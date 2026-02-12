Joueur de la saison en Premier League ? Martin Zubimendi mérite davantage de reconnaissance pour son rôle dans la course au titre d'Arsenal.

En sept saisons avec la Real Sociedad, le nombre maximum de buts marqués par Zubimendi en une saison était de quatre, en 2023-2024. Ses autres scores après avoir intégré l'équipe première étaient zéro, zéro, zéro, trois, un et deux. Il en compte déjà six en 34 apparitions avec Arsenal.
Le dernier but de Zubimendi a été marqué samedi lors de la victoire 3-0 contre Sunderland, où il a décoché un tir lointain qui a rebondi sur l'intérieur du poteau pour débloquer une rencontre qui menaçait de devenir nerveuse. Ce but allait à l'encontre de ses autres réalisations pour les Gunners, où son expertise et ses mouvements inattendus dans le dernier tiers ou son arme secrète, sa capacité aérienne, avaient fait la différence.
« Il apporte actuellement à l'équipe une contribution que nous n'attendions probablement pas autant, mais il a vraiment l'intuition et la qualité nécessaires pour créer ces moments dans et autour de la surface », a déclaré Arteta à propos de Zubimendi après son exploit contre Sunderland.
Mais c'est bien là le but, n'est-ce pas ? Les meilleurs joueurs, en particulier les milieux de terrain de ce type, vous surprennent et ajoutent à leur jeu des facettes auxquelles vous ne vous attendiez pas. Ironiquement, Rice en est un autre excellent exemple. Au début de sa carrière dans l'équipe première de West Ham, on s'attendait à ce qu'il devienne un milieu défensif tout à fait classique, ou peut-être qu'il recule davantage pour devenir un défenseur central plus luxueux. Au fil des saisons, il a développé de nouvelles compétences jusqu'à ce qu'il soit vendu pour un montant à neuf chiffres à une équipe qui ambitionnait de tout gagner.
Quant à Rodri, il a remporté le Ballon d'Or après avoir marqué neuf buts pour Manchester City, dont huit en Premier League.