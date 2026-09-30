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Josko Gvardiol fait un aveu honnête sur Lamine Yamal après la lourde défaite de la Croatie face à l’Espagne
Yamal laisse Gvardiol bouche bée
L’Espagne a poursuivi sa série dominante de championne du monde avec une victoire convaincante contre la Croatie en Ligue des nations. Si la performance collective espagnole a été impressionnante, c’est encore une fois Yamal qui a fait les gros titres. Le prodige du Barça a inscrit un doublé et délivré une passe décisive cruciale, laissant la défense croate, y compris Gvardiol, sans réponse tout au long de la soirée à Séville.
Revenant sur la difficulté d’affronter l’ailier adolescent, Gvardiol a livré une évaluation sans détour du défi que représente Yamal, même pour les défenseurs les plus élite. « Nous savons comment est Yamal. Quand on lui laisse de l’espace en un contre un, il en profite. Il faut toujours être à deux sur lui, parfois nous y sommes parvenus, parfois non. Même s’il passe la pire journée possible, il passera au moins 10 fois », a admis Gvardiol.
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Le respect excessif de la Croatie pour l’Espagne
La défaite a été difficile à digérer pour l’équipe de Slaven Bilic, qui a eu du mal à trouver son rythme après avoir concédé un but rapidement. Gvardiol a laissé entendre que l’équipe avait peut-être été trop timorée dans son approche face aux champions du monde.
« C’était un match difficile, une défaite difficile au final. Nous devons les féliciter, ils sont champions du monde pour une raison. Nous savions à quoi nous attendre, jouer à l’extérieur contre une équipe comme celle-ci n’est bien sûr pas facile, mais je pense aussi que nous avons montré trop de respect. Nous avons concédé un but tôt, cela nous a secoués, ce n’est pas facile de revenir. Donc, au final, c’est une défaite difficile », a souligné le défenseur.
Des failles défensives face aux champions du monde
Le sentiment de Gvardiol a été partagé par l’attaquant Dion Drena Beljo, qui est parvenu à inscrire l’unique but de la Croatie lors d’une soirée par ailleurs marquée par la domination totale de l’Espagne. Beljo a reconnu que la Croatie s’attendait à un test redoutable face aux champions du monde, mais il a exprimé une profonde déception quant à la facilité avec laquelle l’Espagne a percé leur arrière-garde. Il a admis que la performance d’ensemble laissait un goût amer, soulignant qu’une discipline défensive plus solide dans le dernier tiers aurait pu permettre d’obtenir un bien meilleur résultat
« Nous avons joué contre les champions du monde, nous savions à quoi nous attendre. C’est vraiment une équipe de tout premier plan, mais cela laisse un goût amer, parce que je pense que nous aurions pu faire mieux, surtout dans la phase défensive. Ils arrivaient facilement jusqu’à nous dans le dernier tiers », a expliqué Beljo.
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Le défi de l’Angleterre attend
La Croatie a peu de temps pour panser ses plaies, alors qu’un choc à fort enjeu contre l’Angleterre se profile à l’horizon. Pour Gvardiol et le reste de l’effectif, la prochaine rencontre à domicile représente une occasion de retrouver de la confiance après la correction reçue à Séville. Le défenseur se concentre sur la prise de points contre l’Angleterre malgré les circonstances difficiles.
« Calendrier difficile, l’Angleterre dans quelques jours. Malheureusement, sans le public, ce sera plus difficile, mais nous jouons à domicile et nous essaierons de prendre le plus de points possible », a conclu Gvardiol.
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