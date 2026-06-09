Selon Bild, le nouvel entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, serait un « admirateur de Schlotterbeck ». De son côté, l’international allemand aurait confié à son entourage qu’un transfert au club merengue l’attirait depuis toujours.
Traduit par
José Mourinho va-t-il attirer Nico Schlotterbeck au Real Madrid ? Le BVB devrait finalement affronter le pire scénario concernant le défenseur
Une situation qui pourrait vite devenir préoccupante pour le BVB. Après de longues et âpres négociations, le joueur de 26 ans avait certes prolongé son contrat jusqu’en 2031 en avril, mais il avait également négocié une clause libératoire de 50 à 60 millions d’euros, valable pour trois clubs. Selon le journal Bild, parmi ceux-ci figurent le Real Madrid et le FC Liverpool, deux cadors qui, justement cet été, ont un besoin criant de renforts en défense centrale.
Les Reds, notamment, devraient se montrer actifs sur le marché des défenseurs centraux et ne pourront s’en prendre qu’au Real… et à eux-mêmes. Contre toute attente, Liverpool n’a pas réussi à s’entendre avec Ibrahima Konaté sur un nouveau contrat ; le joueur de 27 ans rejoindra donc les Merengues sans indemnité de transfert, comme l’avait annoncé le président Florentino Pérez en cas de réélection, désormais actée.
- Getty Images Sport
Le Real Madrid pourrait devoir reconstruire entièrement sa charnière centrale.
Le Real Madrid ne devrait pas s'arrêter là. La charnière centrale reste un sujet d'inquiétude. Recruté l'été dernier à Bournemouth pour 63 millions d'euros, Dean Huijsen a connu une première saison mitigée et n'a pas été retenu dans la sélection espagnole pour la Coupe du monde.
David Alaba s’apprête à partir, et selon Bild, le jeune talent Raúl Asencio pourrait également quitter le club. Titulaire indiscutable, Eder Militão s’est gravement blessé à la cuisse peu avant la Coupe du monde, après deux ruptures des ligaments croisés et une déchirure musculaire. Opéré fin avril, il a déclaré forfait pour le tournoi et ne devrait revenir qu’à la fin de l’automne.
Si Antonio Rüdiger devrait prolonger jusqu’en 2027, l’international allemand aura 33 ans et traîne depuis plusieurs mois des pépins musculaires et articulaires récurrents.
- Getty
Le Real Madrid met les bouchées doubles pour Mourinho – Liverpool en manque de défenseurs centraux
Malgré l’arrivée de Konaté, il est clair que le Real Madrid poursuit sa quête d’un renfort défensif. Sur le plan financier, l’option d’achat de Schlotterbeck ne devrait pas effrayer les Merengues : lors de sa réélection, Florentino Pérez a annoncé qu’il était prêt à puiser dans les caisses du club pour offrir à José Mourinho, de retour sur le banc, un effectif plus compétitif que celui de la saison précédente, conclue sans titre.
Outre l’arrivée d’une superstar estimée à plus de 100 millions d’euros, plusieurs autres renforts sont attendus, et Schlotterbeck pourrait en faire partie. Selon le tabloïd, les Merengues s’apprêtent donc à transmettre une offre au joueur dans les prochains jours. Il y a urgence : la clause expirera peu après la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet.
Liverpool est également sur les rangs : le départ de Konaté a creusé un vide supplémentaire dans l’axe de la défense.
Si Virgil van Dijk est sous contrat jusqu’en 2027, l’avenir du Néerlandais de 34 ans reste incertain, les négociations ayant déjà été ardues en 2025. Outre le capitaine, seuls Joe Gomez et Giovanni Leoni restent sous contrat comme défenseurs centraux formés, mais Leoni, arrivé à l’été 2025 en provenance de Parme pour 30 millions d’euros, s’est immédiatement déchiré les ligaments croisés lors de son premier match et a manqué l’essentiel de sa saison de débuts.