Joshua Zirkzee a été aperçu en train de s'amuser pendant ses vacances à la Barbade : la star torse nu de Manchester United danse avec une femme inconnue

- Zirkzee et Matthijs de Ligt en vacances
- Les deux joueurs ont assisté aux festivités du carnaval à la Barbade.
- L’attaquant s’est retrouvé au centre de l’attention d’une admiratrice.
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L’attaquant de Manchester United, Zirkzee, a pris son envol vers la Barbade pour y passer ses vacances, après une saison extrêmement décevante à Old Trafford. Suite à une 15e place au classement et à une défaite en finale de la Ligue Europa, le Néerlandais a rejoint son compatriote Matthijs De Ligt dans les Caraïbes, en prévision des festivités du carnaval.
Pendant la célébration, Zirkzee a attiré l’attention d’une festivalière qui s’est livrée à une séance de twerk contre l’international néerlandais. À l’issue de cette brève performance, le Néerlandais a pris plusieurs gorgées d’eau, visiblement épuisé.
Zirkzee a disputé 32 matchs de Premier League cette saison, mais n'a réussi à marquer que trois buts. Son départ cet été a même été évoqué, éventuellement dans le cadre d'un échange visant à recruter l'attaquant de Naples Victor Osimhen.
Le premier match amical de pré-saison de Manchester United est programmé contre Leeds le 19 juillet. Zirkzee devrait quant à lui bénéficier d’une pause prolongée jusqu’à cette date.