Les négociations entre le grand club espagnol et le milieu de terrain défensif en seraient donc à un premier stade de rapprochement. En le contactant, les Merengues souhaitent évaluer l’intérêt général du vice-champion du monde 2018 pour un transfert vers la capitale espagnole. Son contrat avec le club saoudien de première division Al-Nassr ayant officiellement expiré cet été, le vétéran pourrait rejoindre les Madrilènes sans indemnité de transfert.
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José Mourinho s’apprête-t-il à réaliser un nouveau coup de maître sur le marché des transferts ? Selon les dernières rumeurs, le Real Madrid courtiserait activement une star croate actuellement sans club
Selon les informations rapportées, le nouvel entraîneur José Mourinho joue un rôle déterminant pour finaliser ce transfert. Le technicien portugais est un fervent partisan du meneur de jeu, auquel il entend confier un rôle de stabilisateur au sein du milieu madrilène.
Selon cet article, le Real Madrid considère cette recrue comme une solution à court terme destinée à renforcer immédiatement l’expérience et la profondeur de son milieu de terrain. Le droitier se verrait proposer un contrat d’une durée d’un an.
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Le Real Madrid s'intéresse à lui : où Brozovic a-t-il joué en dernier ?
Un transfert à Madrid marquerait pour Brozovic un retour sur la grande scène européenne. Ces trois dernières années, le milieu de terrain a évolué en Saudi Pro League sous les couleurs d’Al-Nassr, où il a disputé 124 matchs officiels en tant que titulaire indiscutable.
Auparavant, ce milieu défensif combatif avait marqué de son empreinte le jeu de l’Inter Milan en Serie A pendant de nombreuses années et avait notamment mené l’équipe, en tant que capitaine, jusqu’en finale de la Ligue des champions.
Avec la sélection croate, il a été un pilier pendant plus d’une décennie, atteignant la finale de la Coupe du monde 2018 et les demi-finales en 2022 avant de tirer le rideau sur sa carrière internationale après l’Euro 2024 en Allemagne.
Brozovic rejoindrait le Real Madrid sans indemnité de transfert
Après avoir quitté l’équipe nationale et vu son contrat expirer dans un émirat, le joueur de 33 ans arrive à un tournant de sa carrière. Un transfert au Real Madrid, sous les ordres de Mourinho, offrirait à ce vétéran, libre de tout contrat, une nouvelle chance de briguer les plus grands titres du football continental.
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