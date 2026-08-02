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Joshua Zirkzee dit oui à la Juventus ! Le géant italien vise l’attaquant de Manchester United, mais prépare deux alternatives à Chelsea en raison de contraintes financières
La Juventus cherche à obtenir Zirkzee en prêt
Zirkzee a trouvé un accord de principe pour rejoindre la Juventus, selon La Gazzetta dello Sport. L’attaquant de 25 ans a vu ses opportunités limitées sous les ordres de Carrick et serait intrigué par la perspective de revenir dans un championnat où il s’était auparavant illustré avec Bologne.
Des contraintes financières signifient que la Juventus privilégie une formule temporaire précise pour faire venir l’attaquant à Turin. Le média indique que le scénario idéal pour la Juventus serait un prêt avec une option d’achat non obligatoire, reproduisant la structure qui a vu Marcus Rashford rejoindre temporairement Barcelone.
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Un échange pour Conceicao à l’étude ?
Le départ de Zirkzee représenterait une nouvelle étape majeure dans la transformation de l’effectif de l’équipe première menée par Carrick. Manchester United s’est montré actif sur le marché, en s’assurant des renforts au milieu de terrain avec Andrey Santos et Youri Tielemans pour un montant cumulé dépassant les 70 millions de livres sterling.
Manchester United explore également des solutions créatives pour améliorer ses options offensives tout en se séparant d’éléments indésirables. Plutôt qu’un simple prêt, le club pourrait chercher à tirer profit de l’intérêt de la Juventus pour Zirkzee, des informations suggérant qu’il est prêt à proposer le Néerlandais avec 30 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ailier de la Juventus Francisco Conceicao dans le cadre d’un ambitieux échange avec compensation financière.
Plans de secours à Stamford Bridge
Si Zirkzee reste la cible prioritaire de Luciano Spalletti, la Juventus ne met pas tous ses œufs dans le même panier. La direction du club sait que les négociations avec United pourraient s’avérer compliquées en raison de divergences de vue sur la formule du transfert. Par conséquent, les Bianconeri surveillent la situation à Chelsea, où un effectif pléthorique pourrait ouvrir la porte à des opportunités tardives lors des dernières semaines du mercato.
Si une arrivée de l’attaquant de United ne se concrétise pas, la Juve a identifié deux jeunes alternatives de Premier League. Le rapport ajoute que Liam Delap et la recrue estivale Emmanuel Emegha pourraient tous deux potentiellement être disponibles pour des prêts en provenance du club londonien. Spalletti recherche précisément un avant-centre grand et puissant pour mener l’attaque après le départ de Dusan Vlahovic, et les deux attaquants appartenant à Chelsea correspondent au profil requis pour lutter dans la course au Scudetto.
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L’arrivée de Kolo Muani force le départ de David
Le mouvement pour Zirkzee s’inscrit dans un remaniement offensif plus large à Turin. Le club aurait déjà bouclé un accord pour l’international français Randal Kolo Muani, qui est arrivé au centre J-Medical pour finaliser son transfert en provenance du Paris Saint-Germain. L’accord est structuré autour d’un montant garanti de 38 M€ plus jusqu’à 12 M€ supplémentaires de bonus, ce qui représente un investissement majeur pour le club.
Pour faciliter l’arrivée de Kolo Muani et, potentiellement, celle de Zirkzee, la Juventus doit se séparer de Jonathan David. L’international canadien a eu du mal à s’adapter à la vie en Serie A et est désormais considéré comme l’élément en trop dans les plans de Spalletti. Si David a publiquement exprimé son désir de rester et de se battre pour sa place, le club est prêt à autoriser une vente à 30 M€ pour équilibrer les comptes.
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