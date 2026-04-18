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José Mourinho va-t-il revenir au Real Madrid ? Florentino Pérez prévoit de rencontrer l’ancien entraîneur de Chelsea et de Manchester United pour discuter d’un retour au Bernabéu
Perez envisage un retour retentissant
Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, envisage des mesures radicales après deux saisons blanches. Sous pression, la direction du Bernabéu songerait à un changement d’entraîneur. Selon le journal portugais Record, José Mourinho serait en pole position pour remplacer l’actuel coach.
Le « Special One » avait passé trois saisons marquantes à Madrid entre 2010 et 2013, mettant fin de façon retentissante à la domination nationale du FC Barcelone en décrochant un titre de champion de Liga record ainsi que la Copa del Rey. Malgré un départ tendu, ses relations avec Pérez sont restées respectueuses et le président serait désormais en train d’organiser une rencontre pour évoquer un éventuel retour.
- AFP
Réunions cruciales du conseil d’administration au Bernabéu
Le poste d’entraîneur principal est toujours vacant et la pression extérieure monte, conséquence d’une baisse des performances et de l’échec à atteindre les objectifs ambitieux du club. Une réunion décisive est prévue au sein du club pour définir la direction finale de l’équipe première ; Pérez et des personnalités clés comme Arbeloa y participeront.
Bien qu’aucun contact officiel ni aucune approche directe n’ait encore eu lieu avec José Mourinho, son nom gagne du terrain. Installé à Lisbonne, le technicien de 63 ans suit avec attention l’évolution de la situation madrilène, conscient que le poste au sein de l’un des clubs les plus prestigieux au monde pourrait bientôt se libérer si la direction opte pour un changement.
Selon nos informations, José Mourinho se montrerait ouvert à un retour sur le banc du Real Madrid.
Sous contrat avec Benfica, José Mourinho se montrerait toutefois réceptif à un retour au Real Madrid. L’ancien mentor de Chelsea, Manchester United et de l’AS Rome conserve un solide capital sympathie auprès d’une frange de la hinchada madrilène et de la direction du club, qui gardent en mémoire son mandat, synonyme de rivalité exacerbée avec le FC Barcelone de Pep Guardiola alors au sommet de sa gloire.
Si aucune négociation officielle n’est encore engagée, l’idée de confier les rênes d’un effectif réclamant une « révolution » au technicien portugais séduit la direction. Son nom revient d’ailleurs systématiquement lors de chaque recherche d’un nouvel entraîneur. Son palmarès, forgé dans des contextes à haute pression, correspond au profil recherché par un club qui ne peut se permettre une troisième saison de vaches maigres.
- AFP
Zidane et Klopp font également partie de la short-list.
Si le nom de Mourinho revient régulièrement dans les débats du conseil d’administration, il n’est pas le seul technicien de renom envisagé. Le Real Madrid garde toutes ses options ouvertes dans sa quête du successeur idéal pour mener le club vers la saison 2026/27 et au-delà.
L’ancien mentor de Liverpool, Jürgen Klopp, fait aussi partie de la short-list, même s’il a toujours gardé ses distances vis-à-vis d’un retour sur un banc. D’autres profils, comme Mauricio Pochettino et le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps – qui pourrait céder sa place à la légende madrilène Zinédine Zidane après la Coupe du monde – ont été cités. Mais, avec Florentino Pérez aux commandes du recrutement, le come-back d’un visage familier comme Mourinho demeure une option tangible et séduisante.