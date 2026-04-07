Joshua Kimmich minimise la querelle avec Vinicius Junior alors que le Bayern Munich se prépare pour le choc contre le Real Madrid en Ligue des champions

Alors que l'attention se porte souvent sur la bataille tactique, Kompany a tenu à souligner que certains joueurs possèdent les qualités nécessaires pour déjouer même les plans les mieux préparés. Interrogé sur la perspective d'affronter à la fois Vinicius et Kylian Mbappé, l'entraîneur belge a préféré se concentrer sur le défi collectif plutôt que sur les dilemmes de sélection internes du Real Madrid.

« À ce niveau, toutes les équipes sont dangereuses », a expliqué Kompany. « Chaque équipe peut créer quelque chose de spécial. On peut encaisser un but, mais on peut aussi en marquer un. On ne peut pas avoir un plan de jeu contre le Real Madrid qui neutralise complètement leurs qualités individuelles. C’est pour ça que tout le monde vient voir ces matchs. Mais je crois aussi qu’on ne peut pas complètement éliminer nos propres qualités du jeu.

« Le plus important, c’est de ne pas perdre de vue ce qui nous a amenés ici au départ. Demain, nous devons nous concentrer totalement sur le match le plus difficile que l’on puisse avoir en Europe, mais nous voulons être concentrés à 100 % sur la manière de gagner et sur la façon dont nous voulons gagner. Je veux simplement que nous gagnions, et que l’équipe soit intrépide et montre ce dont elle est capable. »