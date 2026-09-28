Kimmich s’est montré direct dans son évaluation de la situation actuelle de la sélection nationale après une défaite historique 1-0 contre la Grèce à la WWK Arena. Lors d’un match censé mettre en avant les progrès réalisés sous Klopp, l’Allemagne a au contraire semblé désunie et a manqué de l’étincelle créative nécessaire pour faire sauter le verrou d’un adversaire résilient. La star du Bayern Munich a reconnu que la transition vers une nouvelle ère tactique s’avère difficile, mais il a maintenu que l’équipe devait prendre ses responsabilités pour son manque de tranchant dans le dernier tiers du terrain.

Le milieu de terrain expérimenté a souligné que le groupe n’en est encore qu’aux premières étapes d’une refonte importante. « Nous devons nous améliorer dans tous les domaines. Nous devons encore mieux comprendre les idées de l’entraîneur. Je pense que ce qu’il propose est très bien et que cela va nous aider. Maintenant, c’est à nous de le mettre en œuvre. Il est très clair sur ce qu’il veut », a déclaré Kimmich à ARD.