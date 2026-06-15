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Josko Gvardiol et Manchester City ont trouvé un accord pour un contrat de cinq ans, mettant fin aux spéculations concernant le Real Madrid et le Bayern Munich
Manchester City assure l'avenir de sa défense
Selon BBC Sport, Manchester City a pris des mesures décisives pour conserver l’un de ses atouts les plus précieux : Gvardiol s’apprête à signer une prolongation de contrat de trois ans. Son précédent bail courait jusqu’en 2028 ; ce nouvel accord assure donc que le défenseur de 24 ans restera un pilier de l’arrière-garde citizen pour plusieurs saisons encore. Cette décision porte un coup dur à plusieurs clubs d’élite européens qui lorgnaient sur le défenseur.
Le défenseur, qui avait admis avoir traversé des moments d’incertitude, consolide ainsi son statut parmi l’élite mondiale du poste.
Gvardiol snobe les grands clubs européens
En choisissant de rester en Angleterre, Gvardiol écarte les avances du Real Madrid et du Bayern Munich, qui avaient fait de ce défenseur central une cible prioritaire. Florentino Pérez espérait le recruter au Bernabéu pour mener une refonte défensive, tandis que le Bayern avait officiellement sondé un éventuel retour en Allemagne.
City est resté serein tout au long du processus, convaincu que les négociations aboutiraient à une issue favorable. Malgré l’attrait des géants de la Liga ou l’idée d’une réunion avec ses anciens rivaux de la Bundesliga, le défenseur a choisi de poursuivre son développement sous la houlette du staff technique de City, alors que le club entre dans une nouvelle ère.
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De retour de blessure, il guide la défense de City
Cette prolongation de contrat constitue un véritable vote de confiance après une saison fortement compromise par des problèmes physiques. Gvardiol a remporté le titre de meilleur joueur du club pour la campagne 2024-2025, mais l’année suivante, il a manqué quatre mois de compétition après s’être fracturé la jambe en janvier.
Polyvalent, capable d’occuper aussi bien le poste de défenseur central que celui d’arrière gauche, il s’est rapidement rendu indispensable aux yeux de Pep Guardiola. Il a d’ailleurs retrouvé les terrains en mai, prenant part aux rencontres face à Crystal Palace puis, lors de la dernière journée, contre Aston Villa. Tout au long des négociations, le club est resté serein : les discussions avançaient vers un dénouement positif ces dernières semaines.
- AFP
Une dimension internationale alors que le dossier des contrats connaît une avancée décisive
Alors que les détails de son avenir club sont en phase de finalisation, Gvardiol se concentre pour l’instant sur ses obligations internationales avec la Croatie. Pilier de la défense de sa sélection, il pourrait croiser plusieurs visages familiers de Manchester City lors de la prochaine Coupe du monde. La Croatie entame le tournoi mercredi face à l’Angleterre, un match qui devrait mettre le défenseur à l’épreuve contre l’élite de la Premier League.