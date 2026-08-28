Sven Simon
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« Jouer ce genre de grands matches tous les quelques jours » : Leon Goretzka explique pourquoi il a échangé la Bundesliga contre la Premier League
Évaluer la prochaine étape de sa carrière
Après de longues vacances d’été et une vaste période de réflexion, le milieu de terrain vétéran Leon Goretzka a soigneusement évalué ses options avant de choisir sa prochaine destination. Le joueur de 31 ans a admis qu’il lui avait fallu du temps pour trouver le bon projet sportif après la fin de sa longue aventure au Bayern Munich. Cependant, les échanges avec le staff technique et l’ambition claire du club l’ont rapidement convaincu qu’Aston Villa était le choix idéal.
« C’était un très bon sentiment de signer ici, a déclaré Goretzka à VillaTV. Cela a été un processus pour comprendre ce que je voulais vraiment, et ici, dès le premier instant, j’ai eu un très bon sentiment et maintenant je suis vraiment heureux d’être ici. »
- Getty Images Sport
À la poursuite des soirées de Ligue des champions en Angleterre
Après avoir largement goûté à la compétition de clubs la plus prestigieuse d’Europe tout au long de sa carrière, Goretzka a hâte de recréer ces soirées magiques en bordeaux et bleu. L’Allemand s’est souvenu de l’atmosphère hostile et pleine d’énergie à laquelle il avait été confronté lors de son déplacement à Villa Park avec le Bayern Munich en octobre 2024. Loin d’être intimidé, ce climat inoubliable lui a laissé une impression durable, au point de finalement l’attirer vers le club de Premier League.
« Je me souviens que c’était une atmosphère vraiment spéciale et une énergie folle dans le stade, a raconté Goretzka. Pour nous, avec le Bayern, ce n’était pas la meilleure expérience que nous ayons vécue ; pour vous, c’était probablement l’une des meilleures, et donc j’ai vraiment hâte de revivre des soirées comme celle-ci. »
Assumer les exigences de la Premier League
L’un des principaux moteurs du transfert de Goretzka en Angleterre réside dans la féroce compétitivité et la fréquence des affiches de tout premier plan dans l’ensemble du championnat. Le milieu de terrain a souligné que, contrairement à la Bundesliga, où les grandes confrontations sont relativement rares, l’élite anglaise exige une préparation physique et mentale optimale tous les quelques jours. C’est un défi éprouvant qu’il savoure à l’approche de son adaptation à une toute nouvelle culture footballistique.
« Évidemment, pour moi, c’est un nouveau championnat, a déclaré Goretzka. J’ai vraiment hâte de jouer ce genre de grands matches tous les quelques jours, et c’est probablement la plus grande différence avec la Bundesliga, où il n’y a que quelques grands matches contre de gros adversaires. »
- Pro Sports Images
Prendre ses responsabilités lors d’une campagne de transition
Alors qu'Aston Villa traverse une période de restructuration de son effectif après les départs de plusieurs joueurs de premier plan, Goretzka est prêt à assumer de lourdes responsabilités. Le joueur expérimenté entend mettre à profit ses années d'expérience au plus haut niveau pour guider l'équipe à travers un calendrier exigeant. Avec un effectif entièrement concentré sur l'objectif de réaliser de solides performances pour les supporters, Goretzka est prêt à aider le club à atteindre ses objectifs compétitifs cette saison.
« Évidemment, je veux aider l'équipe à atteindre ses objectifs et apporter l'expérience que j'ai acquise au cours de ma carrière, a conclu Goretzka. Faisons une bonne saison. »
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