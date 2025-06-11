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Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Harry Sherlock

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Joshua Zirkzee a été aperçu en train de s'amuser pendant ses vacances à la Barbade : la star torse nu de Manchester United danse avec une femme inconnue

J. Zirkzee
Manchester United
Premier League

Joshua Zirkzee a été photographié en train de se divertir pendant ses vacances à la Barbade, alors que l'attaquant de Manchester United se faisait twerker par une autre festivalière.

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  • Zirkzee et Matthijs de Ligt en vacances
  • Les deux joueurs ont assisté aux festivités du carnaval à la Barbade.
  • L’attaquant s’est retrouvé au centre de l’attention d’une admiratrice.
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  • QUE S'EST-IL PASSÉ ?

    L’attaquant de Manchester United, Zirkzee, a pris son envol vers la Barbade pour y passer ses vacances, après une saison extrêmement décevante à Old Trafford. Suite à une 15e place au classement et à une défaite en finale de la Ligue Europa, le Néerlandais a rejoint son compatriote Matthijs De Ligt dans les Caraïbes, en prévision des festivités du carnaval.

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  • VUE D'ENSEMBLE

    Pendant la célébration, Zirkzee a attiré l’attention d’une festivalière qui s’est livrée à une séance de twerk contre l’international néerlandais. À l’issue de cette brève performance, le Néerlandais a pris plusieurs gorgées d’eau, visiblement épuisé.

  • Saviez-vous que… ?

    Zirkzee a disputé 32 matchs de Premier League cette saison, mais n'a réussi à marquer que trois buts. Son départ cet été a même été évoqué, éventuellement dans le cadre d'un échange visant à recruter l'attaquant de Naples Victor Osimhen.

  • Joshua Zirkzee Manchester United 2025Getty Images

    ET MAINTENANT ?

    Le premier match amical de pré-saison de Manchester United est programmé contre Leeds le 19 juillet. Zirkzee devrait quant à lui bénéficier d’une pause prolongée jusqu’à cette date.

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