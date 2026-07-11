Un transfert à Madrid marquerait pour Brozovic un retour sur la grande scène européenne. Ces trois dernières années, le milieu de terrain a évolué en Saudi Pro League sous les couleurs d’Al-Nassr, où il a disputé 124 matchs officiels en tant que titulaire indiscutable.

Auparavant, ce milieu défensif combatif avait marqué de son empreinte le jeu de l’Inter Milan en Serie A pendant de nombreuses années et avait notamment mené l’équipe, en tant que capitaine, jusqu’en finale de la Ligue des champions.

Avec la sélection croate, il a été un pilier pendant plus d’une décennie, atteignant la finale de la Coupe du monde 2018 et les demi-finales en 2022 avant de tirer le rideau sur sa carrière internationale après l’Euro 2024 en Allemagne.