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Joshua Zirkzee, l’attaquant de Manchester United, autorisé à retrouver la Serie A alors que la Juventus prépare une offensive pour un prêt
La Juventus accélère sa poursuite d'un prêt pour Joshua Zirkzee
La Juventus multiplie les démarches concrètes pour recruter Zirkzee lors du mercato estival. Le géant italien a reçu le feu vert crucial de Manchester United pour étudier un prêt, selon La Gazzetta dello Sport. L’attaquant né en 2001 a vécu deux saisons discrètes en Premier League. Il a exprimé une profonde nostalgie de la Serie A et a donné son plein accord pour rejoindre les Bianconeri.
Cette arrivée potentielle intervient alors que l’avenir de Jonathan David à Turin devient chaque jour plus incertain. La sortie prématurée de l’attaquant canadien lors d’un match amical contre Chelsea à Hong Kong a symboliquement signalé une passation de pouvoir estivale imminente.
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Massara négocie des conditions financières serrées
Le directeur sportif de la Continassa, Ricky Massara, pilote activement l’opération et travaille d’arrache-pied sur les derniers détails du contrat. L’objectif clair de Massara est d’obtenir un prêt sec, sans obligation d’achat, afin de préserver l’équilibre financier du club. La Juventus dispose d’une marge de manœuvre limitée sur le marché des transferts après avoir consenti un lourd investissement pour recruter Randal Kolo Muani. Le club italien a accepté un montant de 38 millions d’euros plus 12 M€ de bonus garantis avec le Paris Saint-Germain pour le Français.
Massara avait déjà tenté de recruter l’ancien joueur de Bologne durant son passage à la Roma. Il accélère désormais les négociations afin de saisir une opportunité qu’il juge immanquable pour le club turinois.
Polyvalence tactique pour l’attaque de Spalletti
Si Zirkzee n'est pas considéré comme un pur avant-centre, sa qualité technique et son expérience internationale renforceraient considérablement les options offensives de Luciano Spalletti. Le Néerlandais a déjà prouvé sa capacité à organiser le jeu au plus haut niveau du football italien.
Son éventuelle arrivée dépend de la résolution de la situation de David. L'attaquant canadien veut rester à Turin pour se racheter après une première saison décevante au cours de laquelle il n'a inscrit que huit buts, avec l'objectif de retrouver sa forme prolifique de l'époque de Lille. Bien que la Juventus apprécie le professionnalisme de David, l'opportunité de recruter Zirkzee en prêt pourrait pousser l'ancien Lillois à envisager un départ après seulement un an.
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Prochaines étapes dans le remaniement en attaque à Turin
Les négociations entre la Juventus et United devraient s’intensifier alors que Massara tente de finaliser l’accord. Régler l’avenir de David reste le domino essentiel qui doit tomber avant que les Bianconeri ne puissent officiellement boucler le prêt.
Si les discussions avec Manchester United venaient à s’effondrer de manière inattendue en fin de mercato, la Juventus a maintenu des solutions alternatives pour renforcer la ligne d’attaque de Spalletti. Le club continue de surveiller plusieurs attaquants susceptibles de quitter Chelsea, dont Nicolas Jackson, Emmanuel Emegha et Liam Delap, comme options de secours avant la fermeture du marché.
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