Manchester City fait tout pour que Gvardiol demeure un pilier de sa défense dans les années à venir. Âgé de 24 ans, le défenseur, sous contrat à l’Etihad jusqu’en 2028, attire l’attention de plusieurs cadors européens, prêts à profiter d’une éventuelle période d’incertitude lors du transition du club. Pour autant, les Citizens veulent récompenser ses progrès en lui offrant des conditions encore plus avantageuses.

Selon The Athletic, le club reste confiant : depuis son arrivée en provenance du RB Leipzig à l’été 2023, le défenseur s’est imposé comme un élément clé de l’équipe première. Considéré comme « intouchable », il est un maillon que les Citizens ne peuvent se permettre de perdre au profit d’un rival direct en Ligue des champions.