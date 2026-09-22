Josh King peut-il être aussi bon que Cole Palmer, Morgan Rogers et Morgan Gibbs-White ? Une ancienne star de Fulham explique pourquoi un futur transfert rendra le prodige adolescent « meilleur »

Le très prometteur joueur de 19 ans a déjà parcouru un long chemin en relativement peu de temps. Pur produit du centre de formation de Craven Cottage, King a fait ses débuts en compétition en août 2024. Il a désormais franchi la barre des 50 apparitions.

Trois buts en Premier League ont déjà été inscrits, tandis qu’il s’est assuré un rôle régulier dans l’ouest de Londres. Le jeune joueur aux appuis vifs a repoussé l’ancien joueur d’Arsenal Emile Smith Rowe plus bas dans la hiérarchie des meneurs de jeu.

Il continue de grandir et de mûrir, en tant qu’homme et joueur, en ajoutant constamment de nouvelles cordes à son arc. Il maîtrise déjà l’art de glisser sur le terrain, de faire sauter les verrous défensifs et de se créer des occasions de but au passage.

Le football anglais regorge actuellement de joueurs de ce profil, avec des éléments comme Phil Foden et Eberechi Eze qui frappent aussi à la porte de l’Angleterre, tandis que le « galactique » du Real Madrid Jude Bellingham est considéré comme la tête de gondole dans la hiérarchie des numéros 10.



