Mourinho a évoqué sa satisfaction après avoir vu Vinicius Jr repousser l’intérêt de la Premier League pour rester dans la capitale espagnole. Le joueur de 26 ans avait fait l’objet d’une offensive massive d’Arsenal, qui aurait été prêt à faire de lui le joueur le mieux payé d’Angleterre, mais il a finalement choisi de mener la nouvelle ère sous les ordres du Special One. Le Brésilien s’est officiellement engagé sur le long terme avec le géant espagnol en signant un contrat courant jusqu’en juin 2032.

S’exprimant après une victoire 2-1 en pré-saison contre Ferencvaros, Mourinho a souligné à quel point cette prolongation est vitale pour la stabilité du club. Le technicien portugais a déclaré : « Le plus important, c’est la prolongation. Prolonger le contrat est une source de bonheur pour lui, bien sûr, mais c’est aussi une source de bonheur pour nous tous. »