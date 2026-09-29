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Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduit par

Joshua Kimmich « n’est pas un joueur de classe mondiale », estime Mario Basler, alors que l’ancien international allemand s’en prend au milieu de terrain du Bayern Munich après la défaite contre la Grèce

J. Kimmich
M. Basler
J. Klopp
Allemagne vs Grèce
Allemagne
Grèce
UEFA Nations League A
Bayern Munich

Mario Basler n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de Joshua Kimmich après l’embarrassante défaite 1-0 de l’Allemagne contre la Grèce en Ligue des nations à Augsbourg. L’ancien international, connu pour son franc-parler, a estimé que le milieu de terrain du Bayern Munich ralentit constamment le rythme et a insisté sur le fait que Jurgen Klopp doit d’urgence repenser le rôle du capitaine en équipe nationale.

  • Un ancien international s’en prend au milieu de terrain talismanique

    Basler a livré un verdict sans concession sur Kimmich, assurant que le capitaine de l'Allemagne est loin d'avoir le niveau mondial. Cette sévère évaluation est intervenue dans la foulée d'une surprenante défaite 1-0 contre la Grèce à Augsbourg, où la frappe décisive de Dimitrios Kourbelis a été déviée par Kimmich lui-même. Ce résultat frustrant a gâché le premier match à domicile de Klopp à la tête de l'équipe, malgré 75 % de possession pour les hôtes.

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    Un consultant s’interroge sur la valeur réelle du capitaine

    L’homme de 57 ans a remis en question la tendance de l’Allemagne à faire passer chaque action par Kimmich, soulignant que sa forte implication n’avait apporté aucun tranchant. Sur son podcast Basler Ballertvia Sport.de, Basler a déclaré : « Kimmich court quelque part. Tout le monde lui donne immédiatement le ballon. Je ne sais pas pourquoi. Mais hier, il n’est rien sorti de Kimmich. Le plus grand nombre de touches de balle, beaucoup de terrain couvert, oui, mais il n’en est rien sorti.

    « Cela fait des mois, voire des années, que je le dis : Kimmich n’est pas un joueur de classe mondiale. C’est un milieu de terrain normal qui, apparemment, veut tirer tous les corners, tous les coups francs, tout, et qui court partout. »

  • Des failles tactiques déclenchent une alerte urgente

    Soulignant le manque de rythme dans le jeu de l'Allemagne, Basler a exhorté Klopp à limiter la liberté du milieu de terrain, avertissant que son habitude de conserver le ballon rend l'équipe facile à lire.

    Il a ajouté : « Je pense que Jurgen Klopp doit intervenir à l'avenir, parce que ce genre de football ne nous mènera pas plus loin si Kimmich remonte le ballon dans l'entrejeu en dribblant et ralentit le jeu.

    « Le jeu de Kimmich a été décrypté. Vous l'avez parfaitement vu contre la Grèce hier. Ils savent que lorsqu'il a le ballon, il essaie parfois de le piquer au-dessus de la défense. Ils ont repoussé chaque ballon de la tête. C'est la vérité. »

    Basler a également soutenu l'analyse de Bastian Schweinsteiger selon laquelle l'Allemagne a glissé dans la moyenne : « Basti l'a parfaitement dit hier. Nous n'avons plus de joueurs de classe mondiale. Cela fait des années que nous n'avons plus de joueurs de classe mondiale. »

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