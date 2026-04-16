Joshua Kimmich endosse désormais le rôle de leader au FC Bayern – et évoque déjà à nouveau la Juve !

L’ancien directeur sportif du FC Bayern, désormais conseiller du BVB, se distingue par ses critiques au moment où tout le monde sabre le champagne. Après quatre saisons couronnées de succès – une Coupe d’Allemagne et trois demi-finales – Sammer a quitté le club bavarois en 2016. Peu avant, les Bavarois, pourtant qualifiés de justesse face à la Juve comme le rappelait Kimmich, avaient buté de manière tout aussi dramatique sur l’Atlético en demi-finale. La finale de cette année à Budapest pourrait donc offrir des retrouvailles, mais il faut d’abord éliminer le Paris Saint-Germain au stade des demi-finales.

Pour Kimmich, le PSG est actuellement « l’équipe la plus en forme » du continent. Le président du conseil d’administration, Jan Christian Dreesen, a désigné le tenant du titre comme favori, même si le Bayern s’était imposé 2-1 à Paris lors de la phase de groupes en novembre. Après une première période dominée de main de maître, les Bavarois, réduits à dix suite à l’expulsion de Díaz, avaient tenu bon jusqu’au coup de sifflet final dans un véritable combat défensif.

Kimmich a par ailleurs rappelé le duel face à la Juventus il y a dix ans, qui l’a marqué – mais, cette fois, ce n’était pas le match retour dramatique. Interrogé pour savoir si la première période contre le PSG était la meilleure de son passage au FC Bayern, il a répondu : « Oui ». Seul autre candidat : les quarante-cinq premières minutes de l’aller contre la Juve en 2016. Pour la demi-finale à venir contre le PSG, il faudrait idéalement les deux : la maîtrise technique du match aller contre la Juve et la mentalité du match retour.