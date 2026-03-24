Dans une interview publiée sur DFB.de, Kimmich a dressé un bilan sans concession de la situation de son équipe sur la scène internationale, à la veille de leur match amical à Bâle. Le milieu de terrain de 31 ans a reconnu que, malgré son prestige historique, les éliminations dès la phase de groupes lors des deux dernières éditions de la compétition ont fait perdre à l'équipe son statut de favorite. Alors que le sélectionneur Julian Nagelsmann cherche à créer une dynamique avant de se rendre aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le capitaine reste réaliste quant aux défis à venir.

Il a déclaré : « Nous ne sommes pas les grands favoris car nous n'avons pas été à la hauteur lors des tournois précédents. Lorsque le premier match commence, il ne s'agit que de ce match et de rien d'autre, sans aucun lien avec le déroulement des tournois passés. »