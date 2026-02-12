Joueur de la saison en Premier League ? Martin Zubimendi mérite davantage de reconnaissance pour son rôle dans la course au titre d'Arsenal.

Le fait que Zubimendi se retrouve aux côtés d'une superstar évaluée à 105 millions de livres sterling (144 millions de dollars) a certainement aidé Arsenal. Cela dit, il doit encore s'intégrer et s'adapter au système d'Arteta, ce qui est difficile pour tout nouveau joueur étant donné la solidité du noyau dur à ce stade du projet.

« C'est tellement facile de jouer avec lui », a déclaré Declan Rice à propos de Zubimendi cette saison, peut-être conscient qu'il n'a jamais eu un coéquipier comme lui au niveau du club auparavant. « Nous ne l'avons recruté qu'à l'été et il faut généralement un certain temps pour créer une connexion. Mais dès le premier moment que nous avons passé ensemble pendant la pré-saison, j'ai su que j'allais faire du bon football avec lui.

Je l'ai tout de suite beaucoup apprécié en tant que personne et en tant que joueur. Au fil des matchs, notre compréhension mutuelle est devenue exceptionnelle. C'est quelqu'un de très sympathique. Il est le numéro 6 de l'Espagne et nous savons comment sont les numéros 6 espagnols. Ils sont les meilleurs dans la construction du jeu, dans la rotation du ballon et dans le jeu vers l'avant, dans les espaces, et c'est exactement ce que nous avons avec lui.

Nous lui faisons tous confiance avec le ballon. Si un joueur vous marque, il est facile de lui passer le ballon et nous nous sentons tous en confiance avec lui. Il a été formidable pour nous, c'est un joueur incroyable. »

Il existe une dualité très nette entre Zubimendi et Rice, qui combine des concepts nouveaux avec une politique traditionnelle « l'un reste, l'autre part ». Il n'y a pratiquement aucune faiblesse à exploiter entre eux. Tous deux peuvent porter le ballon et résister à la pression. Alors que Zubimendi a plus de grâce et un bon sens du jeu, Rice a la puissance nécessaire pour éliminer plusieurs joueurs et récupérer le ballon. Et maintenant, ils sont des menaces cruciales pour une équipe qui ne peut pas vraiment compter sur ses trois attaquants pour marquer des buts.