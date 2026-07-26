Le magnifique exploit individuel grâce auquel l’attaquant néerlandais a inscrit son nom au tableau des buteurs lors du 5-0 infligé à Rosenborg – dribble à l’entrée de la surface pour laisser sur place deux défenseurs, puis contournement du gardien – est la meilleure vitrine possible pour tenter d’impressionner Carrick et la direction de Manchester United, qui a investi près de 230 millions d’euros l’été dernier pour Sesko, Matheus Cunha et Mbeumo. L’espace pour le joueur né en 2001 s’est inévitablement réduit et les occasions de montrer sa qualité ont drastiquement chuté. Au point de faire penser que, pour Zirkzee, les portes du mercato pourraient déjà se rouvrir. En janvier dernier, la Roma a tenté concrètement de lui offrir à Gasperini une alternative importante à son compatriote Malen. Mais au final, cela ne s’est pas fait, en raison notamment de la volonté inflexible de Manchester United d’exiger une obligation d’achat.