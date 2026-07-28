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Josko Gvardiol signe un nouveau contrat de longue durée avec Manchester City et affirme qu’il est dans « le meilleur club du monde »
Gvardiol s’engage sur le long terme
Manchester City a officiellement prolongé le contrat de Gvardiol jusqu’à l’été 2031, avec une option pour une année supplémentaire. L’international croate de 24 ans devient le deuxième défenseur à conclure un nouveau contrat à l’Etihad Stadium cette semaine après Abdukodir Khusanov. Ce mouvement stratégique renforce la base défensive de City après les départs de cadres John Stones et Nathan Ake.
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Le défenseur salue un environnement de classe mondiale
Recruté à RB Leipzig pour 77 millions de livres sterling en 2023, Gvardiol s'est rapidement imposé comme un élément central, remportant le titre de joueur de l'année du club pour la saison 2024-2025.
Réagissant à sa prolongation à Manchester, le défenseur polyvalent a fait part de sa joie via les canaux officiels du club : « Dès que j'ai su que City voulait prolonger mon contrat, j'ai immédiatement senti que c'était ce que je voulais. Les supporters de City ont été incroyables avec moi depuis le premier jour, et le club met absolument tout à la disposition des joueurs. C'est le meilleur club du monde où évoluer.
« J'ai ressenti tellement d'amour et de respect pendant mes trois années ici, et je ne le considère pas comme acquis. Les joueurs que nous avons ici sont incroyables. C'est un effectif de classe mondiale, jeune et plein de potentiel. Je crois sincèrement que nous allons connaître beaucoup de succès dans les années à venir. »
Le directeur du football de City, Hugo Viana, a réaffirmé la fierté du conseil d'administration après avoir obtenu l'engagement à long terme du défenseur : « Josko est un joueur en lequel ce club croit vraiment. Il est jeune, d'un professionnalisme remarquable et déjà l'un des meilleurs défenseurs du monde. Manchester City est déterminé à conserver ses meilleurs talents, c'est pourquoi nous sommes si heureux que ce nouveau contrat ait été conclu.
« Josko incarne ce que nous voulons chez nos défenseurs : il peut jouer à plusieurs postes, il est rapide, puissant et, lorsqu'il attaque, il le fait superbement. Il est exceptionnel. Mais sa manière de se comporter est également très impressionnante. C'est un jeune homme déterminé à devenir la meilleure version de lui-même, une approche qui correspond totalement à notre vision globale. Je tiens à féliciter Josko pour ce nouvel accord et, désormais, tout le monde à City est concentré sur l'idée de lui permettre d'exploiter pleinement son potentiel. »
La star croate se forge un héritage impressionnant
Depuis son arrivée à l’Etihad Stadium, Gvardiol a cumulé 122 apparitions et inscrit 13 buts, malgré un rôle souvent occupé au poste d’arrière gauche. Sa contribution s’est révélée essentielle pour aider Manchester City à remporter la Premier League, la FA Cup, la League Cup, la Coupe du monde des clubs, la Supercoupe de l’UEFA et le Community Shield au cours des trois dernières années. Sur la scène internationale, le participant à la Coupe du monde 2026 continue de s’imposer comme un élément incontournable de la Croatie, avec 52 sélections à ce jour.
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Manchester City se concentre sur la pré-saison
Son avenir étant désormais assuré, Gvardiol s’apprête à être l’un des piliers d’une nouvelle ère dans la défense de Manchester City à l’approche de la prochaine saison. Le club se concentre actuellement sur la finalisation de sa préparation de pré-saison sous la direction du nouvel entraîneur Enzo Maresca.
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