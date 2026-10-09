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SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa
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José Mourinho s’en prend aux « opportunistes » à propos de la polémique sur le racisme impliquant Vinicius Junior et Gianluca Prestianni

J. Mourinho
Vinicius Junior
G. Prestianni
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Ligue des Champions

José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a fermement défendu sa gestion d’une altercation explosive entre Vinicius Junior et Gianluca Prestianni plus tôt cette année. Le technicien portugais a révélé avoir fait face à une vive réaction négative du public après avoir refusé de prendre parti lors de cette polémique houleuse en Ligue des champions entre les deux attaquants sud-américains.

  • Une altercation controversée entraîne des répercussions persistantes

    Le différend remonte à février dernier, lors d’un huitième de finale aller de Ligue des champions particulièrement tendu entre Benfica et Madrid. Cette rencontre a été interrompue pendant dix minutes après que l’arbitre a activé le protocole antiracisme de l’UEFA à la suite d’une plainte officielle de l’ailier brésilien. L’instance dirigeante du football européen a finalement sanctionné le jeune attaquant argentin pour comportement discriminatoire plutôt que pour racisme avéré sur le terrain.

  • imago-sport-1072793809.jpgBrazil Photo Press

    L’entraîneur déplore l’intense réaction négative du public

    Quatre mois après sa prise de fonctions au Santiago Bernabéu, le technicien de 63 ans est revenu sur les retombées de l'affaire lors d'un long entretien accordé au Il Corriere dello Sport. En revenant sur la manière dont l'opinion publique s'est retournée contre lui à Lisbonne, Mourinho a reconnu que la situation avait rapidement échappé à tout contrôle : « C'était difficile pour nous parce qu'au final, Prestianni n'a pas été suspendu pour racisme. J'ai été massacré par l'opinion publique, principalement par tant d'opportunistes, dans une situation absolument incontrôlable. »

  • Le tacticien défend une position disciplinaire neutre

    L’expérimenté entraîneur a souligné que son refus d’intervenir à l’époque était dû à l’absence totale de preuves vérifiées au milieu de récits contradictoires : « Un joueur disait que les accusations portées contre lui n’étaient pas vraies et personne n’avait de preuve. Dans cette situation, on ne peut tout simplement pas prendre parti. »

    Malgré l’atmosphère toxique entourant cet affrontement, Mourinho s’est dit immensément soulagé de voir que les deux jeunes attaquants ont avancé : « Là-bas, il y avait un enfant fantastique, et ici, il y a un autre garçon en or. »

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  • imago-sport-1083634105.jpgPressinphoto

    Le retour de l’Europe offre un prélude national

    Avant d’embarquer pour des retrouvailles chargées en émotion à Rome le mercredi 14 octobre, Mourinho doit d’abord guider son équipe lors d’un test à domicile contre Villarreal, ce samedi, à l’occasion de la huitième journée de Liga. Cette rencontre au Santiago Bernabéu offre au Real Madrid une plateforme idéale pour préserver sa dynamique nationale avant ses engagements européens. Prendre le maximum de points contre Villarreal est essentiel pour garder le moral au beau fixe avant le déplacement pour affronter l’AS Rome.

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