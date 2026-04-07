José Mourinho s'exprime sur son avenir au Benfica après une saison sans titre qui semble désormais inévitable

Bien qu'il soit resté invaincu en Liga Portugal depuis qu'il a succédé à Bruno Lage en septembre 2025, le bilan de Mourinho (16 victoires et 7 nuls en 23 matches) n'a pas suffi pour rester au contact des leaders. Le Benfica occupe actuellement la troisième place, à sept points du FC Porto et à deux longueurs du Sporting CP, ce dernier ayant encore un match en retard décisif à disputer.

Abordant les difficiles décisions à prendre concernant l'effectif, Mourinho a ajouté : « Je dois réfléchir mûrement, de manière collective, car, à l'heure actuelle, je voulais écarter certains joueurs, mais des enjeux plus importants sont en jeu. Ce sont des atouts, même si je ne souhaitais pas continuer avec certains d'entre eux. Sur le plan sportif, l'objectif réalisable est de terminer à la deuxième place, en fonction des autres résultats.

« [Mais] nous ne dépendons pas uniquement de nous-mêmes. Même en remportant tous les matchs, nous ne dépendons pas uniquement de nous-mêmes. Le Sporting devrait perdre deux points supplémentaires. C’est encore possible, et le Sporting pourrait même faire match nul. D’accord, nous n’avons pas perdu [contre Casa Pia], mais je ne pense pas qu’un match nul comme celui-ci honore Benfica d’une quelconque manière, ni la carrière de l’un d’entre nous. »