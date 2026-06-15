Josko Gvardiol et Manchester City ont trouvé un accord pour un contrat de cinq ans, mettant fin aux spéculations concernant le Real Madrid et le Bayern Munich

Selon BBC Sport, Manchester City a pris des mesures décisives pour conserver l’un de ses atouts les plus précieux : Gvardiol s’apprête à signer une prolongation de contrat de trois ans. Son précédent bail courait jusqu’en 2028 ; ce nouvel accord assure donc que le défenseur de 24 ans restera un pilier de l’arrière-garde citizen pour plusieurs saisons encore. Cette décision porte un coup dur à plusieurs clubs d’élite européens qui lorgnaient sur le défenseur.

Le défenseur, qui avait admis avoir traversé des moments d’incertitude, consolide ainsi son statut parmi l’élite mondiale du poste.