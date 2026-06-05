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Josko Gvardiol souhaite rejoindre le Real Madrid alors que les rumeurs concernant son départ de Manchester City s'intensifient
Gvardiol figure sur la short-list du Real Madrid.
Florentino Pérez préparerait une refonte majeure au Real Madrid, les renforts défensifs constituant la priorité absolue du club. Le président madrilène aurait coché les noms d’Ibrahima Konaté (Liverpool) et de Denzel Dumfries (Inter Milan) en tête de sa short-list. Selon AS, les « Blancos » s’intéresseraient aussi à Gvardiol.
Selon le quotidien sportif, le défenseur international croate verrait d’un bon œil un transfert vers la Maison blanche. Sa polyvalence et ses qualités athlétiques en font une option séduisante, même si tout accord reste soumis aux conditions financières du deal.
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Résoudre l’urgence défensive au Bernabéu
La maison blanche cherche à renforcer immédiatement sa charnière centrale. Les départs de David Alaba et Dani Carvajal, ainsi que l’indisponibilité d’Eder Militao jusqu’en octobre en raison d’une longue blessure, limitent les solutions du staff technique. Les incertitudes entourant la condition physique d’Antonio Rüdiger et l’avenir de Raúl Asencio laissent penser que Konaté et Dumfries ne seront pas les seuls renforts.
Sa polyvalence séduit particulièrement la direction madrilène : non seulement il figure parmi les meilleurs défenseurs centraux du monde, mais il est aussi à l’aise au poste d’arrière gauche. Une aubaine « deux-en-un » d’autant plus attrayante que Fran García devrait partir cet été et que la condition physique de Ferland Mendy, encore convalescent, demeure incertaine.
Manchester City peine à conserver sa star
La situation à l’Etihad Stadium est délicate. Manchester City refuse de montrer le moindre signe de faiblesse, surtout après le départ de Pep Guardiola. D’après plusieurs sources, les champions d’Angleterre tenteraient de convaincre Gvardiol de rester en lui offrant une prolongation de contrat très avantageuse, destinée à rehausser son salaire et à dissiper toute velléité de départ. Néanmoins, l’envie du joueur de revêtir le célèbre maillot blanc du Real Madrid demeure un obstacle de taille pour le club anglais.
Sous contrat jusqu’en 2028, le défenseur pourrait toutefois imposer son choix. Manchester City a pour habitude de ne pas bloquer un joueur déterminé à partir, pourvu que sa valeur soit reconnue. Madrid est prêt à faire un effort financier considérable pour recruter le joueur de 24 ans, même s’il se méfie de payer un prix « hors marché ». Ayant dépensé 90 millions d’euros pour le recruter au RB Leipzig en 2023, les Cityzens ne le laisseront pas partir à bas prix, mais la pression exercée par le joueur pourrait forcer City à agir.
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La bataille des transferts s’annonce encore plus intense.
Le Real Madrid poursuit l’évaluation de la viabilité financière d’un éventuel transfert alors qu’il procède à une refonte de son effectif. Bien que déterminé à faire un effort considérable pour recruter Gvardiol, le club hésite à débourser un montant supérieur à la valeur estimée du joueur.
De son côté, Manchester City reste en position de force, le défenseur étant sous contrat jusqu’en 2028. Tout transfert éventuel dépendra donc de la capacité des Madrilènes à trouver un accord acceptable et de la volonté de Gvardiol de quitter l’Etihad Stadium.