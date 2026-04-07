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Joshua Kimmich minimise la querelle avec Vinicius Junior alors que le Bayern Munich se prépare pour le choc contre le Real Madrid en Ligue des champions
Pas de place pour la rancune
Le Bayern est arrivé dans la capitale espagnole pour un choc au sommet en quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid. Alors que les supporters n’ont pas tardé à revenir sur la demi-finale de 2024 – et plus particulièrement sur un incident où Vinicius semblait narguer Kimmich en laissant tomber le ballon lors d’une remise en jeu –, le vétéran du Bayern reste entièrement concentré sur le présent. Le thème de la « revanche » a dominé les préparatifs, mais l’ambiance dans le camp bavarois reste sereine. L’équipe de Vincent Kompany se rend au Bernabéu avec l’intention de prendre sa revanche après ses récentes déceptions européennes et de s’assurer un avantage crucial lors de ce match aller face aux 15 fois champions d’Europe.
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Ça fait partie du jeu
Kimmich a insisté sur le fait que les accrochages précédents avec l'attaquant brésilien ne relevaient que de la rivalité sportive habituelle.
« On en fait toute une histoire », a déclaré Kimmich aux journalistes, selon le Bild. « Bien sûr, le Real Madrid est également réputé pour ses talents de gestion du jeu. Le temps jouait en faveur de Madrid. Par conséquent, chacun a ses propres stratégies pour faire tourner le chronomètre. »
Le plan de Kompany pour venir à bout du Real Madrid
Alors que l'attention se porte souvent sur la bataille tactique, Kompany a tenu à souligner que certains joueurs possèdent les qualités nécessaires pour déjouer même les plans les mieux préparés. Interrogé sur la perspective d'affronter à la fois Vinicius et Kylian Mbappé, l'entraîneur belge a préféré se concentrer sur le défi collectif plutôt que sur les dilemmes de sélection internes du Real Madrid.
« À ce niveau, toutes les équipes sont dangereuses », a expliqué Kompany. « Chaque équipe peut créer quelque chose de spécial. On peut encaisser un but, mais on peut aussi en marquer un. On ne peut pas avoir un plan de jeu contre le Real Madrid qui neutralise complètement leurs qualités individuelles. C’est pour ça que tout le monde vient voir ces matchs. Mais je crois aussi qu’on ne peut pas complètement éliminer nos propres qualités du jeu.
« Le plus important, c’est de ne pas perdre de vue ce qui nous a amenés ici au départ. Demain, nous devons nous concentrer totalement sur le match le plus difficile que l’on puisse avoir en Europe, mais nous voulons être concentrés à 100 % sur la manière de gagner et sur la façon dont nous voulons gagner. Je veux simplement que nous gagnions, et que l’équipe soit intrépide et montre ce dont elle est capable. »
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Et maintenant ?
Après un match difficile contre les Blancos, les Rouges se concentreront désormais sur le championnat national, où ils affronteront St. Pauli en Bundesliga. Ils occupent actuellement la tête du classement, avec neuf points d'avance sur leur plus proche poursuivant, le Borussia Dortmund. Ils recevront ensuite le Real Madrid pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions.