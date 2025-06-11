Joshua Zirkzee a été aperçu en train de s'amuser pendant ses vacances à la Barbade : la star torse nu de Manchester United danse avec une femme inconnue

L’attaquant de Manchester United, Zirkzee, a pris son envol vers la Barbade pour y passer ses vacances, après une saison extrêmement décevante à Old Trafford. Suite à une 15e place au classement et à une défaite en finale de la Ligue Europa, le Néerlandais a rejoint son compatriote Matthijs De Ligt dans les Caraïbes, en prévision des festivités du carnaval.