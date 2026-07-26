Les deux premiers matches amicaux de Manchester United contre Wrexham et Rosenborg ont eu en Joshua Zirkzee l’un des protagonistes de l’équipe entraînée par Michael Carrick. L’ancien attaquant de Bologne est en quête d’une revanche personnelle après deux années très compliquées en Angleterre, au cours desquelles sa régularité de performance et les chiffres mis au service de Manchester United n’ont pas été à la hauteur des attentes (à peine 5 buts en 56 matches de Premier League).
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Joshua Zirkzee, encore un été en homme du mercato : les indications qui arrivent de la présaison avec Manchester United et l’intérêt de la Juventus
TOUJOURS SUR LE FIL
Le magnifique exploit individuel grâce auquel l’attaquant néerlandais a inscrit son nom au tableau des buteurs lors du 5-0 infligé à Rosenborg – dribble à l’entrée de la surface pour laisser sur place deux défenseurs, puis contournement du gardien – est la meilleure vitrine possible pour tenter d’impressionner Carrick et la direction de Manchester United, qui a investi près de 230 millions d’euros l’été dernier pour Sesko, Matheus Cunha et Mbeumo. L’espace pour le joueur né en 2001 s’est inévitablement réduit et les occasions de montrer sa qualité ont drastiquement chuté. Au point de faire penser que, pour Zirkzee, les portes du mercato pourraient déjà se rouvrir. En janvier dernier, la Roma a tenté concrètement de lui offrir à Gasperini une alternative importante à son compatriote Malen. Mais au final, cela ne s’est pas fait, en raison notamment de la volonté inflexible de Manchester United d’exiger une obligation d’achat.
La Juve est là
Le destin fait curieusement que, quelques mois plus tard, le nom de l’avant-centre formé au Bayern Munich réapparaisse sur la route de Frederic Massara, jusqu’en mai dernier directeur sportif de la Roma et aujourd’hui passé à la Juventus pour tenter de construire une équipe capable de lutter pour une qualification en Ligue des champions. La Juventus, qui espère offrir à Luciano Spalletti d’ici la semaine prochaine son premier choix pour l’attaque, Randal Kolo Muani, est à suivre de très près pour la suite de cet été si Manchester United ouvrait à un départ à des conditions favorables.
SI WATKINS ARRIVE...
La presse anglaise rapporte en effet que Manchester United n’exclut pas un nouvel investissement dans le secteur offensif pour un joueur qui viendrait s’ajouter à Sesko, Mbeumo et Cunha. Ollie Watkins d’Aston Villa est un profil très apprécié de Michael Carrick, prêt à mettre sur la table jusqu’à 40 millions de livres sterling, soit environ 45 millions d’euros, pour le joueur né en 1995. Si le feu vert arrivait de Birmingham, où un poids lourd comme Rogers est déjà parti pour Chelsea pour 137 millions d’euros, les scénarios à Manchester pour Joshua Zirkzee pourraient connaître un nouveau changement de direction.
Coup de la fin août
Sous contrat jusqu’en juin 2029 (mais une option de prolongation d’une saison supplémentaire figure dans son contrat), le joueur néerlandais recruté à l’été 2024 pour 42,5 millions d’euros, est aujourd’hui valorisé autour de 30 à 35 millions d’euros. La Juventus, qui devra faire preuve d’une grande prudence sur le plan économique pour boucler ses prochaines opérations sur le marché des transferts après l’achat de Jeff Ekhator en provenance du Genoa pour 16 millions d’euros plus des bonus, fait partie des clubs qui pourraient tenter une approche d’ici à la fin août, dans l’éventualité d’une ouverture de Manchester United à des formules commodes et avantageuses comme un prêt payant avec option d’achat. En Angleterre, Zirkzee perçoit un salaire de 3,5 millions d’euros nets par saison, qui entre dans les paramètres financiers du club turinois.
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