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« Jouer en Ligue des champions est un rêve » : le milieu de terrain canadien Nathan Saliba scelle son transfert de cinq ans à Villarreal
Un grand pas dans sa carrière
Villarreal a ოფიციéliquement bouclé la signature de l’international canadien Nathan Saliba en provenance du RSC Anderlecht avec un contrat de cinq ans courant jusqu’en juin 2031. Le milieu de terrain de 22 ans rejoint le club de Castellón pour un montant de transfert estimé à 15 millions d’euros, après avoir disputé 50 matches et inscrit cinq buts pour le club belge. Saliba a fait part de sa joie lors de sa présentation officielle, soulignant que rejoindre Villarreal représente un pas monumental en avant dans sa carrière professionnelle.
- AFP
À la poursuite du rêve de Ligue des champions
Saliba a admis que décrocher une opportunité dans un club européen de premier plan a toujours été son ambition depuis le début de sa carrière professionnelle. Avec Villarreal engagé dans la compétition de clubs la plus prestigieuse d'Europe, le milieu de terrain est impatient de se tester sur la plus grande scène aux côtés d'un effectif talentueux et d'un staff technique de qualité.
« Depuis le début de ma carrière, je me suis battu pour une opportunité comme celle-ci, pour rejoindre un grand club comme celui-ci », a déclaré Saliba. « Jouer la Ligue des champions est un rêve pour chaque joueur. C'est très excitant. J'ai vraiment hâte d'y être. Jouer pour Villarreal est une grande étape dans ma carrière. »
Dans les pas de son compatriote
Le jeune international canadien ne sera pas seul en Espagne, puisqu’il rejoindra ses coéquipiers en sélection Tajon Buchanan et Tani Oluwaseyi au sein de l’effectif de Villarreal. Saliba a souligné que ses compatriotes lui avaient dit le plus grand bien du club, de la ville et du projet enthousiasmant mené sous la direction de l’entraîneur Iñigo Pérez. Il a également évoqué la portée plus large de l’émergence de talents canadiens et de MLS dans les grands championnats européens, comme preuve du développement des jeunes au pays.
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Prêt pour le prochain défi
Après avoir effectué sa première séance d’entraînement aux côtés de ses nouveaux coéquipiers, Saliba s’adapte déjà aux exigences physiques et tactiques de son nouvel environnement. Connu pour son style agressif de box-to-box, sa capacité à casser les lignes par la passe et son envie de contribuer avec des buts et des passes décisives, il vise à devenir un élément clé sous les ordres de Pérez. Alors que Villarreal prépare ses prochaines échéances, Saliba est pleinement concentré sur l’idée d’avoir un impact immédiat en Liga.
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