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Jose Mourinho révèle avoir signé un accord pour remplacer Alex Ferguson à Manchester United avant le revirement de Chelsea
Le deal pour Old Trafford révélé
Mourinho a révélé qu’il avait en réalité signé un contrat pour succéder à Ferguson à United à l’été 2013. Le technicien portugais devait prendre les commandes à Old Trafford après son départ du Real Madrid. Cependant, Mourinho s’est retiré de l’accord pour revenir à Chelsea, laissant United nommer David Moyes comme successeur de Ferguson.
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Mourinho explique le choix de Chelsea
La décision majeure de refuser Manchester United s’explique avant tout par des facteurs émotionnels et par son lien très fort avec Stamford Bridge, qui ont été les principales raisons de ce soudain revirement.
Le technicien a révélé ce secret longtemps gardé dans le documentaire Netflix « Mourinho » : « Je vais à Chelsea en 2013, mais pendant cette période, il y a quelque chose que personne ne sait. Je pense que je peux le dire parce que je ne fais de mal à personne avec la vérité, et je pense que l’objectif de ce travail que nous faisons est de dire la vérité. Quand j’ai quitté le Real Madrid, j’ai signé avec Manchester United pour aller à Manchester United après Sir Alex.
« J’étais bien sûr très flatté, parce que Manchester United a un attrait incroyable. Quand je dis que le Real Madrid est le plus grand club du monde, je dois dire que Manchester United est très, très proche. Mais une chose est l’amour du football, et une autre est l’amour pour un certain club. Je pense que c’est plus puissant que l’amour du football et, fondamentalement, après le Real Madrid, j’avais besoin de sentir que je suis aimé. »
Ferguson a confirmé la chronologie des événements, en se remémorant le moment où Mourinho l’a appelé pour lui annoncer la nouvelle : « En début de soirée, il m’a appelé et il pleurait. Et il m’a dit : “Alex, je ne peux pas le faire, j’ai donné ma parole à Chelsea, et je ne vais pas revenir sur ma parole.” La raison qu’il m’a donnée, je pouvais la comprendre, mais j’étais déçu. »
Aucun regret concernant cette décision
Ce choix émotionnel lui a finalement permis de décrocher un troisième titre de Premier League avec Chelsea lors de la saison 2014-2015, avant qu'il ne prenne finalement les commandes de United en 2016.
En revenant sur son parcours mouvementé, l'ancien entraîneur de Benfica a ajouté : « Pour moi, perdre la chance d'être l'entraîneur appelé à succéder à Sir Alex Ferguson a été dramatique, mais je ne le regrette pas parce que c'est une décision que j'ai prise avec mon cœur. Et je pense que c'est la nature qui dit quelque chose : quand on fait quelque chose par amour, on ne fait jamais rien de mal. Je pense que c'est la nature. Je l'ai fait par amour.
« Je suis revenu avec ce sentiment de me dire : oui, je rentre à la maison, mais avec une grande responsabilité parce que ce que j'ai fait avant appartient à l'histoire, et on n'a pas envie de détruire son héritage. »
- Getty Images Sport
Le changement provoque une sécheresse prolongée
Cette révélation historique offre un nouvel éclairage sur la transition post-Ferguson qui a mis fin à l’ère de domination de Manchester United, le club n’ayant plus remporté de titre de Premier League depuis son départ. Désormais de retour à la tête du Real Madrid, cette révélation des coulisses ne fait que renforcer sa réputation comme l’une des figures les plus fascinantes du football moderne
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