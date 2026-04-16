Accueilli par un échauffement frénétique et une impressionnante chorégraphie dans la tribune sud au coup d’envoi, le FC Bayern a offert un cadre digne de l’événement, tandis que les joueurs ont livré une véritable bataille. Menés trois fois au score, les Munichois ont égalisé à chaque occasion. Le but de Luis Díaz à la 89^e minute, synonyme de 3-3, a finalement offert la qualification aux Bavarois, avant que Michael Olise ne scelle la victoire dans le temps additionnel. Côté madrilène, Eduardo Camavinga et Arda Güler ont été expulsés. Pendant que les Merengues protestaient vigoureusement auprès de l’arbitre, les Munichois exultaient devant leur tribune fétiche, qualifiés pour les demi-finales.
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Joshua Kimmich endosse désormais le rôle de leader au FC Bayern – et évoque déjà à nouveau la Juve !
Interrogé pour savoir si cette soirée de Ligue des champions était la plus émouvante de sa carrière au Bayern Munich depuis 2015, le milieu de terrain de 31 ans a pris une courte pause avant de citer un seul précédent comparable : le match retour des huitièmes de finale contre la Juventus Turin en 2016, lorsque les Munichois, menés 0-2 dès le début, s’étaient finalement imposés 4-2 en prolongation. « Sinon, j’ai vécu beaucoup de soirées émouvantes qui ont pris une autre tournure », a déclaré Kimmich. « C’est pourquoi je suis vraiment content que nous ayons réussi à nous en sortir. »
S’il se dit satisfait du résultat et de l’état d’esprit affichés face au Real Madrid, le milieu de terrain est aussi, dans le camp bavarois, le seul à pointer sans détour les manques de la prestation sportive. « Dans l’ensemble, ce n’était pas un match de haut niveau, a-t-il estimé. Si l’on regarde la performance, ce n’était pas l’un de nos meilleurs matchs. Il y a beaucoup à améliorer. »
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Le FC Bayern affiche un net recul de performance par rapport à la rencontre aller.
Les Bavarois apparaissent plus nerveux, moins dominateurs et moins menaçants qu’au match aller. Les quatre attaquants ont longtemps peiné, une situation en partie attribuable aux ajustements tactiques d’Alvaro Arbeloa, le coach madrilène. Titularisé à la surprise générale, le latéral gauche Ferland Mendy a mieux contenu Michael Olise qu’Alvaro Carreras à l’aller. On a donc été quelque peu surpris de voir l’UEFA désigner Olise comme homme du match.
À l’aller, le résultat et l’indice xG penchaient en faveur des Bavarois (2,9 contre 2,2). Au retour, le Real a affiché un xG de 2,3 contre 2,1. Le Bayern a donc inscrit deux buts de plus que prévu par les statistiques, mais en a également concédé un de plus, faute en partie au capitaine Manuel Neuer. Après avoir été décisif au match aller, le capitaine a cette fois causé l’ouverture du score par une lourde erreur et participé au deuxième but madrilène. Le 2-3 résulte d’une série de maladresses impliquant aussi Dayot Upamecano, pourtant généralement très solide.
« Se qualifier avec deux victoires contre le Real tout en sentant qu’on peut encore s’améliorer, c’est très bien », a commenté Kimmich, endossant pour l’occasion le rôle de Matthias Sammer avec des critiques aussi inattendues qu’éclairantes.
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FC Bayern : Joshua Kimmich imite Matthias Sammer
L’ancien directeur sportif du FC Bayern, désormais conseiller du BVB, se distingue par ses critiques au moment où tout le monde sabre le champagne. Après quatre saisons couronnées de succès – une Coupe d’Allemagne et trois demi-finales – Sammer a quitté le club bavarois en 2016. Peu avant, les Bavarois, pourtant qualifiés de justesse face à la Juve comme le rappelait Kimmich, avaient buté de manière tout aussi dramatique sur l’Atlético en demi-finale. La finale de cette année à Budapest pourrait donc offrir des retrouvailles, mais il faut d’abord éliminer le Paris Saint-Germain au stade des demi-finales.
Pour Kimmich, le PSG est actuellement « l’équipe la plus en forme » du continent. Le président du conseil d’administration, Jan Christian Dreesen, a désigné le tenant du titre comme favori, même si le Bayern s’était imposé 2-1 à Paris lors de la phase de groupes en novembre. Après une première période dominée de main de maître, les Bavarois, réduits à dix suite à l’expulsion de Díaz, avaient tenu bon jusqu’au coup de sifflet final dans un véritable combat défensif.
Kimmich a par ailleurs rappelé le duel face à la Juventus il y a dix ans, qui l’a marqué – mais, cette fois, ce n’était pas le match retour dramatique. Interrogé pour savoir si la première période contre le PSG était la meilleure de son passage au FC Bayern, il a répondu : « Oui ». Seul autre candidat : les quarante-cinq premières minutes de l’aller contre la Juve en 2016. Pour la demi-finale à venir contre le PSG, il faudrait idéalement les deux : la maîtrise technique du match aller contre la Juve et la mentalité du match retour.