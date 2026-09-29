Soulignant le manque de rythme dans le jeu de l'Allemagne, Basler a exhorté Klopp à limiter la liberté du milieu de terrain, avertissant que son habitude de conserver le ballon rend l'équipe facile à lire.

Il a ajouté : « Je pense que Jurgen Klopp doit intervenir à l'avenir, parce que ce genre de football ne nous mènera pas plus loin si Kimmich remonte le ballon dans l'entrejeu en dribblant et ralentit le jeu.

« Le jeu de Kimmich a été décrypté. Vous l'avez parfaitement vu contre la Grèce hier. Ils savent que lorsqu'il a le ballon, il essaie parfois de le piquer au-dessus de la défense. Ils ont repoussé chaque ballon de la tête. C'est la vérité. »

Basler a également soutenu l'analyse de Bastian Schweinsteiger selon laquelle l'Allemagne a glissé dans la moyenne : « Basti l'a parfaitement dit hier. Nous n'avons plus de joueurs de classe mondiale. Cela fait des années que nous n'avons plus de joueurs de classe mondiale. »