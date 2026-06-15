José Mourinho souhaite recruter la star du Borussia Dortmund pour renforcer le milieu de terrain du Real Madrid, mais il doit faire face à la concurrence de Manchester City et de Manchester United

Pendant que la Coupe du monde capte les projecteurs cet été, l’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, œuvre déjà en coulisses pour façonner l’avenir du club merengue. Le technicien portugais de 63 ans veut renforcer son milieu de terrain et a coché le nom de Felix Nmecha, un profil capable d’apporter énergie et créativité au Bernabéu, d’après Sky Sport.

Selon les informations de Sky Sport, le technicien portugais s’est déjà enquéri de la disponibilité de ce milieu de terrain, auteur de neuf sélections en équipe nationale, dont la cote a flambé après plusieurs performances dominantes en Bundesliga. Attention toutefois : le Real n’est pas seul sur le coup. Les deux poids lourds de la Premier League, Manchester United et Manchester City, surveillent également la situation afin de renforcer leurs propres effectifs.



