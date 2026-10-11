Joshua Kimmich, star du Bayern Munich, sort du silence sur le débat autour de son rôle en équipe d’Allemagne et défend Jurgen Klopp

Le milieu de terrain expérimenté s’est retrouvé au cœur d’un vif débat lors de la dernière trêve internationale. Après les prestations prometteuses de jeunes talents dans l’entrejeu, des personnalités de premier plan, dont Oliver Kahn, Lothar Matthaus et Michael Ballack, se sont demandé si le joueur de 31 ans devait conserver sa place dans le onze de départ. Malgré cette agitation, le capitaine de l’Allemagne s’est exprimé sur le débat après le match nul du Bayern contre Augsbourg (2-2), samedi.

« Honnêtement, je n’ai pas vraiment suivi tout ça, mais on sent quand même que cela a fait un peu de bruit », a déclaré Kimmich à Bild. « Cela fait maintenant 11 ans que je fais ce métier. Je sais comment fonctionne ce milieu. La seule chose sur laquelle je peux et dois me concentrer, ce sont mes propres performances. C’est ce que j’ai fait ces 11 dernières années. Je continuerai à faire de même. Au bout du compte, ce sont toujours les meilleurs joueurs qui jouent. J’ai plutôt bien réussi à figurer parmi les meilleurs ces dix dernières années. C’est mon objectif et c’est pour cela que je travaille chaque jour. Je veillerai à fournir les performances attendues tous les trois jours. »