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José Mourinho se prononce clairement sur son avenir, alors que le Benfica maintient un mince espoir de titre en Liga Portugal
Un espoir renouvelé dans la course au titre
Le Benfica a maintenu la pression sur le peloton de tête en s'imposant 2-0 face au Nacional, grâce à des buts inscrits tôt dans le match par Andreas Schjelderup et Rafa Silva. Cette victoire a apporté une stabilité bien nécessaire après une série de résultats qui a laissé les Aigles à sept points du leader, le FC Porto. Bien que le titre reste mathématiquement accessible, Mourinho a déjà commencé à se concentrer sur le développement interne de l'effectif afin de garantir que le club demeure compétitif pendant cette période de transition difficile à l'Estadio da Luz.
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Un engagement sans conditions
L’entraîneur portugais a affirmé que son avenir à Lisbonne ne dépendait ni d’exigences financières, ni de promesses de recrutement massif cet été. Mourinho a rappelé qu’il maîtrisait pleinement son destin professionnel et qu’il était animé par la volonté de mener à bien son projet actuel.
Interrogé sur son avenir au club et sur l’autonomie dont il dispose en matière de carrière, l’ancien coach de l’Inter a déclaré aux journalistes : « Cela dépend uniquement de la volonté du club. Mon envie de rester au Benfica ne dépend d’aucune condition de ma part, elle ne dépend pas des investissements réalisés dans l’équipe. »
Plan d'intégration de l'Académie
La Coupe du monde 2026, qui perturbera la prochaine préparation estivale, pousse déjà Mourinho à identifier la future génération de talents issus du célèbre centre de formation du Benfica à Seixal. Il entend profiter de la trêve estivale pour accélérer l’intégration des espoirs qu’il considère comme « la petite élite au sein de l’élite » dans l’équipe première, pendant que les internationaux seront en sélection. Cette approche proactive vise à assurer la solidité du groupe pro malgré un calendrier chargé, en misant sur le développement des talents techniques issus du centre de formation pour renforcer la profondeur de banc indispensable à la saison à venir.
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Le derby de Lisbonne
Le 19 avril, le Benfica se rendra à l’Estadio José Alvalade pour un derby décisif contre le Sporting CP, un match qui pourrait sceller le sort de sa saison. Invaincu en Liga Portugal, le bilan de Mourinho (17 victoires, 8 nuls) ne lui a pourtant pas permis de rester au contact des leaders. À cinq journées de la fin, les Aigles, troisièmes, doivent combler sept points sur le FC Porto et passer devant le Sporting. Une victoire dans cette ambiance hostile est donc indispensable pour entretenir leurs minces espoirs de titre.