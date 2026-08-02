Zirkzee a trouvé un accord de principe pour rejoindre la Juventus, selon La Gazzetta dello Sport. L’attaquant de 25 ans a vu ses opportunités limitées sous les ordres de Carrick et serait intrigué par la perspective de revenir dans un championnat où il s’était auparavant illustré avec Bologne.

Des contraintes financières signifient que la Juventus privilégie une formule temporaire précise pour faire venir l’attaquant à Turin. Le média indique que le scénario idéal pour la Juventus serait un prêt avec une option d’achat non obligatoire, reproduisant la structure qui a vu Marcus Rashford rejoindre temporairement Barcelone.



