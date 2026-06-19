Mercredi, le milieu de terrain Yan Diomande a publié sur le site The Players’ Tribune une lettre émouvante adressée à sa sœur défunte. Roxane, 15 ans, est décédée il y a un an dans des circonstances encore inexpliquées après une soirée. « Je veillerai à ce que tu continues à vivre », a écrit Diomande. « Je veillerai à ce que tout le monde connaisse ton nom, dans le monde entier. »
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Joshua Kimmich se compare à un héros du FC Bayern ! Le milieu allemand pourrait-il perturber la Mannschaft ?
Parallèlement, Diomande s'attache avec soin à renforcer sa notoriété internationale. Après une première saison exceptionnelle au RB Leipzig (23 points marqués en 36 matchs officiels), le jeune homme de 19 ans fait désormais sensation à la Coupe du monde. Lors de la victoire surprise de la Côte d’Ivoire 1-0 face aux Équatoriens, grands favoris de la rencontre d’ouverture, il a pris de vitesse Piero Hincapie, défenseur du FC Arsenal, finaliste de la Ligue des champions, et a terminé la rencontre avec 80 ballons touchés, soit le total le plus élevé de son équipe. Une performance remarquable pour un ailier, logiquement récompensée par le titre de meilleur joueur du match.
Aligné de manière inattendue sur l’aile droite contre l’Équateur – bien qu’il occupe souvent ce côté avec Leipzig, il privilégiait jusqu’ici le flanc gauche en sélection. Son positionnement face à l’Allemagne dépendra toutefois du choix du deuxième ailier. Si, comme prévu, Amad Diallo (Manchester United), auteur du but victorieux après être entré en jeu contre l’Équateur, remplace Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim) dans le onze de départ, Diomande glissera sur la gauche, où il croisera la route du latéral droit allemand Joshua Kimmich.
Kimmich, qui l’a déjà croisé en Bundesliga, n’a pas caché son admiration : « Leipzig a connu des hauts et des bas, mais lui a toujours été brillant et constant, livrant des performances spectaculaires. » Il voit en lui un profil proche de celui d’un ancien coéquipier du Bayern, Kingsley Coman, héros de la finale de la Ligue des champions 2020. « Son dribble “start-stop” est exceptionnel, un peu comme Kingsley chez nous au Bayern à l’époque. Il accélère à fond, freine l’adversaire, puis accélère à nouveau. »
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« Ce sont des locomotives de classe D » : Antonio Rüdiger salue les ailiers de la Côte d’Ivoire.
La vitesse de Diomande, associée à ses qualités techniques, fait de lui une véritable menace pour l’équipe allemande, qui aime bien monter haut. Mais les autres attaquants de la Côte d’Ivoire sont eux aussi très rapides. « Ce sont des trains à grande vitesse », a déclaré Antonio Rüdiger. « Ils adorent les duels et les contre-attaques. »
Dès la victoire 7-1 en ouverture contre Curaçao, l’Allemagne – pourtant opposée à des adversaires nettement moins armés – avait parfois peiné à contenir les contres. Surtout sur les ailes, lorsque Kimmich et le latéral gauche Nathaniel Brown, comme l’avait demandé le sélectionneur Julian Nagelsmann, montaient haut ou se repliaient vers l’intérieur. Ce qui leur a permis, certes, d’inscrire chacun deux passes décisives. Mais cette approche a aussi créé de vastes intervalles derrière eux.
« Face à la Côte d’Ivoire, il sera crucial de bien couvrir nos arrières », a averti Kimmich. « Quand on doit défendre à 50 ou 60 mètres et qu’on n’est pas concentré, la course devient vite délicate. » Lors du dernier exercice de Bundesliga, Diomandé a atteint 36,30 km/h, tandis que Kimmich se limitait à 33,08 km/h. Le capitaine insiste donc pour trouver « le bon équilibre » et préconise, en cas de doute, de « n’attaquer qu’à cinq ou six contre huit défenseurs » afin de garantir une couverture défensive suffisante.
Julian Nagelsmann, qui a entendu les mises en garde de son capitaine, envisagerait donc quelques ajustements tactiques. Selon Bild, l’ailier droit Leroy Sané a même participé à une séance à huis clos en se repliant très bas, jusqu’à jouer comme piston droit d’une défense à cinq, afin d’apporter une couverture supplémentaire.
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La Côte d’Ivoire a terminé les éliminatoires de la Coupe du monde sans concéder le moindre but.
Les attaquants allemands, eux, vont heurter une défense hermétique. La Côte d’Ivoire n’a encaissé aucun but durant les éliminatoires de la Coupe du monde, puis a maintenu sa cage inviolée lors de son entrée en lice face à l’Équateur (même si deux tirs ont frappé la barre transversale).
Pour le match d’ouverture, le sélectionneur Emerse Faé avait déjà dû se passer de ses deux défenseurs centraux titulaires, Odilon Kossounou (Atalanta Bergame) et Evan Ndicka (AS Rome), tous deux blessés. Tous deux devraient toutefois être réintégrés pour affronter l’Allemagne. Le poste d’arrière droit est occupé par Guela Doué (Racing Strasbourg), frère de l’international français Désiré Doué, double vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG.
L’avant-centre Elye Wahi intègre finalement le groupe. L’ancien joueur de l’Eintracht Francfort, dont la carrière a pris un tournant délicat, avait d’abord craint de se voir refuser l’entrée au Canada en raison d’une enquête pour soupçon de fraude aux paris et de trucage de matchs. Jeudi, il a toutefois obtenu l’autorisation d’entrer sur le territoire.
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Yan Diomande rejoindra-t-il Liverpool ou le PSG après la Coupe du monde ?
Les plus grands espoirs de la Côte d’Ivoire reposent sur Diomande, qui fournit en outre au sélectionneur national Faé des conseils avisés sur les joueurs de la Bundesliga qu’il connaît parfaitement. La durée de son séjour à Leipzig reste pour l’instant incertaine. Depuis longtemps, de grands clubs internationaux comme le PSG et Liverpool s’intéresseraient à lui, et son transfert serait estimé à 120 millions d’euros.
Si l’attaquant venait à quitter l’Allemagne, il emporterait toutefois avec lui un surnom évocateur. « Quand j’ai rejoint Leipzig, j’étais toujours en retard », a-t-il écrit dans The Players’ Tribune. « Enfin, pas vraiment en retard, mais pile à l’heure. Or, en Allemagne, cela signifie qu’on est beaucoup trop en retard. C’est pourquoi, à un moment donné, je me suis mis à arriver 90 minutes en avance à chaque rendez-vous. C’est là que les autres ont commencé à m’appeler “l’Allemand”. »