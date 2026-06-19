Mercredi, le milieu de terrain Yan Diomande a publié sur le site The Players’ Tribune une lettre émouvante adressée à sa sœur défunte. Roxane, 15 ans, est décédée il y a un an dans des circonstances encore inexpliquées après une soirée. « Je veillerai à ce que tu continues à vivre », a écrit Diomande. « Je veillerai à ce que tout le monde connaisse ton nom, dans le monde entier. »
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Joshua Kimmich se compare à un héros du FC Bayern ! Le milieu allemand serait-il en train de perturber la Mannschaft ?
Parallèlement, Diomande s'attache consciencieusement à se faire connaître à l'échelle mondiale. Après une première saison exceptionnelle au RB Leipzig (23 points marqués en 36 matchs officiels), le jeune homme de 19 ans fait désormais sensation à la Coupe du monde. Lors de la victoire 1-0 des Ivoiriens face aux Equatoriens, grands favoris de la rencontre d’ouverture, il a résisté à Piero Hincapie, défenseur du FC Arsenal, finaliste de la Ligue des champions, et a réalisé le plus grand nombre de touches de balle du match (80), une performance rare pour un ailier. Logiquement, il a été élu homme du match.
Aligné de manière inattendue sur l’aile droite contre l’Équateur – bien qu’il occupe souvent ce côté avec Leipzig, il privilégiait jusqu’ici la gauche en sélection – il a su s’adapter avec brio. Son positionnement face à l’Allemagne dépendra du choix du deuxième ailier. Si, comme prévu, Amad Diallo (Manchester United), auteur du but victorieux après être entré en jeu contre l’Équateur, remplace Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim) dans le onze de départ, Diomande glissera alors à gauche, où il croisera la route du latéral droit allemand Joshua Kimmich.
Kimmich, qui l’a déjà croisé en Bundesliga, a récemment encensé l’Ivoirien : « Leipzig a connu des hauts et des bas, mais lui a toujours été brillant et constant, livrant des performances spectaculaires. » Et le Bavarois d’établir un parallèle avec un ancien coéquipier : Kingsley Coman, héros de la finale de la Ligue des champions 2020. « Son dribble “start-stop” est exceptionnel, un peu comme Kingsley chez nous au Bayern à l’époque. Il accélère à fond, freine l’adversaire, puis accélère à nouveau. »
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« Ce sont des locomotives » : Antonio Rüdiger salue la puissance des ailiers ivoiriens.
La vitesse de Diomande, associée à ses qualités techniques, fait de lui une véritable menace pour l’équipe allemande, qui aime monter haut. Mais les autres attaquants de la Côte d’Ivoire sont eux aussi très rapides. « Ce sont des trains à grande vitesse », déclare Antonio Rüdiger. « Ils adorent les duels et les contre-attaques. »
Dès la victoire 7-1 en ouverture contre Curaçao, l’Allemagne – pourtant opposée à des adversaires nettement moins armés – avait parfois peiné à contenir les contres-attaques rapides. Surtout sur les ailes, lorsque Kimmich et le latéral gauche Nathaniel Brown, conformément aux consignes du sélectionneur Julian Nagelsmann, montaient haut ou se repliaient vers l’intérieur. Ce positionnement leur a permis, d’une part, d’inscrire chacun deux passes décisives. Mais cette liberté a aussi créé de larges intervalles derrière eux.
« Face à la Côte d’Ivoire, il sera crucial de bien couvrir nos arrières », a averti Kimmich. « Quand on doit défendre à 50 ou 60 mètres et qu’on n’est pas concentré, la course devient piégeuse. » Lors de la dernière saison de Bundesliga, Diomandé a atteint 36,30 km/h, tandis que Kimmich se limitait à 33,08 km/h. Le capitaine insiste donc sur la nécessité d’un « bon équilibre » et préconise, en cas de doute, de « n’attaquer qu’à cinq ou six contre huit défenseurs » pour garantir une couverture défensive suffisante.
Julian Nagelsmann, qui a entendu les mises en garde de son capitaine, envisagerait donc quelques ajustements tactiques. Selon Bild, l’ailier droit Leroy Sané a ainsi participé à une séance à huis clos en se repliant très bas, jusqu’à former une ligne défensive à cinq en tant que piston droit, afin d’apporter une couverture supplémentaire.
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La Côte d’Ivoire a terminé les éliminatoires de la Coupe du monde sans concéder le moindre but.
Les attaquants allemands, eux, devront braver une arrière-garde ivoirienne particulièrement hermétique. La Côte d’Ivoire n’a encaissé aucun but durant la phase de qualification à la Coupe du monde, et a maintenu ses cages inviolées lors de son entrée en lice face à l’Équateur (bien qu’elle ait tout de même concédé deux tirs sur la barre transversale).
Pour ce match, le sélectionneur Emerse Faé avait dû se passer de ses deux défenseurs centraux titulaires, Odilon Kossounou (Atalanta Bergame) et Evan Ndicka (AS Rome), tous deux blessés. Tous deux devraient toutefois être opérationnels pour affronter l’Allemagne. À droite de la défense, Guela Doué (Racing Strasbourg) occupe le couloir ; il est le frère de Désiré Doué, international français et double vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG.
L’avant-centre Elye Wahi a finalement été autorisé à rejoindre le groupe. L’ancien joueur de l’Eintracht Francfort, dont la carrière a connu un net essoufflement, avait dans un premier temps craint de se voir refuser l’entrée au Canada en raison d’une enquête pour soupçon de fraude aux paris et de trucage de matchs. Jeudi, il a obtenu l’autorisation d’entrer sur le territoire.
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Yan Diomande rejoindra-t-il Liverpool ou le PSG après la Coupe du monde ?
Les plus grands espoirs de la Côte d’Ivoire reposent sur Diomande, qui peut en outre fournir au sélectionneur national Faé des conseils avisés sur les joueurs de la Bundesliga qu’il connaît parfaitement. La durée pendant laquelle Diomande continuera à jouer pour Leipzig semble pour l’instant totalement incertaine. Depuis longtemps déjà, de grands clubs internationaux tels que le PSG et le FC Liverpool se disputeraient ses services, et le montant de son transfert serait estimé à 120 millions d’euros.
Si l’attaquant venait à quitter l’Allemagne, il conserverait en tout cas un surnom en souvenir. « Quand j’ai rejoint Leipzig, j’étais toujours en retard », a-t-il écrit dans The Players’ Tribune. « Enfin, pas vraiment en retard, mais pile à l’heure. Or, en Allemagne, cela signifie qu’on est beaucoup trop en retard. C’est pourquoi, à un moment donné, je me suis mis à arriver 90 minutes en avance à chaque rendez-vous. C’est là que les autres ont commencé à m’appeler “l’Allemand”. »