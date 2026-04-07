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José Mourinho s'exprime sur son avenir au Benfica après une saison sans titre qui semble désormais inévitable
Mourinho fait le point sur ses projets d'avenir
Au lendemain d'un match nul décevant contre Casa Pia, Mourinho a réagi aux propos tenus par le journaliste Rui Santos sur CNN Portugal, selon lesquels Jorge Mendes lui aurait conseillé de quitter Benfica. Malgré les rumeurs selon lesquelles son super-agent le pousserait à démissionner, l'entraîneur portugais s'est empressé de réaffirmer son engagement envers les Aigles. Sous contrat jusqu'en juin 2027, Mourinho a insisté sur le fait qu'il gardait le contrôle total de son destin professionnel, tout en reconnaissant un changement significatif dans les objectifs de la saison.
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Le « Special One » reste sur ses positions
Interrogé sur les rumeurs faisant état d'un départ orchestré, Mourinho s'est montré, comme à son habitude, catégorique quant à son autonomie et à sa volonté personnelle de mener à bien son projet avec le club.
Lors de sa conférence de presse d'après-match, Mourinho a déclaré : « Si quelque chose s'est passé pendant le match, je n'en sais rien. Il ne s'est rien passé avant le match. Jorge Mendes est mon agent, mais c'est moi qui prends mes propres décisions. Ma décision est que je souhaite rester au Benfica. »
La course au titre est pratiquement terminée pour Benfica
Bien qu'il soit resté invaincu en Liga Portugal depuis qu'il a succédé à Bruno Lage en septembre 2025, le bilan de Mourinho (16 victoires et 7 nuls en 23 matches) n'a pas suffi pour rester au contact des leaders. Le Benfica occupe actuellement la troisième place, à sept points du FC Porto et à deux longueurs du Sporting CP, ce dernier ayant encore un match en retard décisif à disputer.
Abordant les difficiles décisions à prendre concernant l'effectif, Mourinho a ajouté : « Je dois réfléchir mûrement, de manière collective, car, à l'heure actuelle, je voulais écarter certains joueurs, mais des enjeux plus importants sont en jeu. Ce sont des atouts, même si je ne souhaitais pas continuer avec certains d'entre eux. Sur le plan sportif, l'objectif réalisable est de terminer à la deuxième place, en fonction des autres résultats.
« [Mais] nous ne dépendons pas uniquement de nous-mêmes. Même en remportant tous les matchs, nous ne dépendons pas uniquement de nous-mêmes. Le Sporting devrait perdre deux points supplémentaires. C’est encore possible, et le Sporting pourrait même faire match nul. D’accord, nous n’avons pas perdu [contre Casa Pia], mais je ne pense pas qu’un match nul comme celui-ci honore Benfica d’une quelconque manière, ni la carrière de l’un d’entre nous. »
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Et maintenant ?
Après son élimination en barrage des huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid et sa sortie en quarts de finale de la Taca de Portugal face à Porto, le Benfica ne se bat plus que sur un seul front. Bien qu'il ne soit pas encore mathématiquement hors course pour le titre de la Liga Portugal, il lui faudrait une série de résultats incroyables pour dépasser le Sporting et Porto.
L'équipe de Mourinho sera de retour sur le terrain à domicile contre le Nacional le 12 avril.