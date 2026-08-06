La Juventus multiplie les démarches concrètes pour recruter Zirkzee lors du mercato estival. Le géant italien a reçu le feu vert crucial de Manchester United pour étudier un prêt, selon La Gazzetta dello Sport. L’attaquant né en 2001 a vécu deux saisons discrètes en Premier League. Il a exprimé une profonde nostalgie de la Serie A et a donné son plein accord pour rejoindre les Bianconeri.

Cette arrivée potentielle intervient alors que l’avenir de Jonathan David à Turin devient chaque jour plus incertain. La sortie prématurée de l’attaquant canadien lors d’un match amical contre Chelsea à Hong Kong a symboliquement signalé une passation de pouvoir estivale imminente.