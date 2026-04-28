Malgré des réticences au sein du club, le Portugais de 63 ans serait désormais le grand favori pour succéder à Álvaro Arbeloa, dont le départ paraît très probable. Selon le journal Record, Florentino Pérez prévoit même de rencontrer José Mourinho.

Sous contrat avec Benfica jusqu’en 2025, le technicien a toutefois récemment entretenu le flou au-delà de l’exercice en cours. Interrogé sur sa présence sur le banc du club le plus titré du Portugal en 2026-2027, il a répondu : « Je ne peux pas le dire. Comment pourrais-je confirmer une telle chose ? Cela ne dépend pas seulement de moi. »

Et d’ajouter : « Un entraîneur s’inscrit dans la structure d’un club. Tout comme n’importe quel autre employé ou un journaliste dans une rédaction. Vous êtes journaliste chez A Bola. Pouvez-vous garantir que vous serez toujours là dans dix ans ? Peut-être que c’est ce que vous souhaitez. Mais vous ne pouvez pas le garantir. » Conclusion de Mourinho : « Bien sûr, je ne peux rien garantir. »

Selon The Athletic, son contrat courant jusqu’en 2027 inclurait une clause libératoire de trois millions d’euros, une somme à la portée du Real Madrid.