Jose Mourinho révèle avoir signé un accord pour remplacer Alex Ferguson à Manchester United avant le revirement de Chelsea

La décision majeure de refuser Manchester United s’explique avant tout par des facteurs émotionnels et par son lien très fort avec Stamford Bridge, qui ont été les principales raisons de ce soudain revirement.

Le technicien a révélé ce secret longtemps gardé dans le documentaire Netflix « Mourinho » : « Je vais à Chelsea en 2013, mais pendant cette période, il y a quelque chose que personne ne sait. Je pense que je peux le dire parce que je ne fais de mal à personne avec la vérité, et je pense que l’objectif de ce travail que nous faisons est de dire la vérité. Quand j’ai quitté le Real Madrid, j’ai signé avec Manchester United pour aller à Manchester United après Sir Alex.

« J’étais bien sûr très flatté, parce que Manchester United a un attrait incroyable. Quand je dis que le Real Madrid est le plus grand club du monde, je dois dire que Manchester United est très, très proche. Mais une chose est l’amour du football, et une autre est l’amour pour un certain club. Je pense que c’est plus puissant que l’amour du football et, fondamentalement, après le Real Madrid, j’avais besoin de sentir que je suis aimé. »

Ferguson a confirmé la chronologie des événements, en se remémorant le moment où Mourinho l’a appelé pour lui annoncer la nouvelle : « En début de soirée, il m’a appelé et il pleurait. Et il m’a dit : “Alex, je ne peux pas le faire, j’ai donné ma parole à Chelsea, et je ne vais pas revenir sur ma parole.” La raison qu’il m’a donnée, je pouvais la comprendre, mais j’étais déçu. »