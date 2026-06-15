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José Mourinho souhaite recruter la star du Borussia Dortmund pour renforcer le milieu de terrain du Real Madrid, mais il doit faire face à la concurrence de Manchester City et de Manchester United
« The Special One » jette son dévolu sur les jeunes talents allemands
Pendant que la Coupe du monde capte les projecteurs cet été, l’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, œuvre déjà en coulisses pour façonner l’avenir du club merengue. Le technicien portugais de 63 ans veut renforcer son milieu de terrain et a coché le nom de Felix Nmecha, un profil capable d’apporter énergie et créativité au Bernabéu, d’après Sky Sport.
Selon les informations de Sky Sport, le technicien portugais s’est déjà enquéri de la disponibilité de ce milieu de terrain, auteur de neuf sélections en équipe nationale, dont la cote a flambé après plusieurs performances dominantes en Bundesliga. Attention toutefois : le Real n’est pas seul sur le coup. Les deux poids lourds de la Premier League, Manchester United et Manchester City, surveillent également la situation afin de renforcer leurs propres effectifs.
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Le vaste stand de Dortmund pour le contrat de 2030
Malgré l’intérêt croissant de plusieurs des plus grands clubs européens, Dortmund se trouve en position de force dans les négociations. Le club a pris les devants en début d’année en prolongeant le contrat du joueur de 25 ans jusqu’en 2030, écartant ainsi toute perspective de transfert à prix réduit. Cet engagement à long terme assure au BVB un contrôle total en cas de guerre d’enchères.
Son contrat inclut certes une clause libératoire de 70 millions d’euros, mais elle ne sera activable qu’à l’été 2027. Ainsi, tout prétendant souhaitant recruter le milieu de terrain durant le mercato actuel devra vraisemblablement débourser une somme bien plus élevée pour convaincre les dirigeants du Borussia de le laisser partir.
Une ascension fulgurante au Signal Iduna Park
Depuis son arrivée en provenance de Wolfsburg contre un chèque de 30 millions d’euros en 2023, la progression de Nmecha est remarquable. Initialement recruté pour succéder à Jude Bellingham, il a déjà porté le maillot noir et jaune à 112 reprises, inscrivant 13 buts et délivrant huit passes décisives. Sa valeur sportive se traduit aussi sur le plan financier : il devrait bientôt faire partie des joueurs les mieux rémunérés du club.
L’entraîneur du BVB, Niko Kovac, salue cette progression : « Felix prend la bonne direction. Il est notre métronome au milieu de terrain, il dirige et entraîne notre jeu. Nous avons besoin de lui, et je me réjouis de sa montée en puissance. »
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Les exploits de la Coupe du monde attisent les rumeurs de transfert
Le milieu de terrain a confirmé ses performances en club sur la scène internationale en brillant lors de la victoire écrasante 7-1 de l'Allemagne face à Curaçao pour son premier match de la Coupe du monde. Nmecha a ouvert le score puis obtenu un penalty, confirmant sa capacité à se montrer décisif dans les grands rendez-vous. « J'ai vécu de nombreuses expériences formidables avec ce club et ses supporters ces dernières années et je suis très reconnaissant de la confiance que m'accorde le club », a récemment déclaré Nmecha. « Je veux honorer cette confiance en donnant le meilleur de moi-même pour le Borussia Dortmund. »