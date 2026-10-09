L’expérimenté entraîneur a souligné que son refus d’intervenir à l’époque était dû à l’absence totale de preuves vérifiées au milieu de récits contradictoires : « Un joueur disait que les accusations portées contre lui n’étaient pas vraies et personne n’avait de preuve. Dans cette situation, on ne peut tout simplement pas prendre parti. »

Malgré l’atmosphère toxique entourant cet affrontement, Mourinho s’est dit immensément soulagé de voir que les deux jeunes attaquants ont avancé : « Là-bas, il y avait un enfant fantastique, et ici, il y a un autre garçon en or. »