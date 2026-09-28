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Joshua Kimmich appelle à une amélioration immédiate alors que l’Allemagne peine à s’adapter à la tactique de Jurgen Klopp lors d’une défaite surprise contre la Grèce
Kimmich évalue l’ère de transition de l’Allemagne
Kimmich s’est montré direct dans son évaluation de la situation actuelle de la sélection nationale après une défaite historique 1-0 contre la Grèce à la WWK Arena. Lors d’un match censé mettre en avant les progrès réalisés sous Klopp, l’Allemagne a au contraire semblé désunie et a manqué de l’étincelle créative nécessaire pour faire sauter le verrou d’un adversaire résilient. La star du Bayern Munich a reconnu que la transition vers une nouvelle ère tactique s’avère difficile, mais il a maintenu que l’équipe devait prendre ses responsabilités pour son manque de tranchant dans le dernier tiers du terrain.
Le milieu de terrain expérimenté a souligné que le groupe n’en est encore qu’aux premières étapes d’une refonte importante. « Nous devons nous améliorer dans tous les domaines. Nous devons encore mieux comprendre les idées de l’entraîneur. Je pense que ce qu’il propose est très bien et que cela va nous aider. Maintenant, c’est à nous de le mettre en œuvre. Il est très clair sur ce qu’il veut », a déclaré Kimmich à ARD.
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Difficultés tactiques et manque de créativité
Malgré les grandes attentes entourant les débuts de Klopp à domicile, la sélection nationale a semblé désunie et a manqué du réalisme nécessaire pour faire céder un bloc défensif coriace. Joshua Le match s’est décidé sur une frappe déviée de Dimitrios Kourbelis qui n’a laissé aucune chance à Alexander Nubel, un épisode que Kimmich a jugé particulièrement malheureux étant donné que c’est lui qui a involontairement dévié le tir.
« Ce n’était clairement pas une bonne performance de notre part. C’est dommage que nous l’ayons perdu à la fin, je ne pense pas que c’était nécessaire. Nous n’avons pas créé beaucoup d’occasions de but et nous avons eu du mal face à leur bloc défensif bas. Le gardien a aussi réalisé une ou deux bonnes parades. Avec un peu de réussite, nous aurions pu marquer, mais dans l’ensemble, nous avons été trop statiques et avons manqué de créativité. Nous n’avons pas assez bougé et nous n’avons pas trouvé suffisamment d’idées. Un match nul 0-0 aurait été mérité, donc le perdre est très regrettable », a expliqué Kimmich.
Se démarquer de l’ère Nagelsmann
Si les difficultés face à une défense regroupée ont ravivé le souvenir de l’élimination décevante à la Coupe du monde sous Julian Nagelsmann, Kimmich a rapidement balayé les suggestions selon lesquelles l’équipe répéterait les erreurs du passé. Il a fait valoir que la philosophie mise en place par Klopp est fondamentalement différente, même si le tableau d’affichage ne reflétait pas les progrès cette fois-ci. Le capitaine est convaincu que la structure actuelle offre une meilleure base de progression, malgré l’absence de résultats immédiats en Ligue des nations.
« Je ne dirais pas ça. C’est une manière de jouer différente. Je ne pense pas que nous ayons perdu tant de ballons que ça ni que nous nous soyons fait prendre aussi souvent en contre-attaque. L’adversaire était regroupé très bas et s’appuyait davantage sur de longs ballons. Néanmoins, nous n’avons pas été assez créatifs collectivement vers l’avant. »
- AFP
Kimmich face à une absence forcée
Kimmich ne fera pas partie du groupe pour les prochains matches contre la Serbie et le match retour en Grèce. Le capitaine quitte le stage de l'équipe nationale alors que Klopp cherche à faire tourner ses options et à évaluer d'autres éléments du vivier de talents. Son absence laissera un vide en matière de leadership que d'autres joueurs expérimentés devront combler, alors que la DFB cherche à rebondir après la déception grecque. Kimmich va désormais se reconcentrer sur ses obligations en club pendant que ses coéquipiers en sélection tenteront de décrocher la première victoire de l'ère Klopp sans lui.
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