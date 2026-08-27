Mourinho n’a pas tardé à souligner l’impact de Mbappe lors de sa conférence de presse d’après-match. Le technicien portugais a exprimé son admiration pour l’état d’esprit d’élite du Français et son pedigree historique en Coupe du monde.

« Ce gars est incroyable », a déclaré Mourinho aux journalistes après le match. « Je suis heureux qu’il soit entré dans l’histoire à la Coupe du monde parce qu’il y avait 25 joueurs champions du monde, mais un seul est éternel dans le football, le joueur qui a marqué le plus de buts dans une Coupe du monde. Il a l’air d’avoir faim d’écrire l’histoire avec le Real Madrid. »

L’entraîneur a également salué l’implication de Mbappe en coulisses, en notant que l’attaquant avait écourté ses vacances de deux jours pour retrouver le groupe. Il a poursuivi : « Je suis très heureux de lui, techniquement il n’y a évidemment rien à dire, mais dans le groupe, il prend ses responsabilités, il est revenu deux jours plus tôt de ses vacances. »

Interrogé sur un éventuel total de buts pour son nouveau talisman, Mourinho est resté pragmatique. « Si c’est 60, 40, 50 ? Je ne peux pas le dire », a-t-il ajouté. « Je préférerais 40 buts mais avec des trophées, ou 40 buts avec beaucoup de travail... Aujourd’hui, je l’ai laissé sur le terrain pendant 90 minutes, je pensais qu’il pourrait en marquer quatre ! »







