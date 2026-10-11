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Joshua Kimmich, star du Bayern Munich, sort du silence sur le débat autour de son rôle en équipe d’Allemagne et défend Jurgen Klopp
Kimmich reste imperturbable face aux critiques visant la sélection nationale
Le milieu de terrain expérimenté s’est retrouvé au cœur d’un vif débat lors de la dernière trêve internationale. Après les prestations prometteuses de jeunes talents dans l’entrejeu, des personnalités de premier plan, dont Oliver Kahn, Lothar Matthaus et Michael Ballack, se sont demandé si le joueur de 31 ans devait conserver sa place dans le onze de départ. Malgré cette agitation, le capitaine de l’Allemagne s’est exprimé sur le débat après le match nul du Bayern contre Augsbourg (2-2), samedi.
« Honnêtement, je n’ai pas vraiment suivi tout ça, mais on sent quand même que cela a fait un peu de bruit », a déclaré Kimmich à Bild. « Cela fait maintenant 11 ans que je fais ce métier. Je sais comment fonctionne ce milieu. La seule chose sur laquelle je peux et dois me concentrer, ce sont mes propres performances. C’est ce que j’ai fait ces 11 dernières années. Je continuerai à faire de même. Au bout du compte, ce sont toujours les meilleurs joueurs qui jouent. J’ai plutôt bien réussi à figurer parmi les meilleurs ces dix dernières années. C’est mon objectif et c’est pour cela que je travaille chaque jour. Je veillerai à fournir les performances attendues tous les trois jours. »
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Les rotations tactiques et la communication de Klopp
Le débat s’est intensifié lorsque Klopp a choisi de ne faire appel à Kimmich que pour les premiers matches de la fenêtre internationale, contre les Pays-Bas et la Grèce. En l’absence du joueur du Bayern, l’équipe a signé une victoire convaincante 2-0 face à la Serbie, tandis que le jeune duo de milieux formé par Aleksandar Pavlovic et Tom Bischof a été largement salué. Certains ont vu dans ce changement tactique le signe que l’ancien entraîneur de Liverpool était prêt à se passer des cadres en place,
Kimmich a reconnu qu’il aurait préféré rester plus longtemps avec le groupe, notamment compte tenu des besoins de l’équipe. « J’aurais aimé rester plus longtemps, surtout quand Jamal s’est blessé. À ce moment-là, je me suis dit : ‹ Jamal était prévu pour les deux semaines. Peut-être qu’une porte va s’ouvrir, qu’une autre occasion va se présenter › », a-t-il expliqué.
Défendre l’entraîneur malgré un rôle réduit
Interrogé sur la nécessité d’un soutien public plus appuyé de Klopp pour faire taire les critiques, Kimmich a immédiatement défendu son entraîneur. Le capitaine a souligné que la communication entre le staff technique et les joueurs était parfaitement claire depuis l’arrivée de Klopp aux commandes. Il a écarté toute idée de désaccord, précisant que cette rotation avait été convenue à l’avance et ne constituait pas une mise à l’écart soudaine.
« Non, pas du tout », a répondu Kimmich au sujet d’un éventuel besoin de soutien public plus affirmé. « Il a simplement décrit la situation telle qu’elle était. Il a été parfaitement clair dès le départ. Il me l’a annoncé et m’en a également expliqué les raisons. Cela me convenait donc, et tout était clair pour moi. »
- AFP
Se concentrer sur le Bayern et les défis à venir
Pour l’heure, Kimmich se reconcentre sur ses obligations en club, alors que le Bayern doit composer avec un calendrier chargé. Le récent match nul 2-2 à Augsbourg a été frustrant pour le géant de Bundesliga, mais il a permis à Kimmich de montrer qu’il reste un élément important de l’équipe de Vincent Kompany. Il sait que maintenir un haut niveau à l’Allianz Arena est le seul moyen de conserver une place de premier plan dans les projets de Klopp pour le prochain grand tournoi. Le Bayern délaisse désormais la compétition nationale pour se tourner vers la scène européenne. Le géant de Bundesliga disputera un match de Ligue des champions chez Viking en milieu de semaine.
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