Mourinho affichait une grande frustration sur le bord du terrain et a été averti par l’arbitre lors de cette rencontre tendue. L’entraîneur portugais a remis en question le niveau de l’arbitrage, notamment au sujet d’un carton jaune reçu par Arda Guler en première période alors que les hôtes ont échappé à toute sanction.

« Je ne sais pas pourquoi il m’a donné un carton jaune, mais ce n’est pas grave, je l’accepte », a expliqué Mourinho après le match. « Je me suis levé parce qu’un joueur du Betis avait l’air mort juste devant le banc.

« Betis est arrivé à la mi-temps sans le moindre carton, et le pauvre Arda, qui ne sait que jouer, a fini avec un jaune. Ça ne m’a pas plu, mais après avoir perdu un match, je ne vais pas dire maintenant que c’est à cause d’un carton jaune que nous avons gagné ou perdu. »