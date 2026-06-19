Parallèlement, Diomande s'attache consciencieusement à se faire connaître à l'échelle mondiale. Après une première saison exceptionnelle au RB Leipzig (23 points marqués en 36 matchs officiels), le jeune homme de 19 ans fait désormais sensation à la Coupe du monde. Lors de la victoire 1-0 des Ivoiriens face aux Equatoriens, grands favoris de la rencontre d’ouverture, il a résisté à Piero Hincapie, défenseur du FC Arsenal, finaliste de la Ligue des champions, et a réalisé le plus grand nombre de touches de balle du match (80), une performance rare pour un ailier. Logiquement, il a été élu homme du match.

Aligné de manière inattendue sur l’aile droite contre l’Équateur – bien qu’il occupe souvent ce côté avec Leipzig, il privilégiait jusqu’ici la gauche en sélection – il a su s’adapter avec brio. Son positionnement face à l’Allemagne dépendra du choix du deuxième ailier. Si, comme prévu, Amad Diallo (Manchester United), auteur du but victorieux après être entré en jeu contre l’Équateur, remplace Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim) dans le onze de départ, Diomande glissera alors à gauche, où il croisera la route du latéral droit allemand Joshua Kimmich.

Kimmich, qui l’a déjà croisé en Bundesliga, a récemment encensé l’Ivoirien : « Leipzig a connu des hauts et des bas, mais lui a toujours été brillant et constant, livrant des performances spectaculaires. » Et le Bavarois d’établir un parallèle avec un ancien coéquipier : Kingsley Coman, héros de la finale de la Ligue des champions 2020. « Son dribble “start-stop” est exceptionnel, un peu comme Kingsley chez nous au Bayern à l’époque. Il accélère à fond, freine l’adversaire, puis accélère à nouveau. »