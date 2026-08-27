AFP
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José Mourinho salue l’« incroyable » Kylian Mbappe, auteur d’un triplé et grand artisan de la large victoire du Real Madrid pour son retour au Bernabeu
Mbappé domine lors de la large victoire du Real Madrid
Le Real Madrid a décroché une large victoire 4-1 contre la Real Sociedad lors du premier match à domicile de Mourinho depuis son retour sur le banc du Bernabeu. Mbappe a ouvert son compteur au Bernabeu juste avant la pause, mais Luka Sucic a rapidement égalisé, laissant le match parfaitement indécis à la mi-temps.
Après une certaine nervosité dans le public local, le Real Madrid a réagi avec autorité en seconde période. La superstar française a marqué encore deux fois pour compléter son triplé, tandis que Vinicius Junior a lui aussi trouvé le chemin des filets pour mettre définitivement le match hors de portée.
Jude Bellingham a joué un rôle clé dans la capitale espagnole, en délivrant deux passes décisives cruciales. Cette large victoire prolonge le début parfait de Mourinho pour son deuxième passage à la tête de l'équipe, avec deux victoires en deux matches.
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Mourinho couvre d’éloges son attaquant vedette
Mourinho n’a pas tardé à souligner l’impact de Mbappe lors de sa conférence de presse d’après-match. Le technicien portugais a exprimé son admiration pour l’état d’esprit d’élite du Français et son pedigree historique en Coupe du monde.
« Ce gars est incroyable », a déclaré Mourinho aux journalistes après le match. « Je suis heureux qu’il soit entré dans l’histoire à la Coupe du monde parce qu’il y avait 25 joueurs champions du monde, mais un seul est éternel dans le football, le joueur qui a marqué le plus de buts dans une Coupe du monde. Il a l’air d’avoir faim d’écrire l’histoire avec le Real Madrid. »
L’entraîneur a également salué l’implication de Mbappe en coulisses, en notant que l’attaquant avait écourté ses vacances de deux jours pour retrouver le groupe. Il a poursuivi : « Je suis très heureux de lui, techniquement il n’y a évidemment rien à dire, mais dans le groupe, il prend ses responsabilités, il est revenu deux jours plus tôt de ses vacances. »
Interrogé sur un éventuel total de buts pour son nouveau talisman, Mourinho est resté pragmatique. « Si c’est 60, 40, 50 ? Je ne peux pas le dire », a-t-il ajouté. « Je préférerais 40 buts mais avec des trophées, ou 40 buts avec beaucoup de travail... Aujourd’hui, je l’ai laissé sur le terrain pendant 90 minutes, je pensais qu’il pourrait en marquer quatre ! »
Faire taire les sceptiques du Bernabéu
Malgré la correction finale, la première période n’a pas été totalement simple. Les fidèles du Bernabéu ont brièvement exprimé leur frustration par des sifflets alors que le score était à égalité. Mourinho a toutefois écarté toute inquiétude, en insistant sur le fait que des supporters exigeants font tout simplement partie de l’ADN du club.
« Nous connaissons le Bernabéu, les joueurs le connaissent, je le connais, a expliqué l’entraîneur chevronné. Heureusement qu’ils sont comme ça, parce que c’est une conséquence de l’histoire. Le Real Madrid a toujours de grandes équipes et de grands joueurs, et les supporters en veulent plus. Ils paient pour ressentir des émotions, du bonheur, de la frustration.
« Au final, nous avons obtenu ce que nous voulions, les trois points, et les supporters sont rentrés chez eux avec un aperçu de ce que nous pouvons faire. Marquer trois, quatre, cinq [buts], nous allons beaucoup le faire. »
La démonstration de force en seconde période a réussi à dissiper toute tension persistante. La finition clinique de Mbappe, combinée à sa passe décisive altruiste pour Carlos Espi lors de la précédente victoire 2-1 à l’extérieur contre l’Espanyol, prouve qu’il est déjà en train de s’adapter à la vie sous les ordres de son nouvel entraîneur.
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Prendre de l’élan en Liga
Avec six points sur six possibles, l'équipe de Mourinho a envoyé un signal fort d'entrée dans sa quête de gloire sur la scène nationale. Cette performance convaincante contre une équipe de la Real Sociedad piégeuse démontre leur formidable puissance offensive.
Le Real Madrid cherchera désormais à s'appuyer sur ce départ parfait lorsqu'il affrontera le promu Malaga ce dimanche. Si Mbappe maintient sa forme prolifique aux côtés d'un Vinicius Jr en feu et de Bellingham, le nouveau venu dans l'élite fera face à une tâche véritablement redoutable pour tenter de contenir la terrifiante ligne d'attaque madrilène.
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