaratskhelia
Ousmane Dembélé
Vitinha
B. Fernandes
D. Raya
E. Haaland
Arsenal
Manchester United
Manchester City
Real Madrid
FC Barcelone
Bayern Munich
Paris Saint-Germain
Liverpool
Inter
Premier League
LaLiga
Bundesliga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Liga Portugal
Super Lig
J. Kimmich
J. Tah
Raphinha
Pedri
J. Garcia
F. Lopez
Vinicius Junior
Gabriel
W. Saliba
B. Saka
A. Hakimi
N. Mendes
W. Pacho
D. Doue
J. Neves
D. Szoboszlai
M. Rogers
M. Gibbs-White
L. Martinez
F. Dimarco
N. Paz
D. Malen
M. Svilar
A. Semenyo
R. Cherki
N. O'Reilly
E. Lepaul
F. Thauvin
J. Alvarez
Y. Diomande
V. Muriqi
D. Undav
L. Vuskovic
L. Suarez
A. Ueda
V. Osimhen
H. Calhanoglu
I. Thiago
Aston Villa
Nottingham Forest
Brentford
Atletico Madrid
Galatasaray
Sporting CP
Roma
Como
RB Leipzig
Feyenoord
Lens
Rennes
Majorque
VfB Stuttgart
Hambourg
FEATURES

La saison européenne de football touche à sa fin. Il ne reste plus qu’une rencontre à disputer : la finale de la Ligue des champions, qui verra Arsenal et le Paris Saint-Germain s’affronter samedi à Budapest. Les deux formations abordent ce rendez-vous après avoir été couronnées dans leur championnat national respectif : le PSG vise un doublé historique après son premier sacre l’an passé, tandis que les Gunners aspirent à conquérir leur première Coupe d’Europe.

Les deux finalistes alignent sur le terrain de nombreux joueurs ayant réalisé des saisons impressionnantes, et certains des meilleurs footballeurs du continent s’apprêtent à croiser le fer en Hongrie. Mais ils ne sont pas les seuls à s’être illustrés lors de l’exercice 2025-2026.

Le Bayern Munich et l'Inter ont réalisé le doublé national en Allemagne et en Italie, tandis que Barcelone a repoussé la menace du Real Madrid en Liga. Des scénarios dignes de contes de fées ont également émergé : Côme et le Real Betis se sont ouvert les portes de la Ligue des champions, et Lens ainsi que la Real Sociedad ont brisé des disettes en conquérant leurs coupes nationales.

Mais quels joueurs se sont particulièrement distingués au cœur de ces succès collectifs ? Les rédacteurs et éditeurs de FootballCo, postés aux quatre coins de l’Europe, ont tranché : voici le Top 50 issu de ce processus.

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    50Nico O'Reilly (Manchester City)

    Élu « Jeune joueur de l'année » en Premier League, Nico O'Reilly a, en dix-huit mois seulement, émergé des rangs du centre de formation de Manchester City pour s'imposer comme un titulaire en puissance chez les Three Lions, grâce à la confiance rare accordée par Pep Guardiola.

    Meilleur défenseur buteur de l’élite anglaise, il a inscrit neuf réalisations toutes compétitions confondues, dont un doublé en finale de Carabao Cup, et offert plusieurs passes décisives. À 21 ans, il s’impose comme l’un des arrière gauches les plus fiables et les plus dynamiques du championnat, tout en démontrant sa polyvalence en s’imposant au milieu de terrain cet hiver, laissant entrevoir la direction que pourrait prendre son avenir.

    • Publicité
  • Galatasaray SK v Samsunspor - Trendyol Süper LigGetty Images Sport

    49Victor Osimhen (Galatasaray)

    Prêté à Galatasaray pour la saison 2024-2025, Victor Osimhen avait déjà créé l’événement. Mais transformer cet intérim en transfert définitif douze mois plus tard, alors que plusieurs clubs le courtisaient, a constitué une véritable surprise. Quoi qu’il en soit, l’attaquant nigérian continue d’aligner les buts avec une efficacité remarquable : ses 22 réalisations toutes compétitions confondues ont contribué à la défense du titre du Gala en Super Lig.

    Après un départ mitigé en championnat, il a trouvé son rythme à partir de décembre, restant muet seulement lors de trois de ses sorties en Super Lig. L’ancien chouchou de Naples a aussi été décisif dans la qualification des Stambouliotes pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, une première pour le club depuis 2014.

  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    48Jonathan Tah (Bayern Munich)

    Dans un mouvement caractéristique du « style Bayern Munich », le champion de Bundesliga a rapidement enrôlé le capitaine du Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, dès la fin de son contrat l’été dernier, et le défenseur allemand s’est rapidement adapté à la vie à l’Allianz Arena.

    Il a formé avec Dayot Upamecano une charnière centrale fiable, et si les projecteurs ont surtout brillé pour les attaquants bavarois, le doublé de Vincent Kompany n’aurait pas été possible sans la solidité défensive que Tah a contribué à instaurer.

  • FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    47Mile Svilar (AS Rome)

    La Serie A peut se prévaloir d'une longue tradition de gardiens de but d'exception, et Mile Svilar semble bien parti pour devenir la prochaine superstar entre les poteaux du football italien. Le gardien de la Roma a réalisé 18 clean sheets, permettant à l'équipe de Gian Piero Gasperini de décrocher sa qualification pour la Ligue des champions de la saison prochaine en terminant à la troisième place.

    En 38 journées, il n’a concédé que 31 buts et a affiché le meilleur pourcentage d’arrêts de Serie A (77,5 %), ce qui lui a valu le titre de Meilleur Gardien lors de la cérémonie de fin de saison.

  • VfL Wolfsburg v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport

    46Luka Vuskovic (Hambourg)

    La saison des Spurs a été globalement morose, mais les performances du défenseur prêté Luka Vuskovic à Hambourg offrent un véritable motif d’espoir aux supporters londoniens. À seulement 19 ans, le jeune Croate s’est révélé dominant dans l’axe de la défense et a contribué à maintenir le club promu loin de la zone de relégation. Ses six buts, meilleur total pour un arrière en Bundesliga, lui ont valu d’intégrer l’Équipe type du championnat.

    Dominant dans l’axe de la défense, il a aussi confirmé sa capacité à se projeter vers l’avant, inscrivant six buts, meilleur total pour un défenseur en Bundesliga. Les Spurs espèrent désormais que les rumeurs d’intérêt de Barcelone et d’autres clubs ne se concrétiseront pas, alors qu’ils s’apprêtent à intégrer l’international croate à leur effectif premier.

  • Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    45Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)

    Si Nottingham Forest est toujours en Premier League, c’est en grande partie grâce à Morgan Gibbs-White, dont la forme, surtout depuis le début de l’année, a été tout simplement sensationnelle. Il a inscrit neuf buts lors de ses dix dernières rencontres de championnat, permettant ainsi à l’équipe de Vitor Pereira d’éviter la relégation. Il a terminé la saison avec un total de 15 buts, se classant à la cinquième place ex aequo du classement du Soulier d’or. Il a également inscrit trois buts supplémentaires lors du parcours européen des Forest jusqu'aux demi-finales de l'Europa League, auxquels s'ajoutent sept passes décisives toutes compétitions confondues.

    Ces chiffres confirment que Gibbs-White était déjà un joueur d’exception avant son irrésistible ascension finale, et la décision de Forest de repousser les avances de Tottenham pour son milieu créatif s’est révélée judicieuse. Toutefois, un nouvel été de spéculations se profile, malgré l’incompréhensible choix de Thomas Tuchel d’écarter le joueur de la sélection anglaise pour la Coupe du monde.

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLA-FINALAFP

    44Morgan Rogers (Aston Villa)

    Morgan Rogers a été l’un des grands artisans de la saison réussie d’Aston Villa. Le milieu de terrain a été aligné d’entrée dans chaque match de Premier League jusqu’à ce qu’Unai Emery lui accorde un repos mérité pour la dernière journée, couronnant une campagne au cours de laquelle le joueur de 23 ans a franchisé un cap vers la renommée.

    Il a inscrit 14 buts toutes compétitions confondues, souvent d’une frappe lointaine et limpide, dont l’inoubliable réalisation en finale de l’Europa League. Il a également délivré 11 passes décisives et figuré parmi les cinq joueurs ayant couvert la plus grande distance sur les terrains de Premier League. Des statistiques qui pourraient lui ouvrir les portes de la sélection anglaise pour la Coupe du monde cet été, au détriment de Jude Bellingham.

  • FC Internazionale v Como - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    43Hakan Çalhanoğlu (Inter)

    À 32 ans, Hakan Çalhanoğlu n’était plus en mesure de jouer chaque semaine avec l’Inter, mais il s’est révélé décisif à chaque apparition. L’international turc a contribué à propulser les Nerazzurri vers le doublé national en Italie. En 30 matchs, il a inscrit 12 buts et délivré 7 passes décisives, tout en dictant le rythme de l’équipe de Cristian Chivu au milieu de terrain.

    Son moment le plus marquant reste la demi-finale retour de la Coppa Italia face à Côme : alors que l’Inter était mené 2-0 à vingt minutes de la fin, à San Siro, le Turc a pris les choses en main, inscrit un doublé puis offert à Petar Sucic le ballon du 3-2, qualifiant les siens pour la finale, remportée ensuite contre la Lazio.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    42Fermin Lopez (Barcelone)

    Toujours en mouvement, à l’affût d’une occasion de tir ou d’une passe décisive pour un coéquipier, Fermin Lopez s’est imposé comme un élément incontournable de l’effectif du FC Barcelone, même si sa notoriété reste moindre hors d’Espagne par rapport à plusieurs de ses partenaires.

    Après avoir refusé un transfert à Chelsea cet été, il a prouvé aux Blues ce qu’ils avaient manqué en concluant l’exercice avec 13 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues. Seul Lamine Yamal a créé plus de « grosses occasions » que le joueur de 23 ans en Liga (15), ce qui rend d’autant plus frustrante son absence de la sélection espagnole pour la Coupe du monde, en raison d’une blessure au pied.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-FEYENOORD-UTRECHTAFP

    41Ayase Ueda (Feyenoord)

    Au cours de ses deux premières saisons au Feyenoord, Ayase Ueda n’avait inscrit que 16 buts, et rien ne laissait présager une telle explosion. Mais sous la houlette de l’entraîneur Robin van Persie, Ueda s’est mué en une force imparable dans la surface de réparation, marquant 25 buts en 31 matches d’Eredivisie pour terminer avec huit unités d’avance sur son plus proche poursuivant au classement des meilleurs buteurs.

    Si l’attaquant parvient à maintenir ce niveau de forme d’ici la Coupe du monde, le Japon pourra légitimement espérer créer la surprise lors de son voyage en Amérique du Nord.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-NANTESAFP

    40Esteban Lepaul, formé à Angers et désormais à Rennes.

    Si vous n’avez pas suivi la Ligue 1 cette saison, le nom d’Esteban Lepaul vous est peut-être inconnu, mais l’attaquant a brillé sous les couleurs de Rennes. Âgé de 26 ans, il a progressivement franchi les échelons jusqu'à atteindre l'élite et a conclu l'exercice 2025-2026 en tant que meilleur buteur du championnat, avec 21 réalisations, soit cinq unités d'avance sur ses plus proches poursuivants.

    Recruté à Angers fin août, il a immédiatement fait forte impression en marquant contre son ancien club dès ses débuts. Mais c’est surtout sa forme éclatante lors des dernières semaines qui a fait monter sa cote en flèche : Lepaul a en effet inscrit 12 buts lors de ses 14 derniers matchs, propulsant Rennes à la sixième place et lui offrant un billet pour l’Europa League.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    39Bukayo Saka (Arsenal)

    Arsenal a enfin mis fin à 22 ans d’attente en remportant la Premier League, et la saison 2025-2026 restera donc dans les annales comme l’une des plus abouties de Bukayo Saka, même s’il n’a pas atteint les sommets individuels de ses précédentes campagnes. Ses statistiques offensives – 11 buts et 7 passes décisives – ne sont pas stratosphériques, mais l’ailier a répondu présent dans les grands rendez-vous.

    Il a joué un rôle déterminant dans les succès étriqués contre les Wolves et Brighton, puis son retour de blessure en mai a inspiré la meilleure performance des Gunners en fin de saison, lors du succès contre Fulham, avant de marquer le but qui a validé la place du club en finale de la Ligue des champions.

    Enfin, bien qu’il n’ait été titulaire que lors de 25 matches de championnat, Saka figure parmi les cinq joueurs ayant créé le plus d’occasions (61) sur l’ensemble de la saison.

  • FBL-FRA-CUP-LENS-TOULOUSEAFP

    38Florian Thauvin (Lens)

    Avant de s’engager avec Lens pour l’été 2025, Florian Thauvin a passé deux saisons solides à l’Udinese, après un bref passage au Mexique chez les Tigres. En tant que joueur expérimenté, on attendait de lui qu’il apporte son leadership et qu’il serve de modèle à Pierre Sage. L’ancien Marseillais a toutefois dépassé ces attentes.

    L’attaquant a conclu l’exercice avec 14 buts et 10 passes décisives, contribuant à la lutte acharnée de Lens pour le titre de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain, avant de clore une saison mémorable en mettant fin à 27 ans d’attente et en remportant la Coupe de France. Rappelé en équipe de France plus tôt dans l’année, Thauvin a marqué et offert une passe décisive lors de la victoire en finale contre Nice.

  • TOPSHOT-FBL-POR-LIGA-SPORTING-TONDELAAFP

    37Luis Suárez (Sporting CP)

    Remplacer Viktor Gyokeres au Sporting CP s’annonçait comme un défi de taille, mais Luis Suarez n’a pas été impressionné par cette perspective. Arrivé en provenance de Grenade après avoir terminé meilleur buteur de la deuxième division espagnole lors de la saison 2024-2025, l’international colombien a immédiatement pris le relais du Suédois avec l’intention d’égaler son impressionnant rythme de buts.

    L’international colombien a bouclé l’exercice avec 38 réalisations toutes compétitions confondues, dont 28 en 32 journées de Liga, et délivré huit passes décisives. Comme avec Gyokeres, le Sporting a donc déniché une pépite hors de l’élite et en récolte aujourd’hui les fruits.

  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    36Dominik Szoboszlai (Liverpool)

    Peu de joueurs de Liverpool ont pu terminer la saison la tête haute, mais Dominik Szoboszlai a fait figure d’exception grâce à des performances individuelles de premier plan, malgré le chaos qui régnait dans le Merseyside. Que ce soit au milieu de terrain ou lorsqu’il a dû occuper le poste d’arrière droit, Szoboszlai a été le pilier des Reds, alliant solidité et éclats de génie qui ont fait basculer plusieurs matchs.

    Parmi ses 13 buts, on retiendra notamment des coups francs spectaculaires contre Arsenal et Manchester City. Szoboszlai a également délivré 12 passes décisives toutes compétitions confondues, après avoir créé le deuxième plus grand nombre d’occasions (78) de toute la Premier League. Au registre défensif, il figure aussi parmi les meilleurs milieux offensifs de l’élite anglaise avec 30 interceptions, 187 ballons récupérés et 58 dégagements.

  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    35Joan Garcia, attaquant expérimenté originaire de Barcelone, est un joueur clé de l’équipe.

    Joan Garcia a suscité la polémique lorsqu’il a décidé, l’été dernier, de quitter l’Espanyol pour rejoindre son rival local tant détesté, le FC Barcelone. Mais les craintes que les critiques dont il faisait l’objet puissent affecter ses performances ont rapidement été dissipées, Garcia s’imposant comme le meilleur gardien de but de la Liga grâce à une série de performances décisives.

    En 30 matchs, le joueur de 25 ans n’a concédé que 21 buts, contribuant au sacre national de l’équipe de Hansi Flick. Garcia termine également en tête du championnat espagnol pour le nombre de clean sheets (15), le pourcentage d’arrêts (77,9 %) et les buts évités (10,2), performances qui l’intronisent dans le débat sur le poste de gardien titulaire de la Roja pour la Coupe du monde.

  • TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-PSGAFP

    34Joao Neves (Paris Saint-Germain)

    À seulement 21 ans, João Neves s’apprête à disputer sa deuxième Ligue des champions consécutive. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a déjà fait ses preuves grâce à son style très dynamique. Il a entamé la saison par un superbe triplé contre Toulouse, performance récompensée par une note parfaite de 10/10 décernée par L’Équipe. Depuis, il n’a pratiquement pas connu de temps mort.

    Que ce soit pour gagner des duels défensifs ou pour inscrire des buts décisifs, à l’image de sa réalisation contre le Bayern Munich lors de la demi-finale aller, il se montre constamment disponible et s’impose comme un maillon essentiel du projet que Luis Enrique poursuit au Parc des Princes.

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    33Desire Doué (Paris Saint-Germain)

    Héros de la finale de la Ligue des champions la saison passée, Désiré Doué n’a pas toujours confirmé les attentes depuis son arrivée au PSG, mais il a tout de même inscrit 13 buts et délivré huit passes décisives en faveur des champions de Ligue 1.

    Sa capacité à éliminer les défenseurs grâce à son ambidextrie est devenue sa marque de fabrique depuis son arrivée dans la capitale en provenance de Rennes, et il espère bien rééditer sa performance de mai dernier lorsqu’il foulera la pelouse de Budapest samedi.

  • Paris Saint-Germain v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    32Willian Pacho (Paris Saint-Germain)

    Unique joueur à avoir disputé la totalité des minutes du parcours du PSG jusqu'à la finale de la Ligue des champions, Willian Pacho confirme match après match son statut de défenseur central de premier plan.

    L’international équatorien a probablement livré sa meilleure performance au moment le plus crucial, neutralisant à lui seul la redoutable ligne d’attaque du Bayern Munich lors du match retour des demi-finales. Si la tendance se confirme face à Arsenal, les Gunners risquent de rencontrer bien des difficultés pour s’imposer.

  • RCD Mallorca v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    31Vedat Muriqi (Majorque)

    Malgré la relégation de Majorque en Liga, Vedat Muriqi a réalisé une saison des plus abouties pour un Kosovar de 32 ans. Seul Kylian Mbappé a fait mieux que ses 23 buts dans l’élite espagnole, soit bien plus que son précédent record de 15 réalisations en 2022-2023.

    Outre sa capacité à convertir ses occasions, l’attaquant a fourni un travail défensif considérable, gagnant de nombreux duels aériens et au sol, et se montrant précieux sur les phases arrêtées. Un effort héroïque qui, malheureusement pour lui, n’a pas suffi à maintenir le club insulaire dans l’élite.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ATALANTAAFP

    30Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

    Après avoir confirmé son statut de meilleur arrière gauche d’Europe la saison passée, Nuno Mendes a passé les douze derniers mois à creuser l’écart avec ses concurrents grâce à une nouvelle saison exceptionnelle au PSG. Défenseur fiable, capable de contenir certains des meilleurs ailiers mondiaux, il a aussi pesé sur le plan offensif avec quatre buts et cinq passes décisives.

    Bien qu’il n’aura 24 ans qu’en juin, le duel entre l’international portugais et Bukayo Saka à Budapest s’annonce fascinant, et c’est un affrontement que nous pourrions revoir de nombreuses fois au fil des années.

  • VfB Stuttgart v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    29Deniz Undav, attaquant du VfB Stuttgart.

    Sans les exploits de Harry Kane, la saison réalisée par Deniz Undav avec Stuttgart aurait fait beaucoup plus parler d'elle hors d'Allemagne. À 29 ans, il a terminé l'exercice avec 25 buts et 14 passes décisives, menant l'équipe de Sebastian Hoeness en Ligue des champions et en finale de la Coupe d'Allemagne.

    Resté dans l’ombre à Brighton lors de son bref passage en Premier League, l’attaquant a trouvé son cadre idéal à la MHP Arena, au point d’être pressenti pour débuter en sélection allemande lors de la Coupe du monde cet été.

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    28Antoine Semenyo (Bournemouth/Manchester City)

    Dès la première journée de Premier League, Antoine Semenyo a ébloui les observateurs en bousculant Liverpool à Anfield. Il a d’abord brillé sous les couleurs de Bournemouth, puis, après un transfert très disputé à Manchester City en janvier, déclenché par la révélation de sa clause libératoire de 62,5 millions de livres sterling, il a immédiatement confirmé son niveau malgré l’augmentation de la pression et de l’exigence.

    Malgré le niveau supérieur et la pression, il a rarement faibli. Il a inscrit sept buts lors de ses douze premières apparitions sous les couleurs de l’équipe de Pep Guardiola, en lice pour le titre. Bien qu’il n’ait pas pu maintenir ce rythme jusqu’à la fin de la saison, il est resté un pilier de l’effectif citizen, terminant la campagne avec 21 buts et six passes décisives à son actif. Sans oublier son sublime coup de pied décisif lors de la finale de la FA Cup, qui restera dans les mémoires.

  • TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-BREST-PSGAFP

    27Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

    Malgré des blessures et sa participation à la Coupe d’Afrique des nations, qui lui ont permis de ne prendre part qu’à 31 matchs avec son club lors de la saison 2025-2026, Achraf Hakimi continue de justifier son statut d’arrière droit référence à l’échelle mondiale. Doté d’une énergie inépuisable, le Marocain arpente sans relâche le couloir droit, défend avec rigueur et se montre décisif dans le dernier tiers.

    Il a déjà marqué trois buts et délivré sept passes décisives, dont six en Ligue des champions – performance qui le place en tête du classement des passeurs avant même la finale. Peu d’observateurs oseraient parier qu’il restera muet à Budapest.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-AUGSBURGAFP

    26Yan Diomande (RB Leipzig)

    Recruté l’été dernier par le RB Leipzig pour 20 millions d’euros alors qu’il n’avait disputé que dix matchs avec l’équipe première de Leganés, Yan Diomande s’apprête à quitter la Red Bull Arena douze mois plus tard pour un montant près de cinq fois supérieur. L’attaquant ivoirien a brillé lors d’une saison aboutie, ponctuée de treize buts et dix passes décisives toutes compétitions confondues.

    Le jeune attaquant de 19 ans a séduit les supporters par ses dribbles audacieux et son sens du spectacle, terminant la saison avec 13 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues. Ses performances ont largement contribué au retour du RB Leipzig en Ligue des champions, et l’on comprend aisément pourquoi Liverpool et le PSG se livrent une bataille acharnée pour recruter l’international ivoirien avant la Coupe du monde.

  • West Ham United v Brentford - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    25Igor Thiago (Brentford)

    Avant le coup d’envoi de la saison, nombreux étaient les experts à prédire la relégation de Brentford, pointant du doigt les départs des buteurs prolifiques Bryan Mbeumo et Yoane Wissa. Personne, toutefois, n’avait anticipé l’émergence fulgurante d’Igor Thiago.

    Recruté initialement pour succéder à Ivan Toney en 2024, l’attaquant a effectué un retour éclatant après une première saison principalement passée à l’infirmerie. Il a inscrit 25 buts toutes compétitions confondues, dont 22 en Premier League, ce qui lui a valu la deuxième place du classement du Soulier d’or et une convocation avec la sélection brésilienne pour la Coupe du monde.

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    24Joshua Kimmich (Bayern Munich)

    À seulement 31 ans, Joshua Kimmich ne montre aucun signe de ralentissement malgré les kilomètres accumulés. Il a encore une fois réalisé une saison fantastique en imposant son jeu au cœur du milieu de terrain du Bayern Munich. Ses 12 passes décisives et ses deux buts ne reflètent qu’une partie de son talent : grâce à son excellence dans la distribution du jeu et à son énergie inépuisable, Kimmich s’impose comme l’un des meilleurs milieux défensifs du moment.

    Seuls deux joueurs ont couvert plus de kilomètres que ses 157 km en Ligue des champions cette saison, et il pointe au deuxième rang tant dans la compétition européenne que en Bundesliga pour le nombre de longues passes réussies toutes les 90 minutes.

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    23Julian Álvarez (Atlético de Madrid)

    Cette saison, Julián Álvarez a affiché deux visages bien distincts. En Liga, l’attaquant argentin n’a trouvé le chemin des filets qu’à deux reprises depuis octobre, signe d’une forme en berne. Mais en Ligue des champions, il a brillé : 10 buts et 4 passes décisives en 15 matchs, dont six réalisations cruciales en phases à élimination directe.

    L’Argentin a souvent élevé son niveau de jeu dans les rendez-vous majeurs : il a ainsi inscrit un doublé lors de la large victoire de l’Atlético face au Real Madrid en septembre, puis ses buts ont permis à l’équipe de Diego Simeone d’éliminer le FC Barcelone aussi bien en Ligue des champions qu’en Copa del Rey. Un départ vers un véritable prétendant à la C1 semble désormais probable cet été.

  • Arsenal v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    22William Saliba (Arsenal)

    Défenseur de grande classe, William Saliba ne fait peut-être plus autant parler de lui au cœur de la défense d’Arsenal qu’à ses débuts chez les Gunners il y a quatre ans, mais il demeure l’un des meilleurs défenseurs centraux d’Europe.

    Titulaire à 46 reprises toutes compétitions confondues pour le champion d’Angleterre, il a préservé ses cages inviolées à 25 occasions, formant avec Gabriel Magalhaes l’une des associations défensives les plus redoutables de ces dernières années.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    21Vinicius Jr (Real Madrid)

    Après une année 2025 à oublier, Vinicius Jr a effectué un retour en force dès le début de l’année, remettant ainsi sa carrière au Real Madrid sur les rails. Sur ses 22 buts au total, 17 ont été inscrits à partir de janvier, l’attaquant brésilien étant sans aucun doute le principal bénéficiaire du limogeage de Xabi Alonso en cours de saison.

    Ajoutons à cela dix passes décisives, et l’on comprend que, malgré les problèmes persistants au Bernabéu, l’époque où Vinicius semblait à côté de la plaque semble – pour l’instant – révolue.

  • Hellas Verona FC v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    20Donyell Malen (Aston Villa/AS Rome)

    Parmi les recrues de janvier, rares sont celles qui ont eu un impact aussi immédiat que Donyell Malen. L’attaquant néerlandais est arrivé à la Roma en prêt d’Aston Villa alors que Gian Piero Gasperini cherchait à renforcer son attaque afin de compléter la défense solide qu’il venait de mettre en place dans la capitale italienne. Même le technicien des Giallorossi n’avait pas anticipé à quel point Malen s’acclimaterait rapidement à la vie au Stadio Olimpico.

    À 27 ans, il a inscrit 14 buts en seulement 18 apparitions en Serie A, propulsant la Roma à la troisième place et lui assurant un retour en Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2018-2019. Arrivé en cours de saison, il termine deuxième ex aequo du classement des buteurs derrière Lautaro Martínez. En comptant ses réalisations avec Villa, il totalise 22 buts sur l’exercice 2023-2024.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-BETISAFP

    19Raphinha (Barcelone)

    Gêné par les blessures, Raphinha savait qu’il lui serait difficile de rééditer la saison exceptionnelle 2024-2025. Malgré tout, le Brésilien a optimisé chaque opportunité en 33 apparitions, contribuant à un nouveau exercice couronné de titres pour le FC Barcelone.

    En seulement 33 apparitions toutes compétitions confondues, l’attaquant a inscrit 21 buts et délivré sept passes décisives : un doublé décisif en finale de Supercoupe contre le Real Madrid, un triplé face à Séville en mars, puis quatre contributions directes aux buts lors de la large victoire contre Newcastle en Ligue des champions quelques jours plus tard.

  • FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

    18Federico Dimarco (Inter)

    Élu meilleur joueur de Serie A pour sa contribution au Scudetto de l'Inter, Federico Dimarco a été une source constante de créativité depuis son poste d'arrière gauche à San Siro, délivrant 17 passes décisives, un record du championnat, aux futurs champions.

    Il a également inscrit sept buts en Serie A, plus une réalisation en Ligue des champions, établissant ainsi de loin sa saison la plus prolifique. Âgé de seulement 28 ans et bénéficiant de l’impulsion tactique de Chivu, l’international italien pourrait encore élever son niveau de jeu la saison prochaine.


  • Como 1907 v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    17Nico Paz (Côme)

    Fait marquant : Côme disputera la Ligue des champions la saison prochaine. Sous les ordres de Cesc Fàbregas, le club a devancé l'AC Milan et la Juventus pour décrocher la quatrième place de la Serie A avec un effectif promu seulement il y a deux ans. Parmi les clés de ce succès, on retient les performances de Nico Paz, sacré « Milieu de terrain de l'année » en Italie pour la deuxième saison consécutive.

    L’Argentin a marqué 13 buts et délivré sept passes décisives, contribuant aussi à la qualification des Lombards pour les demi-finales de la Coppa Italia. Conséquence quasi certaine : le Real Madrid activera cet été la clause de rachat inscrite dans son contrat. Les Merengues, en quête de solutions au milieu de terrain depuis le départ de Toni Kroos, devraient donc accueillir avec soulagement le retour de Paz au Bernabéu.

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    16Rayan Cherki (Manchester City)

    Arrivé à Manchester City malgré des interrogations sur son attitude et sa capacité à s’intégrer dans le collectif de Pep Guardiola, Rayan Cherki n’a pas toujours été un choix automatique à l’Etihad. Pourtant, le Français s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs les plus enthousiasmants de Premier League dès sa première saison.

    Seul Bruno Fernandes, qui a battu tous les records, a délivré plus de passes décisives en Premier League que les 12 réalisées par Cherki, lequel a ajouté quatre offrandes dans les autres compétitions et inscrit 10 buts. À seulement 22 ans, l’international français s’impose déjà comme un élément clé pour Enzo Maresca, et ses meilleures années sont encore devant lui.

  • FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    15Pedri (Barcelone)

    Figure essentielle du jeu barcelonais, Pedri demeure le métronome autour duquel le FC Barcelone déploie son meilleur football. Seul son coéquipier Pau Cubarsi a réussi plus de passes par tranche de 90 minutes en Liga que le milieu de terrain espagnol (80,4) cette saison, la plupart des actions les plus incisives du Barça passant par l’ancienne pépite de Las Palmas.

    Avec douze passes décisives, il s’agit de sa meilleure saison dans ce domaine, et même s’il aurait aimé augmenter son total de buts (seulement deux), le fait qu’il dispose encore d’une marge de progression doit inquiéter les rivaux du Barça en Espagne et sur le continent.

  • SS Lazio v FC Internazionale - Coppa Italia FinalGetty Images Sport

    14Lautaro Martinez (Inter)

    Lauréat du titre de Capocannoniere pour la deuxième fois en trois saisons, Lautaro Martinez a surmonté la déception de l’exercice précédent, où l’Inter était passé du statut de prétendant au triplé à celui d’équipe sans titre. Il a cette fois mené les Nerazzurri vers le doublé Serie A-Coppa Italia. Ses 17 réalisations en championnat lui ont permis de devancer son plus proche poursuivant de trois unités, tandis qu’il ajoutait six passes décisives à son compteur.

    Seul bémol de la saison : la Ligue des champions, où le club a été éliminé de manière surprenante par Bodo/Glimt dès les barrages. Malgré tout, l’Argentin a inscrit quatre buts en huit sorties européennes, puis il a également marqué le deuxième but lors de la victoire 2-0 face à la Lazio en finale de la Coppa Italia.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Gabriel Magalhães (Arsenal)

    Si l’on devait désigner un joueur symbolisant le succès d’Arsenal en Premier League lors de la saison 2025-2026, le choix se porterait naturellement sur Gabriel Magalhaes. Défenseur pragmatique, il a participé à 17 « clean sheets », soit le meilleur total parmi les joueurs de champ du championnat. Mais ses contributions les plus décisives se sont manifestées dans la surface adverse : véritable atout sur coups de pied arrêtés, il s’est imposé comme la principale option offensive des Gunners.

    Si le Brésilien n’a inscrit que quatre buts toutes compétitions confondues, ils se sont tous révélés décisifs, à l’image de sa tête victorieuse dans le temps additionnel à Newcastle en septembre, un moment charnière qui a orienté la course au titre en faveur des Gunners. Ajoutons à cela cinq passes décisives : Mikel Arteta a ainsi su exploiter l’agressivité du défenseur dans les deux surfaces pour optimiser l’efficacité collective.

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    12David Raya (Arsenal)

    Lauréat du Gant d’or de la Premier League pour la troisième saison consécutive, David Raya s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens d’Europe au cours de ses trois années chez les Gunners. L’international espagnol totalise 28 clean sheets en 50 apparitions et n’a encaissé que 30 buts.

    Au fil d’une saison ponctuée de parades de grande classe, son intervention référence est intervenue en mai : sa parade face à Mateus Fernandes, qui aurait pu offrir l’avantage à West Ham, a permis aux Gunners de s’imposer 1-0 et de frôler le titre. En Ligue des champions, il a repoussé près de 90 % des tirs cadrés, confirmant que peu de joueurs ont autant pesé dans les succès d’Arsenal que son gardien numéro 1.

  • Manchester City v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    11Erling Haaland (Manchester City)

    Erling Haaland semblait parti pour une nouvelle saison record, avec 19 buts marqués lors de la première moitié du championnat, les défenseurs apparaissant impuissants face au « Terminator » norvégien de Manchester City. Un passage à vide en milieu de saison l’a empêché de battre son propre record annuel, mais l’international norvégien a conclu l’exercice en beauté.

    En trouvant le chemin des filets lors de ses cinq dernières sorties en championnat, il a ainsi décroché un troisième Soulier d’or en quatre saisons, portant son total à 38 réalisations toutes compétitions confondues et faisant preuve d’une meilleure vision du jeu, illustrée par neuf passes décisives.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    10Vitinha (Paris Saint-Germain)

    Le meilleur milieu de terrain du moment ? Vitinha ferait l'unanimité auprès de la plupart des observateurs après une nouvelle saison exceptionnelle passée à mener le jeu du PSG. Véritable maître du jeu, l'international portugais s'est également illustré cette saison sur le plan offensif, inscrivant sept buts et délivrant dix passes décisives.

    Aucun joueur n’a couvert davantage de distance que lui en Ligue des champions cette saison (184,7 km), et il caracole aussi en tête du classement des passes réussies toutes les 90 minutes (90,6) dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Joueur complet, il aura à cœur de livrer une nouvelle performance exceptionnelle samedi à Budapest.

  • Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Bruno Fernandes (Manchester United)

    Bruno Fernandes a passé la moitié de la saison à jouer hors de sa position habituelle, aligné comme milieu relayeur par Ruben Amorim, et a pourtant battu le record de passes décisives en une seule saison de Premier League : une performance qui illustre l'éclat du capitaine de Manchester United lors de l'exercice 2025-2026. Avec 21 passes décisives, il a distancé Thierry Henry et Kevin De Bruyne au classement des meilleurs passeurs sur une saison, tout en inscrivant neuf buts pour propulser les Red Devils à la troisième place.

    Si cela ne suffisait pas à prouver sa domination, sachez qu’il a créé 136 occasions en championnat, loin devant Dominik Szoboszlai, deuxième avec seulement 78. Les défenses adverses n’ont jamais réussi à le contenir et il leur a fait payer chaque faille.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    8Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

    Meilleur joueur de la Ligue des champions ou au moins MVP des phases à élimination directe, Khvicha Kvaratskhelia a marqué ou offert une passe décisive lors de sept matches consécutifs, propulsant le PSG en finale. Ce Géorgien au physique longiligne a constamment laissé les arrières latéraux sur place à travers l’Europe, et pointe en tête, ex aequo, du classement des contributions directes aux buts (16), à la veille de la finale de samedi en Hongrie.

    Ce qui l’empêche d’être mieux classé, c’est sans doute sa saison décevante en Ligue 1, où il n’a inscrit que huit buts et délivré quatre passes décisives en 28 apparitions pour le champion en titre. Réserver son meilleur niveau pour les grandes occasions a payé, même si les supporters français ne voient pas toujours le meilleur de Kvaratskhelia chaque semaine.

  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    7Luis Diaz (Bayern Munich)

    Liverpool doit sans doute regretter d’avoir laissé partir Luis Díaz l’été dernier. Certes, l’ailier colombien avait manifesté son souhait de quitter Anfield, mais le voir s’épanouir au Bayern Munich doit être douloureux pour ses anciens coéquipiers de Merseyside, surtout au regard du contraste entre sa saison réussie et les difficultés de l’équipe d’Arne Slot à défendre son titre en Premier League.

    Au sein d’un trio d’attaque fulgurant, il a inscrit 26 buts et délivré 19 passes décisives toutes compétitions confondues, s’offrant au passage les titres de champion d’Allemagne et de la DFB-Pokal. Électrisant, il a fait vivre un véritable cauchemar aux arrières latéraux adverses grâce à ses appuis rapides et ses dribbles dévastateurs.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    6Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

    Ousmane Dembélé, actuel détenteur du Ballon d’Or, a été souvent absent cette saison en raison de blessures récurrentes. Mais, quand il a été sur le terrain, la confiance et l’assurance issues de l’obtention du plus prestigieux trophée individuel du football étaient évidentes.

    Avec 19 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues, il est déjà revenu dans la course au Ballon d’Or, notamment après son triplé lors des deux demi-finales de Ligue des champions remportées par le PSG face au Bayern Munich. Certains ont certes été surpris par sa nomination au titre de Joueur de l’année en Ligue 1, où il n’a été titularisé qu’à dix reprises durant le parcours victorieux du PSG, mais l’efficacité de ses performances, toutes compétitions confondues, ne souffre aucun doute.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Declan Rice (Arsenal)

    Pour beaucoup d’observateurs, Declan Rice a été le joueur le plus remarquable de la Premier League cette saison, et s’il parvient à remporter la Ligue des champions et/ou la Coupe du monde dans les semaines à venir, il pourrait bien terminer l’année en décrochant le Ballon d’Or. Il serait d’ailleurs un lauréat méritant, après avoir une nouvelle fois démontré qu’il était l’un des meilleurs milieux de terrain de la planète au sein de l’équipe d’Arsenal sacrée championne.

    Dominant tant dans l’interception que dans l’impulsion offensive, il incarne le milieu de terrain complet par excellence. Si l’on peut regretter ses cinq seuls buts toutes compétitions confondues, ses coups francs demeurent une arme redoutable et, avec 63 occasions créées, il pointe au quatrième rang des meilleurs passeurs de la Premier League. Un palmarès collectif d’ici la fin de l’année pourrait donc logiquement lui ouvrir les portes du Ballon d’Or, couronnant ainsi un effectif gunner déjà riche en talents.

  • Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    4Kylian Mbappé (Real Madrid)

    La saison de Kylian Mbappé a été pour le moins mouvementée. Il a passé une grande partie de celle-ci à porter le Real Madrid à bout de bras en enchaînant les buts, pour finalement voir la saison se terminer en étant tenu pour responsable de la désagrégation totale du vestiaire, dans un dernier mois de championnat chaotique au Bernabéu.

    Les interrogations sur la capacité du Real Madrid à fonctionner en tant qu’équipe avec Mbappé en attaque sont légitimes. Sur le plan individuel, le capitaine des Bleus a toutefois une nouvelle fois fait parler la poudre : ses 25 buts en Liga lui ont permis d’obtenir un deuxième Pichichi consécutif, tandis qu’il a trouvé le chemin des filets à 15 reprises en seulement 11 matches de Ligue des champions, avant l’élimination des Merengues en quarts de finale.

    Maintenir ce rythme de buts tout en reconstruisant un groupe capable de nouveau de soulever des trophées sera le défi de José Mourinho pour les saisons à venir.

  • FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    3Lamine Yamal (Barcelone)

    À peine majeur, Lamine Yamal s’est à nouveau imposé comme le joueur le plus en vue en Espagne et l’un des meilleurs d’Europe. Sa saison, ponctuée de performances époustouflantes, confirme qu’il est peut-être le plus grand talent adolescent que le football ait connu.

    Au total, il a réuni 24 buts et 17 passes décisives ; des statistiques qui auraient été encore plus impressionnantes sans les premiers pépins physiques de sa jeune carrière. Ces problèmes musculaires pourraient aussi affecter sa première Coupe du monde, rappelant au Barça la nécessité de préserver son joyau, même si son impact au Camp Nou est décisif.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    2Michael Olise (Bayern Munich)

    C’est au cours de cette saison que Michael Olise s’est véritablement imposé comme l’un des meilleurs ailiers de la planète, après une première saison encourageante au Bayern Munich suite à son transfert en provenance de Crystal Palace en 2024. Ni les défenses allemandes, ni celles du reste du continent, n’ont pu contenir Olise, qui a réussi le rare doublé de marquer plus de 20 buts et de délivrer plus de 20 passes décisives (22 et 26, respectivement, pour être précis).

    Ses dribbles vers l’intérieur depuis le côté droit, conclus par une frappe gauche imparable, rappellent le geste signature d’Arjen Robben et se révèlent redoutablement efficaces malgré leur prévisibilité. Âgé de seulement 24 ans, Olise possède encore une marge de progression significative, et le fait que le Bayern ait devancé la concurrence pour le recruter pourrait marquer le début d’une nouvelle ère sous l’ère de Vincent Kompany.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Munich)

    Au vu de sa saison exceptionnelle devant les buts, il était logique qu'Harry Kane la couronne par deux triplés consécutifs : le second a offert au Bayern Munich la DFB-Pokal, venant s'ajouter à la Bundesliga conquise haut la main quelques semaines plus tôt. Trente-six de ses 61 buts ont été inscrits durant cette course au doublé, preuve qu’il a encore élevé son niveau de jeu pour s’imposer comme le meilleur numéro 9 du moment.

    Ajoutons à cela sept passes décisives, ainsi qu’une capacité à redescendre en profondeur pour relancer le jeu et alimenter ses partenaires, et l’on mesure toute la polyvalence de l’international anglais. Après avoir décroché le Soulier d’or européen, Kane vise désormais le Ballon d’Or à l’occasion de la Coupe du monde.