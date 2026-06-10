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Josko Gvardiol aurait rejeté une offre du Bayern Munich qui lui aurait permis d'évoluer aux côtés d'Harry Kane, préférant signer un nouveau contrat avec Manchester City
Le club s'active pour assurer l'avenir de Gvardiol.
Manchester City fait tout pour que Gvardiol demeure un pilier de sa défense dans les années à venir. Âgé de 24 ans, le défenseur, sous contrat à l’Etihad jusqu’en 2028, attire l’attention de plusieurs cadors européens, prêts à profiter d’une éventuelle période d’incertitude lors du transition du club. Pour autant, les Citizens veulent récompenser ses progrès en lui offrant des conditions encore plus avantageuses.
Selon The Athletic, le club reste confiant : depuis son arrivée en provenance du RB Leipzig à l’été 2023, le défenseur s’est imposé comme un élément clé de l’équipe première. Considéré comme « intouchable », il est un maillon que les Citizens ne peuvent se permettre de perdre au profit d’un rival direct en Ligue des champions.
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L’intérêt manifesté par le Bayern Munich ne suffit pas à convaincre le joueur croate.
Le Bayern Munich surveille de près le dossier Gvardiol, alors qu’il cherche à renforcer sa défense. Selon les informations disponibles, le directeur sportif Max Eberl aurait placé plusieurs cadres sur une « liste des transferts » afin d’équilibrer les finances du club. Le champion d’Allemagne avait coché le nom du jeune Croate comme priorité pour solidifier sa charnière centrale aux côtés de l’ancien Spur Harry Kane.
Malgré l’attrait de porter le maillot du club le plus titré d’Allemagne, les dernières indications laissent entendre que l’appel de la Premier League et de son environnement actuel a pris le dessus. Le défenseur polyvalent serait parfaitement installé à Manchester, sur le terrain comme en dehors, ce qui rend un transfert en Bavière peu probable lors du mercato estival.
Changement à l’Etihad Stadium
L'annonce de l'arrivée de Gvardiol intervient à un moment crucial pour Manchester City, alors que le club se prépare à un changement d'entraîneur. Alors qu'Enzo Maresca doit succéder à Pep Guardiola, les Citizens veulent conserver la stabilité de leur effectif. La présence de Gvardiol, capable d'évoluer aussi bien en défense centrale qu'au poste d'arrière gauche, est jugée essentielle pour soutenir la flexibilité tactique que Maresca entend mettre en place.
Depuis dix-huit mois, le club renouvelle son effectif en cédant des cadres de l’ère Guardiola pour des éléments plus jeunes et plus dynamiques. Gvardiol en est l’illustration parfaite : malgré une fracture du tibia qui l’a tenu éloigné des terrains durant une grande partie de la saison 2025-2026, il a tout de même disputé 25 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant deux buts et délivrant cinq passes décisives. Sa signature pour une nouvelle prolongation de contrat confirme la volonté du club de rester au sommet du football anglais, quel que soit le changement d’entraîneur.
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Quelle sera la prochaine étape pour la défense de City ?
Si Gvardiol semble prêt à rester, l’effectif de City pourrait tout de même connaître d’importants changements cet été. Certains joueurs recrutés lors des derniers mercatos, mais qui n’ont pas réussi à s’imposer régulièrement, pourraient être autorisés à partir afin de financer de nouvelles recrues. L’objectif du club reste de conserver son noyau de jeunes talents tout en recrutant des profils spécifiques correspondant à la vision du nouveau staff technique.