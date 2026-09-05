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José Mourinho s’en prend aux « critères » d’arbitrage après la défaite surprise du Real Madrid contre le Real Betis
Le penalty manqué de Mbappe condamne le Real Madrid
Madrid a subi une défaite choc 1-0 contre le Betis à l’Estadio de la Cartuja après un scénario cruel en fin de match en Liga. Parrott a marqué à la 81e minute pour les locaux avant que Mbappe ne gâche une énorme occasion d’égaliser sur penalty dans le temps additionnel.
La superstar française a vu son penalty de la 93e minute brillamment arrêté par le gardien du Betis, Alvaro Valles. Ce résultat décevant a empêché l’équipe de Mourinho de dépasser Barcelone en tête de la Liga, la laissant bloquée à neuf points.
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Mourinho remet en question l’incohérence dans la distribution des cartons jaunes
Mourinho affichait une grande frustration sur le bord du terrain et a été averti par l’arbitre lors de cette rencontre tendue. L’entraîneur portugais a remis en question le niveau de l’arbitrage, notamment au sujet d’un carton jaune reçu par Arda Guler en première période alors que les hôtes ont échappé à toute sanction.
« Je ne sais pas pourquoi il m’a donné un carton jaune, mais ce n’est pas grave, je l’accepte », a expliqué Mourinho après le match. « Je me suis levé parce qu’un joueur du Betis avait l’air mort juste devant le banc.
« Betis est arrivé à la mi-temps sans le moindre carton, et le pauvre Arda, qui ne sait que jouer, a fini avec un jaune. Ça ne m’a pas plu, mais après avoir perdu un match, je ne vais pas dire maintenant que c’est à cause d’un carton jaune que nous avons gagné ou perdu. »
La frustration grandit après un but refusé
Le Real Madrid a dominé la possession mais a eu du mal à trouver la faille, Vinicius Jr et Mbappe ayant tous deux touché les montants. La tension est montée en fin de match lorsque Carlos Espi a vu une spectaculaire reprise acrobatique refusée pour hors-jeu, quelques instants seulement avant l’incident du penalty décisif. Mourinho a reconnu que son staff était resté furieux après les décisions de fin de match, après avoir revu les images sur le banc.
« La situation du penalty, le penalty à retirer, le but d’Espí… je ne sais pas, je ne peux pas le dire, a ajouté Mourinho. J’ai vu beaucoup de frustration sur le banc chez les gens qui regardaient les actions sur la tablette. Je ne les ai pas vues, donc je ne peux pas commenter.
« On aurait dit que l’arbitre laissait jouer, ce que j’aime bien. Dans ce sens, je préfère toujours un arbitre qui laisse jouer. Mais les critères pour les cartons jaunes en première période. »
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Madrid doit rebondir rapidement
Cette courte défaite constitue un sérieux signal d’alarme pour le Real Madrid, qui n’a pas su capitaliser sur son immense domination. Après cette défaite, Mourinho tentera de remonter le moral de ses joueurs alors que Madrid lancera sa campagne de Ligue des champions la semaine prochaine en recevant l’Inter Milan.
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