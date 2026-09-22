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Josh King peut-il être aussi bon que Cole Palmer, Morgan Rogers et Morgan Gibbs-White ? Une ancienne star de Fulham explique pourquoi un futur transfert rendra le prodige adolescent « meilleur »
Le football anglais regorge de numéros 10 créatifs
Le très prometteur joueur de 19 ans a déjà parcouru un long chemin en relativement peu de temps. Pur produit du centre de formation de Craven Cottage, King a fait ses débuts en compétition en août 2024. Il a désormais franchi la barre des 50 apparitions.
Trois buts en Premier League ont déjà été inscrits, tandis qu’il s’est assuré un rôle régulier dans l’ouest de Londres. Le jeune joueur aux appuis vifs a repoussé l’ancien joueur d’Arsenal Emile Smith Rowe plus bas dans la hiérarchie des meneurs de jeu.
Il continue de grandir et de mûrir, en tant qu’homme et joueur, en ajoutant constamment de nouvelles cordes à son arc. Il maîtrise déjà l’art de glisser sur le terrain, de faire sauter les verrous défensifs et de se créer des occasions de but au passage.
Le football anglais regorge actuellement de joueurs de ce profil, avec des éléments comme Phil Foden et Eberechi Eze qui frappent aussi à la porte de l’Angleterre, tandis que le « galactique » du Real Madrid Jude Bellingham est considéré comme la tête de gondole dans la hiérarchie des numéros 10.
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King peut-il imiter Palmer et Rogers ?
King a encore du chemin avant de pouvoir dire qu’il côtoie une telle compagnie prestigieuse, mais il est clairement sur la bonne voie. Interrogé sur la capacité du natif de Kingston à suivre les traces de Palmer, Rogers et Gibbs-White, l’ancien joueur de Fulham Houghton, qui s’exprimait en association avec IrishBetting.ie, a déclaré à GOAL : « Je pense que oui.
« J’ai parlé à quelqu’un, je ne peux pas révéler de qui il s’agissait parce que ce ne serait pas correct de ma part, mais cette personne était un peu dans le doute, du genre : “oh, je ne suis pas totalement convaincu”. Je n’ai rien contre Fulham, mais je pense que plus les joueurs avec lesquels il évoluera seront forts, plus il montera en niveau, et meilleur il deviendra.
« Il a toutes les qualités nécessaires pour être un joueur offensif : il a de la vitesse, il peut porter le ballon, il voit les joueurs bien placés, il a le sens du but. Je l’aime beaucoup et je pense qu’un bel avenir l’attend.
« J’espère qu’il ne décevra pas, j’espère qu’il ne sera pas de ceux qui, à force de recevoir des éloges, finissent peut-être par prendre trop la grosse tête. Je pense qu’à cet âge-là, il faut vraiment garder l’équilibre, beaucoup de choses vont être dites sur vous, mais la plupart du temps, il faut les balayer d’un revers de main et rester concentré, totalement concentré sur ce que vous voulez faire dans le football. Il s’agit d’être le meilleur possible, d’évoluer au plus haut niveau possible et de gagner des trophées, et je suis sûr que c’est son objectif. »
Un transfert à prix d’or fera-t-il partie de l’avenir de King ?
King a participé au stage de préparation de l’Angleterre avant la Coupe du monde 2026, ce qui lui a donné un aperçu de ce qu’est cet environnement. L’idée est qu’un transfert à prix d’or fera partie de son avenir dans un futur pas si lointain.
Autre ancien joueur de Fulham, Bobby Zamora a récemment déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé s’il existait une forme d’inéluctabilité autour d’un départ : « C’est un talent fantastique. Encore une fois, à 19 ans, il n’a pas peur de recevoir le ballon, il veut le ballon, il veut être dans ces positions, il veut créer des occasions, il veut marquer des buts.
« La question, c’est où va-t-il aller ? Dernièrement, j’ai vu beaucoup de stars quitter la Premier League, ce que je n’aime pas. Je veux que les meilleurs joueurs, et certainement les Anglais, jouent en Angleterre. Le problème, c’est que les Anglais sont généralement trop chers ou demandent un peu plus d’argent, ce qui est un peu contrariant, parce que j’adorerais voir tous les Anglais jouer en Premier League. »
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À l’expiration du contrat de King à Craven Cottage
Fulham n’est soumis à aucune pression pour se séparer de l’un de ses atouts les plus précieux, puisque King est lié par un contrat jusqu’à l’été 2029. Il a évoqué son envie de devenir une « légende » à Craven Cottage.
Voilà qui fera le bonheur des supporters qui ont assisté à son ascension fulgurante vers le premier plan, mais il se pourrait qu’il soit impossible de le retenir alors qu’il finit par suivre une trajectoire similaire à celle d’autres magiciens capables de changer le cours d’un match.
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