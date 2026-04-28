Selon The Athletic, José Mourinho serait indeed le candidat préféré du président du Real, Florentino Pérez, pour reprendre les rênes des Merengues l’été prochain, treize ans après son départ.
Traduit par
La clause de résiliation ne devrait pas poser de problème. Selon les informations disponibles, Florentino Pérez aurait déjà un favori clair pour le poste d’entraîneur du Real Madrid
Malgré des réticences au sein du club, le Portugais de 63 ans serait désormais le grand favori pour succéder à Álvaro Arbeloa, dont le départ paraît très probable. Selon le journal Record, Florentino Pérez prévoit même de rencontrer José Mourinho.
Sous contrat avec Benfica jusqu’en 2025, le technicien a toutefois récemment entretenu le flou au-delà de l’exercice en cours. Interrogé sur sa présence sur le banc du club le plus titré du Portugal en 2026-2027, il a répondu : « Je ne peux pas le dire. Comment pourrais-je confirmer une telle chose ? Cela ne dépend pas seulement de moi. »
Et d’ajouter : « Un entraîneur s’inscrit dans la structure d’un club. Tout comme n’importe quel autre employé ou un journaliste dans une rédaction. Vous êtes journaliste chez A Bola. Pouvez-vous garantir que vous serez toujours là dans dix ans ? Peut-être que c’est ce que vous souhaitez. Mais vous ne pouvez pas le garantir. » Conclusion de Mourinho : « Bien sûr, je ne peux rien garantir. »
Selon The Athletic, son contrat courant jusqu’en 2027 inclurait une clause libératoire de trois millions d’euros, une somme à la portée du Real Madrid.
- Getty Images
Real Madrid : Klopp et Deschamps déclinent l’offre
José Mourinho, qui a dirigé le Real Madrid de 2010 à 2013 et remporté la Liga 2012 avec un record de points, n’est pas le seul candidat au poste d’entraîneur. Le club, qui n’a pas encore officialisé le départ d’Arbeloa, a déjà essuyé les refus de Jürgen Klopp et de Didier Deschamps.
Le club merengue aurait déjà essuyé les refus de Jürgen Klopp et de l’ex-sélectionneur tricolore Didier Deschamps. Récemment, le nom de l’entraîneur argentin champion du monde Lionel Scaloni, ainsi que celui de Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart), ont également été cités.
Les Merengues se dirigent vers un exercice sans trophée, conséquence d’une saison agitée où Xabi Alonso, après seulement quelques mois, a buté sur un effectif de stars – Vinicius Junior, Jude Bellingham et Kylian Mbappé – complexe à mener. Après la séparation à l’amiable avec l’ancien mentor de Leverkusen, multi-récompensé et recordman en titre, c’est l’entraîneur du Castilla, Arbeloa, qui a pris les rênes des Merengues.
- Getty Images Sport
Alvaro Arbeloa essuie un échec retentissant au Real Madrid.
Dès ses débuts, le Real s'est couvert de honte face à Albacete, club de deuxième division, et a été éliminé de la Coupe dès les huitièmes de finale. En Liga, les Madrilènes n'ont pas réussi à trouver une certaine régularité dans leurs performances et ont dû céder du terrain au FC Barcelone dans la course au titre. À cinq journées de la fin, l'écart avec son rival de toujours s'élève désormais à onze points. En quarts de finale de la Ligue des champions, l’aventure s’est également arrêtée après deux rencontres spectaculaires face au Bayern Munich.
José Mourinho, de son côté, risque lui aussi de conclure la saison sans trophée avec Benfica : malgré une invincibilité en Liga NOS, l’écart avec le FC Porto atteint déjà six points. En quarts de finale de la Coupe du Portugal, les Encarnados ont également cédé face aux Dragons, tandis que leur parcours européen s’est achevé dès les barrages de la Ligue des champions, ironie du sort, contre ce même Real Madrid.