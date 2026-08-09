AFP
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José Mourinho salue une « source de bonheur » alors que Vinicius Jr snobe Arsenal pour signer un énorme nouveau contrat avec le Real Madrid
Mourinho réagit à la prolongation de Vinicius Junior
Mourinho a évoqué sa satisfaction après avoir vu Vinicius Jr repousser l’intérêt de la Premier League pour rester dans la capitale espagnole. Le joueur de 26 ans avait fait l’objet d’une offensive massive d’Arsenal, qui aurait été prêt à faire de lui le joueur le mieux payé d’Angleterre, mais il a finalement choisi de mener la nouvelle ère sous les ordres du Special One. Le Brésilien s’est officiellement engagé sur le long terme avec le géant espagnol en signant un contrat courant jusqu’en juin 2032.
S’exprimant après une victoire 2-1 en pré-saison contre Ferencvaros, Mourinho a souligné à quel point cette prolongation est vitale pour la stabilité du club. Le technicien portugais a déclaré : « Le plus important, c’est la prolongation. Prolonger le contrat est une source de bonheur pour lui, bien sûr, mais c’est aussi une source de bonheur pour nous tous. »
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Le Special One réclame de la patience pour les stars de retour
Alors que l’actualité autour du contrat monopolisait les gros titres, Vinicius Jr a fait son retour sur les terrains en entrant en jeu en seconde période à Budapest. Mourinho s’est empressé de tempérer les attentes concernant la forme actuelle de l’ailier après un été chargé à la Coupe du monde.
« Vini a fait très peu de séances d’entraînement. Je ne m’attendais pas à ce qu’il prenne le ballon, parcoure 50 mètres avec et marque un but aujourd’hui, ses jambes sont encore lourdes et fatiguées », a expliqué l’entraîneur dans son analyse d’après-match. « Il sera certainement dans une meilleure situation mercredi prochain, puis le dimanche suivant. »
Des inquiétudes soulevées concernant la condition physique de Bernardo Silva
Ce match amical a également été marqué par les débuts d’une autre recrue de premier plan, mais Mourinho a livré un verdict sans détour sur la condition physique de Bernardo Silva. L’entraîneur s’est montré fidèle à lui-même dans sa franchise au sujet de l’état de préparation du milieu de terrain, laissant entendre que sa coupure mentale pendant l’intersaison a eu un impact sur sa condition physique.
« C’est un joueur très important, a ajouté Mourinho. C’est un autre joueur qui était en vacances. C’est le type de joueur qui se déconnecte complètement sur le plan mental et ne fait rien pendant la pause, et il est revenu avec une condition physique bien inférieure, qui doit être développée. Mais Bernardo est un joueur fantastique qui nous apporte une excellente progression du ballon, qu’il joue dans une position plus basse ou au milieu de terrain. »
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Construire pour la nouvelle saison au Bernabéu
L’attention du Real Madrid se porte désormais sur les prochains matches amicaux contre le Deportivo La Corogne et Schalke, alors que le groupe monte en intensité. L’avenir de Vinicius Jr étant enfin réglé, la direction de Bernabeu peut pousser un soupir de soulagement. Le Brésilien devrait être la pierre angulaire de la quête de trophées de Mourinho en 2026-2027 après une saison sans titre la saison dernière.
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