Saliba a admis que décrocher une opportunité dans un club européen de premier plan a toujours été son ambition depuis le début de sa carrière professionnelle. Avec Villarreal engagé dans la compétition de clubs la plus prestigieuse d'Europe, le milieu de terrain est impatient de se tester sur la plus grande scène aux côtés d'un effectif talentueux et d'un staff technique de qualité.

« Depuis le début de ma carrière, je me suis battu pour une opportunité comme celle-ci, pour rejoindre un grand club comme celui-ci », a déclaré Saliba. « Jouer la Ligue des champions est un rêve pour chaque joueur. C'est très excitant. J'ai vraiment hâte d'y être. Jouer pour Villarreal est une grande étape dans ma carrière. »