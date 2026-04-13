L’entraîneur portugais a affirmé que son avenir à Lisbonne ne dépendait ni d’exigences financières, ni de promesses de recrutement massif cet été. Mourinho a rappelé qu’il maîtrisait pleinement son destin professionnel et qu’il était animé par la volonté de mener à bien son projet actuel.

Interrogé sur son avenir au club et sur l’autonomie dont il dispose en matière de carrière, l’ancien coach de l’Inter a déclaré aux journalistes : « Cela dépend uniquement de la volonté du club. Mon envie de rester au Benfica ne dépend d’aucune condition de ma part, elle ne dépend pas des investissements réalisés dans l’équipe. »