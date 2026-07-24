La Juventus s’intéresse à Joshua Zirkzee, une démarche inspirée par l’admiration de longue date que lui porte le nouveau directeur sportif Ricky Massara, déjà prêt à le recruter à la Roma lors du mercato d’hiver.

Si l’attaquant a marqué 12 buts et délivré 7 passes décisives sous les couleurs de Bologne en Serie A lors de l’exercice 2023-2024, il a ensuite peiné à s’imposer en Premier League, ne totalisant que 19 titularisations en 68 matchs de championnat au cours des deux dernières saisons. Son profil d’avant-poste moderne, adroit techniquement, correspond selon les observateurs aux exigences du système tactique de Spalletti.