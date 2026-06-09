José Mourinho va-t-il attirer Nico Schlotterbeck au Real Madrid ? Le BVB devrait finalement affronter le pire scénario concernant le défenseur

Malgré l’arrivée de Konaté, il est clair que le Real Madrid poursuit sa quête d’un renfort défensif. Sur le plan financier, l’option d’achat de Schlotterbeck ne devrait pas effrayer les Merengues : lors de sa réélection, Florentino Pérez a annoncé qu’il était prêt à puiser dans les caisses du club pour offrir à José Mourinho, de retour sur le banc, un effectif plus compétitif que celui de la saison précédente, conclue sans titre.

Outre l’arrivée d’une superstar estimée à plus de 100 millions d’euros, plusieurs autres renforts sont attendus, et Schlotterbeck pourrait en faire partie. Selon le tabloïd, les Merengues s’apprêtent donc à transmettre une offre au joueur dans les prochains jours. Il y a urgence : la clause expirera peu après la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet.

Liverpool est également sur les rangs : le départ de Konaté a creusé un vide supplémentaire dans l’axe de la défense.

Si Virgil van Dijk est sous contrat jusqu’en 2027, l’avenir du Néerlandais de 34 ans reste incertain, les négociations ayant déjà été ardues en 2025. Outre le capitaine, seuls Joe Gomez et Giovanni Leoni restent sous contrat comme défenseurs centraux formés, mais Leoni, arrivé à l’été 2025 en provenance de Parme pour 30 millions d’euros, s’est immédiatement déchiré les ligaments croisés lors de son premier match et a manqué l’essentiel de sa saison de débuts.