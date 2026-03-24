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Joshua Kimmich minimise les chances de l'Allemagne pour la Coupe du monde 2026 alors que le capitaine se prépare pour le match contre la Suisse
Kimmich évoque le statut d'outsider avant le déplacement à Bâle
Dans une interview publiée sur DFB.de, Kimmich a dressé un bilan sans concession de la situation de son équipe sur la scène internationale, à la veille de leur match amical à Bâle. Le milieu de terrain de 31 ans a reconnu que, malgré son prestige historique, les éliminations dès la phase de groupes lors des deux dernières éditions de la compétition ont fait perdre à l'équipe son statut de favorite. Alors que le sélectionneur Julian Nagelsmann cherche à créer une dynamique avant de se rendre aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le capitaine reste réaliste quant aux défis à venir.
Il a déclaré : « Nous ne sommes pas les grands favoris car nous n'avons pas été à la hauteur lors des tournois précédents. Lorsque le premier match commence, il ne s'agit que de ce match et de rien d'autre, sans aucun lien avec le déroulement des tournois passés. »
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Diriger l'équipe nationale en tant que capitaine
Ce cycle de tournois marque un tournant important pour Kimmich, qui a endossé le rôle de leader principal en 2024 après le départ de Manuel Neuer de la sélection nationale. Le joueur de 31 ans a souligné que sa vision des choses avait considérablement évolué depuis ses débuts en équipe nationale, précisant que ses responsabilités allaient désormais bien au-delà de ses propres performances sur le terrain. Revenant sur son évolution au fil des ans, il a expliqué : « On évolue vers un rôle différent au fil des ans. En tant que capitaine, j'ai un rôle différent de celui que j'avais lors des tournois d'il y a quatre ou huit ans. Le bilan n'est pas bon, mais cela ne change en rien l'approche des tournois. »
Soutenir la cohérence de l'entraîneur principal
Si le capitaine a minimisé le statut de favori, il a apporté un soutien sans faille à Nagelsmann. Il estime que l'approche constante et la conviction tactique de l'ancien entraîneur du Bayern sont exactement ce dont l'équipe a besoin pour trouver son identité. Il a salué la capacité de l'entraîneur à rester fidèle à ses principes, indépendamment du bruit ambiant lié aux résultats de l'équipe. « Il n'a pas beaucoup changé son approche ni sa préparation », a-t-il expliqué. « La préparation pour l'Euro s'est très bien déroulée. La constance est l'une des forces d'un entraîneur. La situation à l'extérieur change constamment au gré des victoires et des défaites, c'est pourquoi la cohésion interne est essentielle. »
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La recherche de la meilleure équipe plutôt que du talent individuel
D'ici là, l'Allemagne disputera quatre matchs amicaux internationaux afin de peaufiner son système avant le début du tournoi. Après son déplacement en Suisse le 27 mars, l'équipe accueillera le Ghana le 30 mars. Ses derniers préparatifs comprendront un match à domicile contre la Finlande le 31 mai, avant de se rendre aux États-Unis pour y affronter cette équipe le 6 juin.
Ces rencontres sont cruciales pour forger la cohésion mise en avant par le capitaine. « L'important n'est pas d'avoir le meilleur effectif du monde, mais la meilleure équipe du monde », a-t-il souligné. L'équipe entamera ensuite sa campagne dans le groupe E de la Coupe du monde contre Curaçao le 14 juin, avant d'affronter la Côte d'Ivoire et l'Équateur.