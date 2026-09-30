Josko Gvardiol fait un aveu honnête sur Lamine Yamal après la lourde défaite de la Croatie face à l’Espagne

L’Espagne a poursuivi sa série dominante de championne du monde avec une victoire convaincante contre la Croatie en Ligue des nations. Si la performance collective espagnole a été impressionnante, c’est encore une fois Yamal qui a fait les gros titres. Le prodige du Barça a inscrit un doublé et délivré une passe décisive cruciale, laissant la défense croate, y compris Gvardiol, sans réponse tout au long de la soirée à Séville.

Revenant sur la difficulté d’affronter l’ailier adolescent, Gvardiol a livré une évaluation sans détour du défi que représente Yamal, même pour les défenseurs les plus élite. « Nous savons comment est Yamal. Quand on lui laisse de l’espace en un contre un, il en profite. Il faut toujours être à deux sur lui, parfois nous y sommes parvenus, parfois non. Même s’il passe la pire journée possible, il passera au moins 10 fois », a admis Gvardiol.