Josko Gvardiol souhaite rejoindre le Real Madrid alors que les rumeurs concernant son départ de Manchester City s'intensifient

La situation à l’Etihad Stadium est délicate. Manchester City refuse de montrer le moindre signe de faiblesse, surtout après le départ de Pep Guardiola. D’après plusieurs sources, les champions d’Angleterre tenteraient de convaincre Gvardiol de rester en lui offrant une prolongation de contrat très avantageuse, destinée à rehausser son salaire et à dissiper toute velléité de départ. Néanmoins, l’envie du joueur de revêtir le célèbre maillot blanc du Real Madrid demeure un obstacle de taille pour le club anglais.

Sous contrat jusqu’en 2028, le défenseur pourrait toutefois imposer son choix. Manchester City a pour habitude de ne pas bloquer un joueur déterminé à partir, pourvu que sa valeur soit reconnue. Madrid est prêt à faire un effort financier considérable pour recruter le joueur de 24 ans, même s’il se méfie de payer un prix « hors marché ». Ayant dépensé 90 millions d’euros pour le recruter au RB Leipzig en 2023, les Cityzens ne le laisseront pas partir à bas prix, mais la pression exercée par le joueur pourrait forcer City à agir.