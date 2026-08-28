Après de longues vacances d’été et une vaste période de réflexion, le milieu de terrain vétéran Leon Goretzka a soigneusement évalué ses options avant de choisir sa prochaine destination. Le joueur de 31 ans a admis qu’il lui avait fallu du temps pour trouver le bon projet sportif après la fin de sa longue aventure au Bayern Munich. Cependant, les échanges avec le staff technique et l’ambition claire du club l’ont rapidement convaincu qu’Aston Villa était le choix idéal.

« C’était un très bon sentiment de signer ici, a déclaré Goretzka à VillaTV. Cela a été un processus pour comprendre ce que je voulais vraiment, et ici, dès le premier instant, j’ai eu un très bon sentiment et maintenant je suis vraiment heureux d’être ici. »