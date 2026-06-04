José Mourinho souhaite recruter le défenseur d’Arsenal Riccardo Calafiori dans le cadre du projet de reconstruction du Real Madrid, bien qu’il ait écarté l’Italien lors de son passage à la Roma

José Mourinho aurait coché le nom de Calafiori dans le cadre du renouveau défensif qu’il orchestre au Real Madrid. Il voit dans le défenseur d’Arsenal, âgé de 24 ans, le profil idéal pour renforcer sa charnière centrale. Un choix audacieux, puisque l’entraîneur portugais avait déjà cédé le joueur lors de son passage à la Roma. Depuis son arrivée dans le nord de Londres pour 42 millions de livres sterling, la valeur du défenseur transalpin a flambé, au point de s’imposer comme un maillon indispensable du dispositif de Mikel Arteta.

Selon l’experten transferts Fabrizio Romano, le Real Madrid a déjà pris contact avec l’entourage du défenseur pour sonder sa disponibilité. Reste à savoir si le club merengue parviendra à le convaincre de quitter l’Emirates, où il est devenu l’un des joueurs les plus populaires de l’effectif champion d’Angleterre après 22 ans d’attente.