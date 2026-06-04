Getty Images
Traduit par
José Mourinho souhaite recruter le défenseur d’Arsenal Riccardo Calafiori dans le cadre du projet de reconstruction du Real Madrid, bien qu’il ait écarté l’Italien lors de son passage à la Roma
« Le Special One » fait son retour au Bernabéu.
José Mourinho devrait effectuer son retour sur le banc du Real Madrid. Selon les informations disponibles, le technicien portugais a déjà paraphé un contrat de trois ans, même si le club n’a pas encore officialisé cette deuxième venue. L’annonce devrait intervenir après l’élection à la présidence du club, prévue ce week-end, où Florentino Pérez, en poste, affronte un challenger rare en la personne d’Enrique Riquelme.
- Getty Images
Mourinho s’intéresse de près à la star italienne d’Arsenal.
José Mourinho aurait coché le nom de Calafiori dans le cadre du renouveau défensif qu’il orchestre au Real Madrid. Il voit dans le défenseur d’Arsenal, âgé de 24 ans, le profil idéal pour renforcer sa charnière centrale. Un choix audacieux, puisque l’entraîneur portugais avait déjà cédé le joueur lors de son passage à la Roma. Depuis son arrivée dans le nord de Londres pour 42 millions de livres sterling, la valeur du défenseur transalpin a flambé, au point de s’imposer comme un maillon indispensable du dispositif de Mikel Arteta.
Selon l’experten transferts Fabrizio Romano, le Real Madrid a déjà pris contact avec l’entourage du défenseur pour sonder sa disponibilité. Reste à savoir si le club merengue parviendra à le convaincre de quitter l’Emirates, où il est devenu l’un des joueurs les plus populaires de l’effectif champion d’Angleterre après 22 ans d’attente.
Construire un nouveau mur défensif
Le recrutement de Calafiori s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la défense madrilène, que Mourinho entend rendre à nouveau imprenable. L’entraîneur portugais a déjà obtenu l’accord du défenseur de l’Inter Milan Denzel Dumfries ainsi que celui d’Ibrahima Konaté, qui s’apprête à quitter Liverpool. Konaté doit arriver en tant que joueur libre, tandis que Dumfries dispose d’une clause libératoire de 20 millions d’euros ; Mourinho cherche désormais un troisième défenseur polyvalent pour finaliser son trio de nouvelles recrues.
Calafiori, que Mourinho avait déjà dirigé à la Roma avant de le voir partir à Bâle pour seulement 1,5 million de livres sterling en 2022 — une décision aujourd’hui perçue comme une erreur —, possède l’avantage de pouvoir jouer aussi bien comme arrière gauche que comme défenseur central. Une polyvalence tactique que le technicien portugais entend désormais mettre au service de son nouveau projet, malgré avoir écarté le joueur il y a seulement quelques années dans la capitale italienne.
- Getty Images
Arsenal va devoir se battre pour garder son joueur
Même si Arsenal dispose d'un effectif bien fourni au poste d'arrière gauche avec des joueurs comme Piero Hincapie et Myles Lewis-Skelly, la perte d'un international régulier tel que Calafiori constituerait un coup dur pour le projet d'Arteta. Le défenseur avait notamment été écarté de la finale de la Ligue des champions, bien qu'il fût blessé à l'époque. Le Real Madrid pourrait y voir une occasion de tester la détermination d'Arsenal en faisant une offre substantielle dans les semaines à venir.
Alors que Florentino Pérez promet d’attirer « les meilleurs joueurs » au Bernabéu en pleine bataille électorale, la course pour s’attacher les services de Calafiori s’annonce comme l’un des principaux feuilletons du mercato estival, tandis que José Mourinho entame sa reconstruction en Espagne.