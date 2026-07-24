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Joshua Zirkzee donne son feu vert à un transfert à la Juventus, tandis que l'attaquant de Manchester United continue de faire pression pour un retour en Serie A
La Juventus vise un doublé
Selon *La Gazzetta dello Sport*, l'attaquant de Manchester United, Zirkzee, aurait donné son accord de principe pour rejoindre la Juventus lors du mercato estival. Le club italien travaille activement à finaliser un prêt du Néerlandais, en menant des négociations intensives avec son agent, Kia Joorabchian. Parallèlement, la direction de la « Vieille Dame » fait également de la signature de Kolo Muani, du Paris Saint-Germain, une priorité afin de renforcer ses options offensives.
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Massara relance la piste Zirkzee
La Juventus s’intéresse à Joshua Zirkzee, une démarche inspirée par l’admiration de longue date que lui porte le nouveau directeur sportif Ricky Massara, déjà prêt à le recruter à la Roma lors du mercato d’hiver.
Si l’attaquant a marqué 12 buts et délivré 7 passes décisives sous les couleurs de Bologne en Serie A lors de l’exercice 2023-2024, il a ensuite peiné à s’imposer en Premier League, ne totalisant que 19 titularisations en 68 matchs de championnat au cours des deux dernières saisons. Son profil d’avant-poste moderne, adroit techniquement, correspond selon les observateurs aux exigences du système tactique de Spalletti.
La direction de Turin envisage une refonte
La stratégie offensive des Bianconeri sur le marché des transferts est motivée par un besoin urgent de renforcer leur ligne d’attaque, suite à la blessure du jeune attaquant italien Jeff Ekhator. Parallèlement aux négociations avec les Red Devils pour un prêt de Zirkzee, le PDG Giovanni Carnevali s’emploie activement à finaliser un transfert de Kolo Muani en provenance du PSG pour un montant de 40 millions d’euros, selon laGazzetta. La direction sportive est convaincue que l’association du raffinement technique de Zirkzee et de la vitesse de Kolo Muani créera une attaque bien plus dynamique et compétitive.
Spalletti attend des renforts offensifs
L'entraîneur de la Juve, Spalletti, attend désormais la validation du conseil d'administration concernant le calendrier de finalisation de ces deux renforts offensifs majeurs. Le club turinois est sous pression pour boucler rapidement son effectif afin de laisser aux nouvelles recrues le temps de s'adapter pendant la préparation estivale.
Les Bianconeri devront rapidement trouver leurs marques en Serie A, notamment lors de leur entrée en matière à l’extérieur face à Frosinone, promu de fraîche date, le 23 août.
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