Parallèlement, Diomande s'attache avec soin à renforcer sa notoriété internationale. Après une première saison exceptionnelle au RB Leipzig (23 points marqués en 36 matchs officiels), le jeune homme de 19 ans fait désormais sensation à la Coupe du monde. Lors de la victoire surprise de la Côte d’Ivoire 1-0 face aux Équatoriens, grands favoris de la rencontre d’ouverture, il a pris de vitesse Piero Hincapie, défenseur du FC Arsenal, finaliste de la Ligue des champions, et a terminé la rencontre avec 80 ballons touchés, soit le total le plus élevé de son équipe. Une performance remarquable pour un ailier, logiquement récompensée par le titre de meilleur joueur du match.

Aligné de manière inattendue sur l’aile droite contre l’Équateur – bien qu’il occupe souvent ce côté avec Leipzig, il privilégiait jusqu’ici le flanc gauche en sélection. Son positionnement face à l’Allemagne dépendra toutefois du choix du deuxième ailier. Si, comme prévu, Amad Diallo (Manchester United), auteur du but victorieux après être entré en jeu contre l’Équateur, remplace Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim) dans le onze de départ, Diomande glissera sur la gauche, où il croisera la route du latéral droit allemand Joshua Kimmich.

Kimmich, qui l’a déjà croisé en Bundesliga, n’a pas caché son admiration : « Leipzig a connu des hauts et des bas, mais lui a toujours été brillant et constant, livrant des performances spectaculaires. » Il voit en lui un profil proche de celui d’un ancien coéquipier du Bayern, Kingsley Coman, héros de la finale de la Ligue des champions 2020. « Son dribble “start-stop” est exceptionnel, un peu comme Kingsley chez nous au Bayern à l’époque. Il accélère à fond, freine l’adversaire, puis accélère à nouveau. »