Joueur de la saison en Premier League ? Martin Zubimendi mérite davantage de reconnaissance pour son rôle dans la course au titre d'Arsenal.

Arsenal est largement favori pour remporter la Premier League cette saison. Le club s'est placé en position dominante alors qu'il reste environ un tiers de la saison à disputer et devrait mener à bien sa mission d'ici la fin. C'est le fruit d'un véritable travail d'équipe, tous les membres de l'effectif de Mikel Arteta ayant apporté leur contribution, mais il y aura toujours des voix pour réclamer qu'un joueur soit couronné au-dessus de tous les autres. Pourquoi ne serait-ce pas Martin Zubimendi ?

Recruté l'été dernier par la Real Sociedad pour 55,8 millions de livres sterling (76,3 millions de dollars), l'international espagnol s'est parfaitement intégré à l'Emirates Stadium. Il a tout d'un joueur d'Arsenal issu de l'une des époques fastes du club, et il aide aujourd'hui son équipe à se battre pour remporter son premier titre en 22 ans.

La transition de Zubimendi vers la Premier League lui a donné l'air d'un vétéran chevronné, mais ses performances n'ont pas fait beaucoup de bruit. Il est temps que cela change et qu'il reçoive les honneurs qu'il mérite.

    Montrer à Liverpool ce qu'ils manquent

    Zubimendi s'est fait connaître du public anglais en 2024. Avant de se retrouver impliqué dans une saga de transfert, il s'est fait connaître comme l'homme qui a remplacé sans difficulté Rodri lors de la victoire de l'Espagne en finale de l'Euro contre les Three Lions. Bien que la star de Manchester City ait remporté le Ballon d'Or cette année-là, le cas de Rodri a sans doute été affaibli par le fait que les futurs champions d'Europe n'ont pas perdu le rythme avec l'arrivée de Zubimendi.

    « C'est un excellent joueur », a déclaré Rodri à propos de son remplaçant en équipe nationale l'année dernière. « Il a la discipline et la mentalité qui peuvent le mener à devenir l'un des meilleurs, s'il ne l'est pas déjà. Je lui ai parlé l'autre jour et je lui ai dit que son heure était venue, que je lui laissais les clés de l'équipe. »

    Après avoir remporté l'Euro 2024, Zubimendi a été courtisé par Liverpool, convaincu de pouvoir le persuader de quitter le club de son enfance, la Real Sociedad. Il était considéré comme le métronome idéal pour le milieu de terrain sur lequel le nouvel entraîneur Arne Slot voulait s'appuyer. Mais après avoir initialement manifesté sa volonté de partir, Zubimendi a changé d'avis, certains rapports affirmant que l'intervention d'Arteta au sujet d'un transfert un an plus tard avait fait la différence.

    Cela n'a pas eu d'importance pour Liverpool en 2024-25, qui a devancé Arsenal de 10 points au classement de la Premier League grâce à un milieu de terrain composé de Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai, même si l'équipe semble avoir perdu de sa superbe au milieu du terrain cette saison. Les Gunners, quant à eux, semblent plus équilibrés que jamais.

    Partenaire Perfect Rice

    Le fait que Zubimendi se retrouve aux côtés d'une superstar évaluée à 105 millions de livres sterling (144 millions de dollars) a certainement aidé Arsenal. Cela dit, il doit encore s'intégrer et s'adapter au système d'Arteta, ce qui est difficile pour tout nouveau joueur étant donné la solidité du noyau dur à ce stade du projet.

    « C'est tellement facile de jouer avec lui », a déclaré Declan Rice à propos de Zubimendi cette saison, peut-être conscient qu'il n'a jamais eu un coéquipier comme lui au niveau du club auparavant. « Nous ne l'avons recruté qu'à l'été et il faut généralement un certain temps pour créer une connexion. Mais dès le premier moment que nous avons passé ensemble pendant la pré-saison, j'ai su que j'allais faire du bon football avec lui.

    Je l'ai tout de suite beaucoup apprécié en tant que personne et en tant que joueur. Au fil des matchs, notre compréhension mutuelle est devenue exceptionnelle. C'est quelqu'un de très sympathique. Il est le numéro 6 de l'Espagne et nous savons comment sont les numéros 6 espagnols. Ils sont les meilleurs dans la construction du jeu, dans la rotation du ballon et dans le jeu vers l'avant, dans les espaces, et c'est exactement ce que nous avons avec lui.

    Nous lui faisons tous confiance avec le ballon. Si un joueur vous marque, il est facile de lui passer le ballon et nous nous sentons tous en confiance avec lui. Il a été formidable pour nous, c'est un joueur incroyable. »

    Il existe une dualité très nette entre Zubimendi et Rice, qui combine des concepts nouveaux avec une politique traditionnelle « l'un reste, l'autre part ». Il n'y a pratiquement aucune faiblesse à exploiter entre eux. Tous deux peuvent porter le ballon et résister à la pression. Alors que Zubimendi a plus de grâce et un bon sens du jeu, Rice a la puissance nécessaire pour éliminer plusieurs joueurs et récupérer le ballon. Et maintenant, ils sont des menaces cruciales pour une équipe qui ne peut pas vraiment compter sur ses trois attaquants pour marquer des buts.

    Menace de but

    En sept saisons avec la Real Sociedad, le nombre maximum de buts marqués par Zubimendi en une saison était de quatre, en 2023-2024. Ses autres scores après avoir intégré l'équipe première étaient zéro, zéro, zéro, trois, un et deux. Il en compte déjà six en 34 apparitions avec Arsenal.

    Le dernier but de Zubimendi a été marqué samedi lors de la victoire 3-0 contre Sunderland, où il a décoché un tir lointain qui a rebondi sur l'intérieur du poteau pour débloquer une rencontre qui menaçait de devenir nerveuse. Ce but allait à l'encontre de ses autres réalisations pour les Gunners, où son expertise et ses mouvements inattendus dans le dernier tiers ou son arme secrète, sa capacité aérienne, avaient fait la différence.

    « Il apporte actuellement à l'équipe une contribution que nous n'attendions probablement pas autant, mais il a vraiment l'intuition et la qualité nécessaires pour créer ces moments dans et autour de la surface », a déclaré Arteta à propos de Zubimendi après son exploit contre Sunderland.

    Mais c'est bien là le but, n'est-ce pas ? Les meilleurs joueurs, en particulier les milieux de terrain de ce type, vous surprennent et ajoutent à leur jeu des facettes auxquelles vous ne vous attendiez pas. Ironiquement, Rice en est un autre excellent exemple. Au début de sa carrière dans l'équipe première de West Ham, on s'attendait à ce qu'il devienne un milieu défensif tout à fait classique, ou peut-être qu'il recule davantage pour devenir un défenseur central plus luxueux. Au fil des saisons, il a développé de nouvelles compétences jusqu'à ce qu'il soit vendu pour un montant à neuf chiffres à une équipe qui ambitionnait de tout gagner.

    Quant à Rodri, il a remporté le Ballon d'Or après avoir marqué neuf buts pour Manchester City, dont huit en Premier League.

    Dernière pièce du puzzle

    Tout le monde s'attendait à ce que la dernière pièce du puzzle qui permettrait à Arsenal de passer du statut de prétendant à celui de champion soit le nouvel attaquant qui allait rejoindre l'équipe. Toute la pression reposait sur Viktor Gyokeres, et même si ses statistiques semblent un peu plus encourageantes depuis sa récente série de buts (13 en 32 matchs avec les Gunners), il continue de traiter le ballon comme une bombe lorsqu'il ne vise pas le but.

    La saison globalement décevante du Suédois jusqu'à présent a suscité des appels au retour de Kai Havertz et Gabriel Jesus, tous deux blessés depuis longtemps, mais eux non plus ne sont pas vraiment des buteurs prolifiques ou des finisseurs cliniques. De plus, Bukayo Saka a perdu un peu de vitesse depuis qu'il s'est remis d'une opération des ischio-jambiers l'année dernière, et les autres ailiers d'Arteta n'ont pas non plus marqué suffisamment de buts pour compenser ces lacunes.

    C'est donc à Zubimendi, entre autres, qu'il revient d'aider à porter le poids de l'équipe. Il aurait été facile pour un numéro 6 venant d'un championnat étranger de se retrancher derrière l'excuse habituelle du temps d'adaptation nécessaire pour se décharger de cette responsabilité, mais cela n'a fait que le rendre plus audacieux et plus fort. Et cela sans même tenir compte de la raison pour laquelle Zubimendi a été recruté au départ.

    Le meilleur joueur d'Arsenal ?

    Il n'y a pas eu beaucoup de différence entre les meilleurs joueurs d'Arsenal cette saison. Gyokeres, encore une fois considéré comme sous-performant ou sous-qualifié, est le meilleur buteur de l'équipe avec 13 buts. Il est suivi par Gabriel Martinelli, remplaçant pendant la majeure partie de la saison, avec 10 buts, et Saka avec 7 buts.

    À moins que quelqu'un ne réalise une série de buts à la Gareth Bale en 2012-2013, il est difficile d'imaginer que celui qui terminera meilleur buteur des Gunners restera dans les mémoires comme leur meilleur joueur pour la saison 2025-2026. C'est un titre qui reste à décrocher.

    Au début de la saison, il semblait que Gabriel Magalhaes, véritable aimant sur les coups de pied arrêtés, allait remporter ce titre, tant Arsenal semait la terreur dans les équipes de toute l'Europe. Une blessure au début de l'hiver a mis fin à cette progression et les équipes adverses ont commencé à neutraliser son impact sur les corners et les coups francs, ce qui a toutefois permis à d'autres joueurs de faire des ravages à sa place.

    Seul Rice, l'autre joueur vedette d'Arsenal qui sera certainement en lice pour le titre de joueur de l'année au cours des prochains mois, a disputé plus de matchs que Zubimendi cette saison, mais seulement 35 contre 34. Ils font partie de l'équipe tous les trois jours et jouent généralement les 90 minutes. La course au titre pourrait se transformer en un duel direct entre les deux milieux de terrain.

    Course pour le POTY

    Les récompenses du meilleur joueur de l'année ont tendance à revenir au meilleur joueur du club champion. Au cours des cinq dernières années, le seul joueur à avoir remporté le prix de la PFA ou de la Football Writers' Association sans terminer premier est Mohamed Salah en 2021-22, et cela grâce à son incroyable saison individuelle. Cette année, aucun joueur en dehors d'Arsenal ne semble vraiment en mesure de prétendre à ces récompenses.

    Les principaux rivaux des Gunners pour ces prix viennent de leur concurrent pour le titre, Manchester City, où Erling Haaland est toujours en tête de la course au Soulier d'or, tandis qu'Antoine Semenyo figure également parmi les trois meilleurs buteurs. Il n'y a pas eu d'autres campagnes individuelles remarquables qui mériteraient de ravir le titre à un joueur d'Arsenal, ni de cas comme celui de 2008-2009 où Ryan Giggs a raflé le titre grâce à son héritage après que l'effort collectif similaire de Manchester United leur ait permis de conserver leur titre.

    Si Arsenal prend à nouveau le large dans la course au titre, le débat sur le joueur de l'année reviendra sur le devant de la scène. Il n'y a pas beaucoup d'arguments contre la victoire de Zubimendi.

