José Mourinho va-t-il revenir au Real Madrid ? Florentino Pérez prévoit de rencontrer l’ancien entraîneur de Chelsea et de Manchester United pour discuter d’un retour au Bernabéu

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, envisage des mesures radicales après deux saisons blanches. Sous pression, la direction du Bernabéu songerait à un changement d’entraîneur. Selon le journal portugais Record, José Mourinho serait en pole position pour remplacer l’actuel coach.

Le « Special One » avait passé trois saisons marquantes à Madrid entre 2010 et 2013, mettant fin de façon retentissante à la domination nationale du FC Barcelone en décrochant un titre de champion de Liga record ainsi que la Copa del Rey. Malgré un départ tendu, ses relations avec Pérez sont restées respectueuses et le président serait désormais en train d’organiser une rencontre pour évoquer un éventuel retour.