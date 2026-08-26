Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
South Africa v Canada: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

« Jouer en Ligue des champions est un rêve » : le milieu de terrain canadien Nathan Saliba scelle son transfert de cinq ans à Villarreal

Mercato
LaLiga
N. Saliba
Villarreal
Canada

Villarreal a bouclé le recrutement de l’international canadien Nathan Saliba en provenance d’Anderlecht, avec un contrat de cinq ans. Le milieu de terrain de 22 ans arrive dans le cadre d’un transfert de 15 millions d’euros et se réjouit de l’opportunité de jouer en Ligue des champions.

  • Un grand pas dans sa carrière

    Villarreal a ოფიციéliquement bouclé la signature de l’international canadien Nathan Saliba en provenance du RSC Anderlecht avec un contrat de cinq ans courant jusqu’en juin 2031. Le milieu de terrain de 22 ans rejoint le club de Castellón pour un montant de transfert estimé à 15 millions d’euros, après avoir disputé 50 matches et inscrit cinq buts pour le club belge. Saliba a fait part de sa joie lors de sa présentation officielle, soulignant que rejoindre Villarreal représente un pas monumental en avant dans sa carrière professionnelle.



    • Publicité
  • SOCCER JPL CPO D8 RSC ANDERLECHT VS KV MECHELENAFP

    À la poursuite du rêve de Ligue des champions

    Saliba a admis que décrocher une opportunité dans un club européen de premier plan a toujours été son ambition depuis le début de sa carrière professionnelle. Avec Villarreal engagé dans la compétition de clubs la plus prestigieuse d'Europe, le milieu de terrain est impatient de se tester sur la plus grande scène aux côtés d'un effectif talentueux et d'un staff technique de qualité.

    « Depuis le début de ma carrière, je me suis battu pour une opportunité comme celle-ci, pour rejoindre un grand club comme celui-ci », a déclaré Saliba. « Jouer la Ligue des champions est un rêve pour chaque joueur. C'est très excitant. J'ai vraiment hâte d'y être. Jouer pour Villarreal est une grande étape dans ma carrière. »

  • Dans les pas de son compatriote

    Le jeune international canadien ne sera pas seul en Espagne, puisqu’il rejoindra ses coéquipiers en sélection Tajon Buchanan et Tani Oluwaseyi au sein de l’effectif de Villarreal. Saliba a souligné que ses compatriotes lui avaient dit le plus grand bien du club, de la ville et du projet enthousiasmant mené sous la direction de l’entraîneur Iñigo Pérez. Il a également évoqué la portée plus large de l’émergence de talents canadiens et de MLS dans les grands championnats européens, comme preuve du développement des jeunes au pays.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Curaçao v Canada - Gold Cup 2025Getty Images Sport

    Prêt pour le prochain défi

    Après avoir effectué sa première séance d’entraînement aux côtés de ses nouveaux coéquipiers, Saliba s’adapte déjà aux exigences physiques et tactiques de son nouvel environnement. Connu pour son style agressif de box-to-box, sa capacité à casser les lignes par la passe et son envie de contribuer avec des buts et des passes décisives, il vise à devenir un élément clé sous les ordres de Pérez. Alors que Villarreal prépare ses prochaines échéances, Saliba est pleinement concentré sur l’idée d’avoir un impact immédiat en Liga.

LaLiga
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
Villarreal crest
Villarreal
VIL